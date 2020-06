Yo pienso los cuentos como algo abierto, una especie de recorte de un momento o de un período. En muchos de los cuentos de este libro quise poner en evidencia las zonas conflictivas que tienen los personajes en aspectos centrales de sus vidas, pero sin llegar a una resolución. Quise explorar en varios de ellos la manera en la que ciertos vínculos de mucho tiempo se sostienen, todo lo que hace que se establezca una cotidianidad compartida, pero también lo que no funciona y se enquista. Me interesaba explorar las dinámicas cotidianas que sostienen el vínculo (incluso en su costado un poco ridículo), esa especie de ensamblaje o engranaje que se establece en una relación a lo largo del tiempo, pero también aquello que no se soluciona, no se habla, no fluye: ese doble filo presente en las relaciones. Incluso en las relaciones de una madre con una hija, quería trabajar las dificultades de un vínculo familiar con una madre bastante brutal pero también el sostenimiento de ese vínculo por parte de las dos. Me parecía que se podía mostrar, en todo ese vínculo conflictivo y brutal -aunque también lleno de vida-, una forma de amor y de ternura. La manera de amor y de ternura posible.