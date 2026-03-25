Costa Rica

Autoridades alertan por promociones engañosas: 78% de las ofertas en supermercados costarricenses incumple la normativa

La fiscalización del MEIC evidenció que la mayoría de promociones carece de información clave como vigencia, precio anterior y condiciones claras, en plena temporada de alto consumo previo a Semana Santa

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La mayoría de promociones revisadas no indicaba la vigencia de la oferta ni el precio anterior. Cortesía: MEIC
La mayoría de promociones revisadas no indicaba la vigencia de la oferta ni el precio anterior. Cortesía: MEIC

Una fiscalización realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) reveló que el 78% de las ofertas analizadas en supermercados del país presenta algún tipo de incumplimiento a la normativa vigente, en plena temporada previa a Semana Santa, uno de los periodos de mayor consumo en Costa Rica.

El operativo incluyó la revisión de 96 promociones en 16 comercios ubicados en los cantones de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, abarcando tanto supermercados de cadena como establecimientos detallistas y negocios que comercializan productos de origen asiático.

De acuerdo con los resultados, 75 de las ofertas evaluadas incumplían al menos un requisito relacionado con la claridad, veracidad o transparencia de la información brindada al consumidor.

“El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de previo a esta Semana Santa, realiza una nueva fiscalización en el mercado, en este caso en dieciséis establecimientos comerciales, con el objeto de realizar verificaciones en términos de las ofertas que pueden encontrar los consumidores”, explicó el viceministro Marco Arroyo.

El MEIC fiscalizó 96 ofertas en supermercados y detectó incumplimientos en el 78% de los casos. Cortesía: MEIC
El MEIC fiscalizó 96 ofertas en supermercados y detectó incumplimientos en el 78% de los casos. Cortesía: MEIC

El jerarca detalló que la inspección se llevó a cabo entre el 16 y el 17 de marzo y confirmó el alto nivel de incumplimientos detectados.

“Alrededor de noventa y seis ofertas fueron fiscalizadas y hemos encontrado en setenta y cinco de las ofertas algún tipo de incumplimiento, uno o más incumplimientos”, señaló.

El hallazgo más recurrente fue la omisión de información esencial para el consumidor. Según el informe, el 71% de las ofertas no especificaba su vigencia, es decir, no indicaba desde cuándo iniciaba ni hasta cuándo se mantenía el descuento.

A esto se suma que la mitad de las promociones no detallaba el precio anterior del producto ni el beneficio real que obtenía el consumidor, lo que dificulta comprobar si realmente existe un ahorro.

Otros problemas detectados incluyeron ofertas tipo “2x1” o productos gratuitos cuya veracidad no podía comprobarse, restricciones poco claras, cantidades limitadas sin especificar unidades disponibles y errores en el precio final.

El MEIC previno a 15 comercios para que corrijan irregularidades en sus promociones. Cortesía: MEIC
El MEIC previno a 15 comercios para que corrijan irregularidades en sus promociones. Cortesía: MEIC

Como resultado de la inspección, 15 de los 16 comercios visitados fueron prevenidos para corregir la información en un plazo de 10 días hábiles. En caso de incumplir, el MEIC advirtió que presentará denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC).

Estas sanciones podrían implicar multas que van desde uno hasta 40 salarios base de un Oficinista 1 del Poder Judicial, lo que equivale a montos de hasta ¢18.488.000.

El viceministro también hizo un llamado a la población a mantenerse vigilante ante las promociones, especialmente en una temporada donde aumentan las compras.

“Nuestra invitación es para que usted, con motivo de las ofertas que pueda encontrarse en el mercado, pueda verificar que efectivamente esa oferta que le están ofreciendo sea realmente efectiva y real”, indicó.

Ante este panorama, el MEIC emitió una serie de recomendaciones para los consumidores. Entre ellas, verificar que el precio de oferta sea realmente menor al habitual, revisar el precio por unidad en promociones como “2x1” o “3x2” y asegurarse de que el monto cobrado en caja coincida con el anunciado.

Consumidores deben verificar que las ofertas sean reales antes de realizar sus compra Cortesía: MEIC
Consumidores deben verificar que las ofertas sean reales antes de realizar sus compra Cortesía: MEIC

Asimismo, recordó que los comercios no pueden limitar las promociones a un único método de pago ni cobrar montos adicionales según el medio utilizado.

También se aconseja revisar la fecha de vencimiento de los productos, especialmente cuando se trate de ofertas “muy atractivas”, ya que podrían corresponder a mercancía próxima a caducar.

La institución puso a disposición sus canales de atención, como la línea 800-CONSUMO y su asistente virtual, además de su sitio web para la presentación de denuncias.

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