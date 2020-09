El porcentaje de positividad es del 49,3%. Si somos contacto estrecho de algún contagiado tenemos que estar 14 días en casa. No importa que nos hayan hecho una PCR y haya dado negativo porque eso no genera ninguna seguridad. Cuando nos dicen que el hisopado da negativo es en ese momento y al otro día podemos dar positivo. No está solucionando el problema y hacemos acciones que nos ponen en riesgo y participamos de la cadena de transmisión”, advirtió Vizzotti.