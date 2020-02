-El arte en sí mismo, su contemplación, es una experiencia única, particular e irrepetible. La experiencia con la obra de arte no la veo muy cambiante en el futuro porque siempre necesitaremos enfrentarnos a ella de manera física y presencial. En la era de la digitalización, en este mundo de la televización, yo creo que la experiencia del arte es una de las que más afianzada está en la necesidad humana, en el fondo no cambiará. Siempre vamos a necesitar del arte. No preveo tantos cambios.