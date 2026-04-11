Costa Rica: El Ministerio de Salud informa control de derrame de diésel en Limón

El Ministerio de Salud de Costa Rica afirma que el derrame de diésel en Limón está controlado y no afecta el agua potable. (Foto de cortesía)

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que el derrame de diésel registrado en un canal pluvial conectado al río Bartolo, en la provincia de Limón, se encuentra controlado y no representa riesgo para el agua potable. La entidad destacó que la emergencia fue atendida de forma inmediata por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), con apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que permitió contener el avance del combustible y evitar daños mayores.

Según el comunicado, parte del diésel ingresó al canal, pero las labores de limpieza y contención continúan en el sitio. Materiales especiales se utilizan para retirar los residuos y asegurar la recuperación de la zona afectada. El Ministerio de Salud aseguró que el incidente no ha generado afectación en el mar y que se mantiene un monitoreo constante del área.

En coordinación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), las autoridades verificaron que no existe contaminación en las fuentes de agua para consumo humano, lo que garantiza la seguridad del agua potable en la región. “El agua es segura para consumo y no hay reportes de afectación en los sistemas de abastecimiento”, comunicó el Ministerio de Salud.

Las recomendaciones oficiales incluyen evitar el contacto con el agua en los alrededores del incidente y atender las instrucciones emitidas por las autoridades. Equipos técnicos de las entidades involucradas permanecen en el lugar evaluando la situación y avanzando en las tareas de limpieza. El Ministerio de Salud continuará supervisando el proceso y comunicará cualquier novedad relevante a la población.

El derrame de diésel se originó por una toma ilegal detectada en el poliducto de Recope, afectando varios cuerpos de agua en Limón. (Foto de cortesía)

Toma clandestina de combustible causa derrame de diésel

Un derrame de diésel originado por una toma ilegal en el poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contaminó varios cuerpos de agua en la provincia de Limón desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes 10 de abril. El incidente afectó el tramo fluvial que inicia en el río Bartolo, continuando hasta la desembocadura en el río Moín y llegando a la costa, en las cercanías del muelle de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), según reportes oficiales de Recope.

Las intensas lluvias registradas en la zona facilitaron que el diésel se desplazara rápidamente por los canales pluviales, multiplicando el área contaminada y permitiendo que el hidrocarburo llegara hasta el mar, de acuerdo con información de la entidad. La manipulación criminal destinada a la sustracción de hidrocarburos, en este caso mediante el desconectado deliberado de mangueras y equipos, fue identificada como la causa directa del derrame.

Las autoridades localizaron la fuente de la fuga y suspendieron de inmediato el bombeo, logrando controlar el trasiego, señaló Recope. Las acciones actuales se enfocan en la contención y limpieza de los ríos y zonas costeras impactadas, proceso que podría prolongarse varios días por la complejidad de las tareas de remediación ambiental.

El suceso más cercano a este derrame fue en Octubre del 2024, donde personas cortaron mangueras de una toma ilegal, para eliminar evidencias, causando una fuga de combustible en el río Bartolo, suspendiendo el bombeo.