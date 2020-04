Es por esto, a la vez que por razones políticas y económicas, que los gobernadores no han adoptado estrategias unánimes a la hora de implementar o relajar las medidas de aislamiento social. La mayoría ha esbozado planes para comenzar a reabrir de manera gradual la economía, que sufre una caída de proporciones que no tienen precedentes. No obstante, algunos lo han hecho en una extensión que ha generado críticas.