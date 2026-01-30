Febrero traerá rebajas en los combustibles en Costa Rica

Rebaja del ARESEP entrará a regir una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

Los dueños de vehículos en Costa Rica iniciarán el mes de febrero con un alivio en sus finanzas personales, gracias a una nueva rebaja en el precio de los combustibles.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una disminución en las tarifas de los principales derivados del petróleo que se comercializan en el país, una medida que impactará de forma directa el gasto diario de millones de personas y sectores productivos.

Según informó la institución reguladora, esta reducción en los precios responde principalmente a la variación registrada en el mercado internacional de los combustibles. Para realizar los ajustes tarifarios, ARESEP toma como referencia las facturas de compra correspondientes a los embarques de cada producto, las cuales reflejan el comportamiento de los precios internacionales durante un período previamente definido por la metodología vigente.

Los precios internacionales de los combustibles están sujetos a múltiples factores que influyen directamente en su comportamiento. Entre ellos destacan la relación entre la oferta y la demanda global, los conflictos geopolíticos en regiones productoras de petróleo, las condiciones climáticas extremas que afectan la extracción o el transporte, así como guerras y tensiones internacionales que generan incertidumbre en los mercados energéticos.

Disminuciones responden al comportamiento del petróleo a nivel internacional

En el caso específico de la gasolina Súper, el precio por litro pasará de ¢636 a ¢626, lo que representa una rebaja de ¢10. Por su parte, la gasolina Regular o Plus presentará una disminución mayor, al bajar de ¢609 a ¢591 por litro, es decir, ¢18 menos. Estos combustibles son utilizados principalmente por vehículos particulares, motocicletas y flotillas livianas en todo el país.

En cuanto al diésel, el ajuste aprobado por ARESEP establece una rebaja de ¢29 por litro, al pasar de ¢541 a ¢512. Este combustible es fundamental para el transporte público, la carga pesada, la maquinaria agrícola y diversas actividades industriales, por lo que su disminución tiene un impacto relevante en los costos operativos de múltiples sectores económicos.

Además de los combustibles para vehículos, la Autoridad Reguladora también aprobó una reducción en el precio del gas licuado de petróleo. El cilindro de gas de 25 libras, que es el más utilizado por los hogares costarricenses, tendrá una rebaja de ¢85. Este producto es esencial para la preparación de alimentos en miles de viviendas del país.

Disminución en el precio del cilindro de gas beneficiará a miles de hogares y comercios que lo utilizan para cocinar - Canal N

El ajuste en el precio del gas beneficiará no solo a los hogares, sino también al sector comercial e industrial, donde es utilizado en restaurantes, sodas, panaderías y pequeños negocios. La rebaja podría contribuir a contener costos y evitar incrementos en los precios finales de algunos productos y servicios básicos.

De acuerdo con lo establecido por la ARESEP, los nuevos precios entrarán a regir a partir del día siguiente de la publicación oficial de la resolución en el Diario Oficial La Gaceta. La institución indicó que, una vez cumplido este trámite, las estaciones de servicio y puntos de venta deberán aplicar las tarifas autorizadas.

La Autoridad Reguladora destacó que esta rebaja tendrá un impacto directo sobre aproximadamente 1,9 millones de usuarios que conforman la actual flota vehicular del país. Esta cifra incluye tanto a conductores particulares como a empresas de transporte público, distribución de mercancías y servicios especializados.

En el caso del gas, el beneficio alcanzará a una amplia proporción de la población, tomando en cuenta que el 53% de los hogares costarricenses utiliza gas como principal fuente de energía para cocinar. Esta reducción representa un alivio directo para el presupuesto familiar mensual.

Si bien estas rebajas representan un respiro para los consumidores, ARESEP recordó que los precios de los combustibles continúan sujetos a la volatilidad del mercado internacional. Por ello, futuras variaciones dependerán del comportamiento global del petróleo y de factores externos que escapan al control del país, pero que influyen directamente en la economía nacional.