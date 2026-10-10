Envían a una celda de castigo a un preso político cubano por recitar un poema contra el régimen, según su madre

El preso político Carlos Alain Abrahantes Valdés fue enviado a una celda de castigo por 15 días en la prisión Kilo 7 de Camagüey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El preso político Carlos Alain Abrahantes Valdés, de 32 años, fue enviado a una celda de castigo durante 15 días en la prisión Kilo 7 de Camagüey, según denunció su madre, Desirée Valdés González, en declaraciones difundidas por diversas organizaciones como la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. La sanción habría sido aplicada después de que el detenido recitara un poema crítico contra el régimen cubano.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el castigo comenzó el 2 de octubre y dejó a su hijo incomunicado, sin posibilidad de realizar llamadas telefónicas. La mujer afirmó que no cuenta con información sobre las condiciones en las que permanece detenido ni sobre su alimentación.

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“Yo no sé cómo está y si lo están alimentando”, señaló la madre del recluso. También denunció que su hijo presenta desnutrición y pérdida de peso, y que las autoridades penitenciarias le negaron sus medicamentos básicos el mismo día en que fue trasladado al área de castigo.

La denuncia plantea preocupaciones sobre el estado de salud de Abrahantes Valdés y sobre las restricciones impuestas a su contacto con familiares. Su madre aseguró que lleva un año y cuatro meses sin poder visitarlo, pese a que considera que tiene derecho a hacerlo.

El reclamo quedó resumido en una frase de su testimonio: “Nadie debe sufrir represalias por expresar sus opiniones”.

“Yo llevo un año y cuatro meses sin poder visitarlo, un derecho que me establece a mí la Constitución”, mencionó.

Desirée Valdés González denunció que su hijo quedó incomunicado y privado de sus medicamentos básicos. (Cortesía: Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana)

Sin incomunicación y sin entrega de medicamentos

“Exijo inmediatamente el cese del hostigamiento, que le entreguen sus medicamentos, que levanten su incomunicación y que respeten su integridad física y psicológica”, expresó, Desirée.

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La mujer sostuvo que nadie debería recibir represalias por manifestar sus opiniones. Según su relato, la sanción disciplinaria se originó exclusivamente en el contenido político del poema que recitó el preso dentro del penal.

El caso se suma a las denuncias de familiares y organizaciones opositoras sobre las condiciones de reclusión de personas encarceladas por motivos políticos en la isla.

La cárcel Kilo 7, ubicada en Camagüey, es uno de los centros penitenciarios de la provincia. La madre del detenido señaló que la incomunicación impide conocer si recibió atención médica o si las autoridades le suministraron alimentos y tratamientos necesarios.

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La incomunicación en la cárcel Kilo 7 impide conocer el estado de salud y la alimentación del recluso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Instituto de Capacitación Empresarial Latinoamericano y Especialización Profesional, a principios de septiembre, Abrahantes Valdés habría sido trasladado de Kilo 8 a Kilo 7, junto a Ediolvis Marín Mora. Ambos fueron amenazados con aislamiento y con un posible traslado a Guantánamo si continuaban difundiendo información sobre lo que sucede tras las rejas.

Condenado a ocho años de prisión por “sabotaje”

La organización independiente Prisoners Defenders indicó que Carlos Alain Abrahantes Valdés fue encarcelado en 2023 y recibió una condena de ocho años de prisión por una acusación de sabotaje.

El hombre, oriundo de Cienfuegos, fue detenido en el año 2023 y recibió una condena de ocho años de prisión tras ser acusado de sabotaje.

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Según la versión oficialista, el individuo incendió varios almacenes del Ministerio del Interior. Su familia rechaza esa versión y sostiene que estaba en otro sitio cuando ocurrió el citado hecho.