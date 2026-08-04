Economía de El Salvador creció en mayo impulsada por la construcción y los servicios

Trabajadores de la construcción participan en la edificación de un proyecto habitacional en altura en el área metropolitana de San Salvador, reflejando el dinamismo y crecimiento del sector inmobiliario en el país (Foto cortesía Comercio y negocios).

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El Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) de El Salvador registró un crecimiento interanual de 5.6% en mayo de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado marca cinco meses consecutivos con tasas iguales o superiores al 4%, reflejando la continuidad del dinamismo económico nacional.

La mayor expansión correspondió a la construcción, con 9.7%, impulsada por proyectos habitacionales y comerciales del sector privado y por obras públicas de infraestructura vial y educativa, destaca el BCR. La institución añadió que el consumo de cemento aumentó 21.5%, un indicador asociado a una mayor ejecución de proyectos constructivos.

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Ese desempeño se trasladó a los servicios inmobiliarios, que avanzaron 7% por el desarrollo de proyectos residenciales y comerciales. La cartera de créditos para adquisición y construcción de vivienda creció 13.9% y alcanzó USD 3,510 millones, un volumen que, según la autoridad monetaria, contribuyó a dinamizar la inversión y la demanda en el mercado inmobiliario.

La construcción, el comercio y los servicios públicos encabezaron el avance

El grupo integrado por comercio, transporte, hoteles y restaurantes registró un crecimiento de 6.7%. El BCR atribuyó ese resultado a una mayor movilización de mercancías, al incremento de la demanda interna y al mejor desempeño de los servicios de alojamiento y alimentación durante las celebraciones del Día de la Madre y ante una mayor afluencia de consumidores.

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Clientes realizan compras en un concurrido centro comercial decorado con banners del Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios del Gobierno también se expandieron 6.7%. El informe oficial vinculó esa variación con la ejecución de programas sociales y proyectos de infraestructura pública, entre ellos inversiones en educación, el fortalecimiento de los servicios de salud y la continuidad de iniciativas orientadas a la modernización institucional y la reducción de la brecha digital.

Además, el BCR indicó que las actividades financieras y de seguros crecieron 4.7%, apoyadas por la expansión de los depósitos y créditos del sistema bancario y por el aumento de las transacciones realizadas mediante canales digitales. El organismo indicó además que el sector asegurador mantuvo crecimiento de las primas en diversos ramos por el crecimiento de las primas en diversos ramos.

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La producción industrial mostró una variación positiva de 4.5%. Ese avance estuvo impulsado sobre todo por la industria manufacturera, en especial por las actividades farmacéuticas y de alimentos, mientras que la mayor demanda de materiales de construcción favoreció la actividad extractiva y el suministro de energía eléctrica, agua y saneamiento reflejó una mayor demanda y mejoras en infraestructura.

Una toma aérea muestra un edificio de apartamentos en construcción, mientras que el Banco Central de Reserva de El Salvador informó que el sector de la construcción es el principal motor de la actividad económica del país, contribuyendo significativamente al crecimiento económico de El Salvador. REUTERS/Jose Cabezas

Los sectores con menor crecimiento y la caída de la agricultura

Los servicios profesionales, técnicos y otros crecieron 3.9% por una mayor demanda de servicios empresariales, administrativos y de apoyo. A eso se sumó un mejor desempeño de las actividades recreativas, culturales y de entretenimiento, beneficiadas por el aumento del turismo y por la realización de eventos nacionales e internacionales.

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Las actividades de información y comunicaciones avanzaron 1.1%. El banco central relacionó ese crecimiento con un mayor uso de servicios digitales, internet móvil y plataformas de información y entretenimiento, además de inversiones para ampliar y fortalecer la infraestructura de conectividad.

Tadeo Mencia observa los cultivos de maíz afectados durante una sequía en plena temporada de lluvias, en Tacuba, El Salvador, el 24 de julio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

La excepción dentro del conjunto fue agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que registró una contracción de 0.7% por factores climáticos que afectaron la producción agrícola. El organismo señaló que las medidas de apoyo gubernamental aplicadas al sector contribuyeron a mitigar esos efectos.