Por el momento, señalaron desde el gobierno de la Ciudad, la evidencia científica disponible sobre mujeres embarazadas con Covid-19 afectadas en China no ha demostrado transmisión vertical. En un paciente se sospechó, pero no pudo confirmarse. De los nueve pacientes estudiados en China, cinco presentaron prematurez, pero se asoció a otras causas y no al diagnóstico de COVID-19 durante el embarazo. Además, no se ha podido demostrar ni transmisión de SARS-CoV-2 por placenta o leche materna.