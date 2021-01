En otros virus, ¿se suele aplicar la intercambiabilidad? En todas las vacunas de calendario no siempre están las mismas marcas de vacunas y no hay problema con la intercambiabilidad, por lo tanto, seguramente en un futuro no muy lejano, también habrá un aval para la intercambiabilidad con respecto a estas vacunas . Pero en todas las vacunas de calendario, no nos fijamos la marca para saber si son intercambiables. ¿La evidencia es lo que permitirá determinar la intercambiabilidad? En un futuro es probable, si la evidencia lo respalda, dice la doctora Iris Aguilar, jefa del departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Mendoza.