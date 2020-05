Los bienes artísticos son, desde luego, bienes de un estatuto especial. No se producen en serie, como los industriales. No es lo mismo, obviamente, una lata de tomate que un cuadro o un libro. Las creaciones estéticas provocan interacciones siempre renovadas entre experiencias subjetivas complejas, de comprensión y transformación simbólica de la realidad, que ni siquiera la muerte logra interrumpir. “Escucho con mis ojos a los muertos”, dijo Francisco de Quevedo, hablando del acto de lectura. No entran, pues, en el circuito del simple consumo y el descarte. El tiempo que demanda su “fabricación” es inmedible, no se puede determinar con certeza cuándo comienza un proceso creativo, ni hay recetas fijas para activarlo. No obstante, este proceso desemboca en obras/productos, que no son solo mercancías, pero que en algún aspecto circulan como tales. Y que sin duda existen como fruto de un trabajo (tiempo, expertise, esfuerzo) con derecho a ser remunerado. Con todas sus limitaciones, el Derecho de Autor procura mantener el vínculo entre creadores y obras, e impedir así que ese trabajo se enajene.