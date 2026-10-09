Cuba

Los precios de una clínica privada en Cuba y la brecha que revelan entre el mercado informal y los ingresos reales

Las tarifas difundidas por un spa de Camagüey, equivalentes a más de siete salarios mínimos por una sola consulta, ilustran la distancia entre la economía dolarizada emergente y el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos

Una mujer habla con una enfermera tras un mostrador de madera en una clínica, mientras un grupo de personas espera sentado en segundo plano.
Una paciente entrega sus documentos a una enfermera en la recepción de un centro de salud en Cuba mientras varias personas aguardan en la sala de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una oferta difundida por un negocio privado de Camagüey, anunció consultas médicas por USD 30 y un chequeo de laboratorio por USD 105, montos equivalentes a 23.040 y 80.640 pesos cubanos (CUP), según la cotización informal de 768 CUP por dólar publicada el 8 de octubre. Más tarde, el establecimiento afirmó que la información formaba parte de una “prueba” y que esos servicios no estaban disponibles.

La oferta incluía consultas de medicina interna, cardiología, estudios de ultrasonido, análisis clínicos y procedimientos ginecológicos. Sin embargo, no hay confirmación de que el local haya realizado esas prestaciones ni de que haya cobrado las tarifas difundidas.

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La información fue documentada por CubaNet, que recogió imágenes del catálogo publicado en redes sociales, declaraciones de una trabajadora y una respuesta posterior del negocio a través de WhatsApp.

El catálogo incluía consultas, ultrasonidos y procedimientos ginecológicos

Según las tarifas difundidas, la consulta integral de medicina interna y la consulta inicial de cardiología tenían un valor de USD 30, equivalentes a 23.040 CUP cada una. Las interconsultas y consultas de seguimiento figuraban a USD 15, unos 11.520 CUP.

Los estudios de ultrasonido aparecían con precios de entre USD 25 y USD 45, según el tipo de examen. El ultrasonido de tiroides costaba USD 25, unos 19.200 CUP; el mamario, USD 30, equivalentes a 23.040 CUP; y el pélvico, USD 35, cerca de 26.880 CUP.

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Los estudios obstétrico y transvaginal tenían una tarifa anunciada de USD 40, unos 30.720 CUP. El ultrasonido abdominal alcanzaba los USD 45, equivalentes a 34.560 CUP.

Tabla sobre fondo de madera con tres columnas que listan servicios médicos y sus precios en dólares y pesos cubanos.
Un negocio privado de Camagüey anunció ofertas de consultas médicas y análisis de laboratorio en dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los montos en CUP son una referencia elaborada con una tasa informal de 768 pesos por dólar. No implican que el negocio aceptara pagos en moneda nacional ni que aplicara ese tipo de cambio.

El negocio dijo que la publicación era una “prueba”

Una trabajadora de Dalia Spa afirmó a CubaNet, bajo reserva de identidad, que el establecimiento estaba habilitado como spa y que buscaba ampliar sus permisos para otras actividades. También confirmó que existía una relación de precios para los servicios publicados.

El medio recogió, además, el testimonio de una persona que acudió al lugar y aseguró que le confirmaron la disponibilidad de algunas prestaciones. Esa versión no permite establecer de forma independiente que se hayan efectuado consultas, análisis clínicos o procedimientos médicos.

Cuando el negocio recibió una consulta directa por WhatsApp, respondió que el catálogo correspondía a una “prueba” y sostuvo que “esos servicios no están disponibles”. Hasta el momento, no se hizo pública una autorización administrativa que detalle qué actividades puede realizar el local.

Las tarifas equivalen a más de siete y 25 salarios mínimos

El salario mínimo mensual en Cuba quedó fijado en 3.210 CUP desde julio, según la Resolución 14/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Acuarela de varias personas sentadas en una sala de espera con un cartel de clínica privada al fondo.
Una mujer joven aguarda junto a otros pacientes en la sala de espera de una clínica privada identificada como Salud y Vida en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa referencia, una consulta de USD 30, equivalente a 23.040 CUP, representa más de siete salarios mínimos mensuales. El chequeo integral de laboratorio, anunciado a USD 105 o 80.640 CUP, supera los 25 salarios mínimos.

La diferencia muestra la distancia entre los precios en dólares de la oferta difundida y los ingresos mínimos establecidos en la isla. Se trata de una comparación con la cotización informal del 8 de octubre, que puede variar con el tiempo.

La normativa mantiene restricciones para la medicina privada

El Decreto 160/2026 del Consejo de Ministros, publicado el 28 de julio y vigente desde el 4 de agosto, mantiene fuera de las actividades autorizadas para actores económicos no estatales varios servicios técnicos y profesionales de atención médica y social, entre ellos los odontológicos.

La norma contempla autorizaciones para determinadas actividades farmacéuticas, ópticas, de cuidado y rehabilitación. Ese apartado no supone una habilitación general para consultas de medicina interna, cardiología o estudios clínicos privados.

La Ley 165 de Salud Pública, por su parte, define como públicos y gratuitos los servicios de atención, protección y recuperación de la salud organizados por el Estado. En ese marco, aún falta determinar qué licencias posee Dalia Spa y si llegó a ofrecer alguno de los servicios incluidos en el catálogo.

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