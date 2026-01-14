La amenaza contra el presidente Chaves y la presencia de Bukele intensifican el debate sobre seguridad en Costa Rica

Autoridades de Costa Rica denunciaron un plan para atentar contra el presidente. Europa Press/Contacto/Victor Baldizon

La seguridad presidencial y la criminalidad irrumpieron en el escenario político de Costa Rica durante la campaña electoral, marcada por una denuncia de amenaza contra el presidente Rodrigo Chaves y la visita oficial del mandatario salvadoreño Nayib Bukele para impulsar un megaproyecto penitenciario, según reportó la agencia EFE.

Mientras las autoridades revelan riesgos a la vida presidencial y avanzan proyectos de contención criminal sin precedentes, la nación centroamericana afronta un proceso electoral en medio de tensiones y debates sobre el futuro en materia de seguridad.

Tras exponer la supuesta amenaza, el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía señalando información confidencial sobre el presunto pago a un sicario para atentar contra la vida de Chaves, según declaró al medio Noticias Repretel y recogió EFE.

El fuuncionario precisó que la información respondía al deber legal de su cargo y enfatizó que no podía brindar mayores detalles para no entorpecer la investigación. La Casa Presidencial no amplió información sobre el caso.

Bukele fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive. (Foto: Gobierno de El Salvador)

En paralelo, la agenda de seguridad se vio impactada por la llegada de Bukele a Costa Rica, donde encabezará el inicio formal de las obras del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo implementado en El Salvador para combatir pandillas, informó EFE.

Bukele fue recibido en el aeropuerto Juan Santamaría por la vicepresidenta Mary Munive y el canciller Arnoldo André. El costo estimado de la infraestructura asciende a 35 millones de dólares (unos 32 millones de euros), con una proyección de cinco módulos y una capacidad total de 5,100 reclusos.

Este proyecto surge mientras las autoridades costarricenses reportan alrededor de 900 homicidios anuales, de los cuales un 70 % se atribuye al narcotráfico

El Gobierno prevé destinar la nueva prisión a los presos de mayor peligrosidad dentro de un contexto de violencia sin precedentes en el país.

La visita de Bukele en Costa Rica

La presencia de Bukele en territorio costarricense se produce en un periodo electoral neurálgico.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica declaró inadmisible un recurso que buscaba prohibir la visita, pero advirtió en su resolución que, según el Derecho Internacional Público, cualquier manifestación a favor o en contra de opciones políticas por parte de un mandatario extranjero constituye una infracción.

El presidente Nayib Bukele arribó a Costa Rica en una visita oficial (Captura TV)

Laura Fernández, candidata oficialista y líder en las encuestas, ha incorporado elementos del mensaje de Bukele a su campaña.

En septiembre pasado, la Casa Presidencial divulgó un video en el que Bukele expresó: “Si la próxima Administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera”. Este material fue aprovechado públicamente por Fernández.

Costa Rica afrontará las elecciones presidenciales el próximo 1 de febrero, mientras se mantiene la prohibición de reelección consecutiva. Chaves concluirá sus funciones el 8 de mayo, cuando transfiera el poder al candidato vencedor.

Durante diciembre, el mandatario costarricense visitó El Salvador y recorrió la megacárcel CECOT, símbolo de la política de mano dura de Bukele contra las pandillas, y meses antes, el presidente salvadoreño ya había examinado las condiciones de la prisión La Reforma en Costa Rica, donde advirtió sobre los “síntomas” de criminalidad presentes en ambos países.

La coyuntura preelectoral, las advertencias sobre amenazas a la vida presidencial y la inauguración de un penal de alta seguridad convierten a la seguridad y la lucha contra la criminalidad en ejes centrales del debate público en Costa Rica.