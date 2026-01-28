Costa Rica

Uniformes y útiles escolares hasta 16% más baratos en Costa Rica en comparación al 2025

Autoridades piden a padres de familia comparar precios, comercios con diferencias de hasta un 278% en el valor de artículos

Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Ministerio de Economía, Industria y Comercio encontró precios hasta un 16% más baratos, según el estudio de mercado realizado la semana anterior.

Los padres de familia y encargados de estudiantes de primaria y secundaria sentirán un alivio en sus bolsillos a la hora de comprar los útiles y uniformes escolares de sus hijos previo al inicio del curso lectivo 2026.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica realizó un análisis de mercado en el que se encontró precios hasta 16% más baratos en comparación a lo que costaron, estos artículos, en el 2025.

En el estudio realizado entre el 19 y el 21 de enero, personeros del MEIC visitaron 23 tiendas físicas y 6 páginas web para comparar los precios.

En esta ocasión los padres deberán de alistar cerca de 80 mil colones, es decir, unos 161 dólares, por cada estudiante para poder adquirir los útiles escolares, de acuerdo a la lista suministrada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), y un paquete de uniformes escolares, compuesto de tres blusas o camisas, tres pares de calcetines y dos pantalones.

“Hoy comprar el paquete de útiles en todos los distintos niveles escolares y colegiales, es más barato, más de 10% que el 2025”, aseguró Patricia Mora, ministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Precios uniformes y útiles escolares según ciclo

I Ciclo

  • Niño: 72,410 colones ($146)
  • Niña: 69,174 colones ($139)

II Ciclo

  • Niño: 76,965 colones ($155)
  • Niña: 73,729 colones ($149)

Colegial

  • Hombre: 79,017 colones ($155)
  • Mujer: 81,575 colones ($164)
En la mayoría de casos
En la mayoría de casos el precio de los uniformes de las mujeres es hasta 3 mil colones, unos $6, mas barato en comparación al de los hombres (Freepik)

Pese a encontrar precios más baratos en comparación al año anterior, las autoridades recomiendan a los padres de familia comparar precios y visitar varios lugares, ya que hay diferencias de hasta un 278% en el precio entre el negocio de venta o la marca de un mismo artículo.

Entre las diferencias mas significativas encontradas en artículos escolares están:

  • Diccionario de la lengua española: 6,550 colones ($13)
  • Compás: 2,800 colones ($6)
  • Goma blanca: 2,600 colones ($5)

Las diferencias también se encuentran en los uniformes y bultos o salveques, con montos de hasta más de 20 mil colones, es decir, $40.

  • Bulto: 23,290 colones ($47)
  • Pantalones: 12.000 colones ($24)
  • Camisas: 4,750 colones (10)

Luisa Díaz, directora del Departamento de Regulación Técnica y Verificación de Mercados del MEIC, aclaró cuales útiles fueron incluidos en el estudio, “es importante que tengan claro que nosotros tomamos cuadernos, el cuaderno básico, no estamos hablando de cuadernos con diseños, no estamos hablando de cuadernos de pasta dura, sino cuaderno básico, que es lo que pide el Ministerio de Educación. Hay sitios en donde hay producto muy, muy barato y otros en donde el producto está, pues más caro. Y lo que nosotros estamos presentando son los costos promedios”, manifestó.

Estudio incluyó los materiales más
Estudio incluyó los materiales más básicos solicitados por el MEP, no se contemplaron diseñados del gusto del estudiante (Freepik)

Marco Arroyo, viceministro del Área Económica y Consumidor del MEIC, hizo hincapié en la importancia de que los padres o encargados se tomen el tiempo para hacer una lista de las prioridades de compra, identificar cuales útiles pueden reutilizarse, realizar un presupuesto y comparar precios, conservar las facturas o tiquetes de compra para cualquier reclamo y verificar el etiquetado de los uniformes.

Los uniformes agregados en el estudio del MEIC, obedecen a las nuevas prendas incluidas en el nuevo reglamento del Ministerio de Educación Pública, que pese a que ya había entrado en vigencia desde el año pasado, era opcional, sin embargo, para este año ya se vuelve obligatorio.

Esta nueva normativa incluye camisetas tipo ‘polo’ dejando dejando de lado las tradicionales camisas de botones. Además, que se permite el calzado tipo ‘tenis’ en colores negros, blancos, azul y gris.

El curso lectivo en Costa Rica inicia el lunes 23 de febrero, dos semanas después de los habitual, tras cambios realizados por el MEP en el cronograma de este año.

