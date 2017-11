"Yo les saco fotos a los carteles y después leo todo en casa así aprendo y no me pierdo nada de lo que dice ahora la guía", explica Irma, celular en mano, mientras va registrando lo que se expone en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. Ella es una de los miles que desde las 20 del sábado hasta la madrugada de hoy no se quisieron perder las innumerables actividades de una nueva y vibrante edición de La Noche de los Museos. En esta ocasión, de la que participaron más de 250 espacios culturales porteños, no faltaron los shows musicales, muestras para todas las edades, recorridos por lugares recónditos, arte de todo tipo y filas interminables.