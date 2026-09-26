Costa Rica registró más de 33,800 diagnósticos de cáncer de tiroides en dos años y muertes aumentaron un 27 %

Costa Rica registró 33.849 diagnósticos por cáncer de tiroides en los servicios de consulta externa de la CCSS entre 2024 y 2025, según un análisis de la Universidad Hispanoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica registró 33,849 diagnósticos de cáncer de tiroides en los servicios de consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante 2024 y 2025, mientras que los fallecimientos asociados con esta enfermedad aumentaron cerca de un 27 % al comparar los dos últimos quinquenios, según un análisis de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana (UH).

De acuerdo con los datos institucionales analizados por la universidad, en 2024 se contabilizaron 17,098 diagnósticos por tumor maligno de la glándula tiroides en consulta externa, mientras que en 2025 se registraron 16,751, lo que representa una disminución interanual del 2.03 %.

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La tasa nacional también experimentó una reducción, al pasar de 331,04 diagnósticos por cada 100,000 habitantes en 2024 a 322,64 durante 2025.

Es importante precisar que las cifras corresponden a diagnósticos registrados en los servicios de consulta externa y no necesariamente a personas que recibieron por primera vez la confirmación de la enfermedad. Un mismo paciente puede generar varios registros durante su atención y seguimiento médico.

Más de 1,400 egresos hospitalarios por cáncer de tiroides

El análisis también identificó que, durante el período 2024-2025, los servicios de emergencias de la CCSS registraron 430 atenciones relacionadas con esta enfermedad.

En cuanto a los egresos hospitalarios, se contabilizaron 1,434 durante ambos años.

Solo en 2025 se registraron 729 internamientos, un aumento del 3,40 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron 705.

Estas cifras permiten dimensionar la demanda de atención que genera la enfermedad en diferentes niveles del sistema público de salud, desde las consultas ambulatorias hasta los servicios de hospitalización.

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¿Cuáles son los síntomas del cáncer de tiroides?

La tiroides es una glándula ubicada en la base del cuello, con forma de mariposa, que produce hormonas encargadas de regular diferentes funciones del organismo.

Entre ellas se encuentran el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y el metabolismo, por lo que sus alteraciones pueden tener efectos sobre distintos sistemas del cuerpo.

La doctora Diana Brenes, docente y coordinadora de Extensión de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana, explicó que el cáncer de tiroides puede desarrollarse sin manifestaciones evidentes durante sus primeras etapas.

En algunos pacientes, la enfermedad es descubierta de manera incidental durante una ecografía de cuello o una exploración física realizada por otro motivo.

“Muchos pacientes llegan a descubrir el cáncer de manera incidental durante algún examen, ya sea un ultrasonido de tiroides o de cuello, o alguna exploración manual”, señaló la especialista.

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Entre las señales que pueden requerir una valoración médica se encuentran:

Ronquera o cambios persistentes en la voz, especialmente cuando no están relacionados con un resfriado.

Dificultad o dolor al tragar.

Tos persistente sin una causa respiratoria evidente.

Dolor en el cuello, la garganta, la mandíbula o los oídos.

Inflamación de los ganglios del cuello.

Aparición de un bulto o masa en la región cervical.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos también identifica la presencia de nódulos, las dificultades para respirar o tragar y los cambios en la voz entre los posibles signos de esta enfermedad.

No obstante, estos síntomas pueden estar relacionados con otras condiciones médicas y su presencia no significa necesariamente que una persona tenga cáncer de tiroides.

La recomendación es consultar con un profesional de salud cuando aparezcan alteraciones persistentes o una masa en el cuello, para determinar si se requieren estudios adicionales.

El cáncer de tiroides se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que en hombres y suele presentarse principalmente entre los 30 y los 65 años, según el análisis de la Universidad Hispanoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres entre los 30 y 65 años presentan mayor frecuencia de diagnóstico

El estudio de la Universidad Hispanoamericana señala que el cáncer de tiroides se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que en hombres y suele presentarse principalmente entre los 30 y los 65 años.

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Esta diferencia también se observa internacionalmente.

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente tres cuartas partes de los nuevos casos de cáncer de tiroides registrados en el mundo durante 2024 correspondieron a mujeres.

La universidad explicó que esta enfermedad se desarrolla por alteraciones genéticas en las células de la glándula, aunque no siempre es posible identificar qué provoca esos cambios.

Entre los factores que pueden incrementar el riesgo se encuentran los antecedentes familiares, determinadas condiciones hereditarias y la exposición a radiación, particularmente durante la infancia.

También existe evidencia que relaciona el sobrepeso y la obesidad con un aumento del riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer de tiroides.

Brenes advirtió que, aunque algunos tipos de este cáncer presentan un comportamiento menos agresivo que otras enfermedades oncológicas, existen variantes capaces de extenderse hacia otros órganos.

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“El cáncer de tiroides tiende a ser menos agresivo que otros cánceres, pero siempre puede hacer metástasis y llegar a invadir otras partes del cuerpo. Hay distintos tipos de cáncer de tiroides; hay unos que son más agresivos que otros”, manifestó.

Muertes por cáncer de tiroides aumentaron un 27 % entre los últimos dos quinquenios

Uno de los hallazgos del análisis corresponde a la evolución de la mortalidad en Costa Rica.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) recopilados por la Universidad Hispanoamericana, 665 personas fallecieron por cáncer de tiroides entre 2001 y 2025.

Al comparar los dos períodos quinquenales más recientes, la investigación encontró un incremento en el número de decesos.

Entre 2016 y 2020 se registraron 161 fallecimientos, mientras que entre 2021 y 2025 se contabilizaron 204.

La diferencia representa 43 muertes adicionales, equivalentes a un incremento aproximado del 27 % en el número acumulado de fallecimientos entre ambos períodos.

El antecedente familiar de cáncer de tiroides aumenta la posibilidad de padecerlo (Shutterstock)

Proyectan que los fallecimientos podrían aumentar un 96 % para 2050

El informe también incorpora una proyección internacional sobre el comportamiento futuro de la enfermedad.

Según la Universidad Hispanoamericana, la plataforma Cáncer Tomorrow, desarrollada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, proyecta que el número de muertes por cáncer de tiroides en Costa Rica podría aumentar un 96 % hacia 2050.

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La estimación citada por la universidad considera una población con edades de 0 a 85 años.

Cáncer Tomorrow es una herramienta que permite explorar posibles cambios futuros en la carga del cáncer, utilizando estimaciones epidemiológicas y diferentes escenarios de proyección.

Por tanto, el porcentaje no representa un aumento confirmado ni significa que el riesgo individual de morir por esta enfermedad vaya a duplicarse. Las cifras proyectadas pueden verse influidas por factores como el crecimiento y envejecimiento de la población.

Los especialistas destacan la importancia de prestar atención a los cambios persistentes en el cuello y acudir a valoración médica cuando aparezcan síntomas que requieran investigación.

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