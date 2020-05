Sin darle muchas vueltas puse en Twitter que le iba a reglar a quien me lo pidiera las versiones digitales de mis libros. Tuve una respuesta que me desbordó. Durante todo un fin de semana recibí pedidos de más de 700 personas (mucho más de los que las liquidaciones de los últimos cinco años me dijeron que se vendió) de todas partes del mundo, incluso lugares donde mis libros nunca llegaron. Le envié mis libros a cada una de estas personas sin pedir nada a cambio. Muchos se ofrecieron a darme algo, pagármelos. Rechacé cortésmente porque me resulta más complicado en este momento pensar en un modo de pedir dinero por mis libros que regalarlos. No vivo de mis libros ni nunca lo hice. Aunque mis libros me permitieron ganarme la vida de otros modos: fueron fundamentales para tener un curriculum que hiciera que me aceptaran en un programa de Maestría y luego en uno de Doctorado en la University of Toronto, donde actualmente estoy y que sí me paga. También me dieron la posibilidad de dar conferencias, de viajar (en diciembre del año pasado di una conferencia sobre Policial argentino y latinoamericano en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, invitado por ellos) y de trabajar ayudando a otras personas a escribir sus memorias.