Costa Rica

Febrero traerá rebajas en los combustibles en Costa Rica

La mayor reducción será para los conductores que utilicen diésel, con 29 colones menos por litro

Guardar
Rebaja del ARESEP entrará a
Rebaja del ARESEP entrará a regir una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

Los dueños de vehículos en Costa Rica iniciarán el mes de febrero con un alivio en sus finanzas personales, gracias a una nueva rebaja en el precio de los combustibles.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una disminución en las tarifas de los principales derivados del petróleo que se comercializan en el país, una medida que impactará de forma directa el gasto diario de millones de personas y sectores productivos.

Según informó la institución reguladora, esta reducción en los precios responde principalmente a la variación registrada en el mercado internacional de los combustibles. Para realizar los ajustes tarifarios, ARESEP toma como referencia las facturas de compra correspondientes a los embarques de cada producto, las cuales reflejan el comportamiento de los precios internacionales durante un período previamente definido por la metodología vigente.

Los precios internacionales de los combustibles están sujetos a múltiples factores que influyen directamente en su comportamiento. Entre ellos destacan la relación entre la oferta y la demanda global, los conflictos geopolíticos en regiones productoras de petróleo, las condiciones climáticas extremas que afectan la extracción o el transporte, así como guerras y tensiones internacionales que generan incertidumbre en los mercados energéticos.

Disminuciones responden al comportamiento del
Disminuciones responden al comportamiento del petróleo a nivel internacional

En el caso específico de la gasolina Súper, el precio por litro pasará de ¢636 a ¢626, lo que representa una rebaja de ¢10. Por su parte, la gasolina Regular o Plus presentará una disminución mayor, al bajar de ¢609 a ¢591 por litro, es decir, ¢18 menos. Estos combustibles son utilizados principalmente por vehículos particulares, motocicletas y flotillas livianas en todo el país.

En cuanto al diésel, el ajuste aprobado por ARESEP establece una rebaja de ¢29 por litro, al pasar de ¢541 a ¢512. Este combustible es fundamental para el transporte público, la carga pesada, la maquinaria agrícola y diversas actividades industriales, por lo que su disminución tiene un impacto relevante en los costos operativos de múltiples sectores económicos.

Además de los combustibles para vehículos, la Autoridad Reguladora también aprobó una reducción en el precio del gas licuado de petróleo. El cilindro de gas de 25 libras, que es el más utilizado por los hogares costarricenses, tendrá una rebaja de ¢85. Este producto es esencial para la preparación de alimentos en miles de viviendas del país.

Disminución en el precio del
Disminución en el precio del cilindro de gas beneficiará a miles de hogares y comercios que lo utilizan para cocinar - Canal N

El ajuste en el precio del gas beneficiará no solo a los hogares, sino también al sector comercial e industrial, donde es utilizado en restaurantes, sodas, panaderías y pequeños negocios. La rebaja podría contribuir a contener costos y evitar incrementos en los precios finales de algunos productos y servicios básicos.

De acuerdo con lo establecido por la ARESEP, los nuevos precios entrarán a regir a partir del día siguiente de la publicación oficial de la resolución en el Diario Oficial La Gaceta. La institución indicó que, una vez cumplido este trámite, las estaciones de servicio y puntos de venta deberán aplicar las tarifas autorizadas.

La Autoridad Reguladora destacó que esta rebaja tendrá un impacto directo sobre aproximadamente 1,9 millones de usuarios que conforman la actual flota vehicular del país. Esta cifra incluye tanto a conductores particulares como a empresas de transporte público, distribución de mercancías y servicios especializados.

En el caso del gas, el beneficio alcanzará a una amplia proporción de la población, tomando en cuenta que el 53% de los hogares costarricenses utiliza gas como principal fuente de energía para cocinar. Esta reducción representa un alivio directo para el presupuesto familiar mensual.

Si bien estas rebajas representan un respiro para los consumidores, ARESEP recordó que los precios de los combustibles continúan sujetos a la volatilidad del mercado internacional. Por ello, futuras variaciones dependerán del comportamiento global del petróleo y de factores externos que escapan al control del país, pero que influyen directamente en la economía nacional.

Temas Relacionados

combustiblesrebajas

Últimas Noticias

Las autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por información sobre el guatemalteco Eugenio Darío Molina-López

Un pago de hasta diez millones de dólares está disponible para quienes aporten datos que conduzcan a la localización o sentencia de la persona buscada por actividades relacionadas con tráfico ilegal de estupefacientes

Las autoridades de Estados Unidos

CECOT: el modelo carcelario salvadoreño que sigue despertando interés regional

La reciente visita de líderes de la región a El Salvador y la adopción de proyectos inspirados en el CECOT reflejan un creciente interés por el modelo de megacárcel como respuesta a la crisis de seguridad y hacinamiento en las prisiones

CECOT: el modelo carcelario salvadoreño

La importación de arroz en la República Dominicana se desploma un 86.93% en 2025 respecto a 2024

Los datos del Boletín de Comercio de la Dirección General de Aduanas reflejan una fuerte contracción en la compra externa de este producto básico, con repercusiones potenciales para el abastecimiento y la estructura comercial nacional

La importación de arroz en

Shakira hace historia y rompe récords antes de su residencia centroamericana en El Salvador

Shakira se prepara para una serie de conciertos en El Salvador que, además de agotar entradas en tiempo récord, dejarán un impacto económico estimado en 25 millones de dólares

Shakira hace historia y rompe

El presidente electo de Chile llegó a El Salvador para conocer experiencia carcelaria local

La visita de José Antonio Kast contempla encuentros con líderes regionales, revisión de políticas de seguridad en El Salvador y una agenda de actividades económicas y diplomáticas antes de su asunción el 11 de marzo

El presidente electo de Chile

TECNO

Despidos en Amazon: por qué

Despidos en Amazon: por qué la empresa de Bezos busca recuperar su mentalidad de startup en 2026

Apple Music sin costo: el paso a paso para activar los meses de regalo

Juegos gratis en Steam 2026: los mejores títulos para descargar sin pagar

Día de San Valentín en Pokémon GO: desafío global, bonus y más del evento

Viuda de Steve Jobs ya utilizó la mitad de la herencia del fundador de Apple: qué hizo con la fortuna

ENTRETENIMIENTO

El Super Bowl LX apuesta

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

La primera serie hecha con inteligencia artificial ya está aquí: Darren Aronofsky presenta ‘On This Day… 1776′

Se cumplen 20 años de la película que estuvo a punto de no hacerse y cambió las reglas de la industria de Hollywood: “Es muy raro que saliera bien”

De la Premier League a la gran pantalla: el polémico futbolista que se volvió un icono de acción

Ethan Hawke cuestionó la influencia de Tom Cruise sobre sus exigencias para las escenas peligrosas

MUNDO

Un destructor de misiles de

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

Francia se encamina a la adopción definitiva de su presupuesto

Zelensky dijo que Ucrania no cederá el Donbás y pidió firmar un acuerdo de seguridad con EEUU antes de la paz

Israel confirmó la reapertura del paso peatonal en el cruce de Rafah desde este domingo

Zelensky denunció que Rusia detuvo los intercambios de prisioneros