—La luz ultravioleta es producida naturalmente por el sol en tres variedades: A, B y C. La de tipo C no llega a la Tierra porque es filtrada por la atmósfera. Nosotros, con unas lámparas especiales, podemos crear artificialmente la luz ultravioleta de tipo C. Esta luz tiene una energía muy alta y destruye las estructuras internas del ADN de las bacterias y el ARN de los virus. El ADN y el ARN tienen capacidades propias de autorreparación para evitar el daño genético, pero, al aplicar la cantidad adecuada de luz, ese daño se vuelve irreversible y se logra la inactivación de los microorganismos.