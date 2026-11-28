El Ejército logró un golpe al ELN con el abatimiento de alias Maicol, miembro del grupo guerrillero desde hace siete años y señalado de varios delitos (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa con sus operativos militares en distintas partes del territorio nacional para atacar a las organizaciones criminales que operan en el país, pues es una de sus principales políticas desde el inicio de la administración el 7 de agosto de 2026, la cual le ha dado varios resultados.

El viernes 27 de noviembre se conoció la muerte de alias Maicol, integrante del ELN, durante una operación del Ejército en Casanare. Era señalado de coordinar acciones armadas de esa guerrilla y de participar en varios delitos durante sus siete años en la organización.

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Además, se informó que la operación contra esa estructura dejó una persona capturada y dos menores de edad aprehendidos, quienes quedaron a disposición de las autoridades.

La muerte de alias Maicol

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que el integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murió durante una operación militar en Hato Corozal, Casanare. y es señalado de pertenecer a la comisión Martha Elena Barón del frente Domingo Laín Sáenz.

“En desarrollo de operaciones militares fue dado de baja alias Maicol, quien llevaba siete años en esta organización narcoterrorista”, escribió el jefe de Estado en una publicación difundida en su cuenta de X.

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El presidente aseguró que el hombre estaba señalado por su presunta participación en el asesinato de dos ciudadanos en Cravo Norte, Arauca. También le atribuyó la dirección de acciones armadas y tareas de logística criminal entre Arauca y Casanare.

Además, De la Espriella sostuvo que, según la información de inteligencia del Ejército Nacional, lo relacionaba con el “atentado terrorista perpetrado en julio contra la estación de Policía de Betoyes”, señaló el presidente.

Más resultados del operativo

De la Espriella indicó que durante la acción militar fue capturada una persona y dos menores de edad fueron aprehendidos. El mandatario añadió que las tropas incautaron siete armas de fuego, entre ellas cuatro fusiles, 1.091 cartuchos, equipos de comunicación y material que atribuyó al ELN.

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El presidente anunció que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras de esa guerrilla en el país, a la espera de más resultados. “No vamos a detener la ofensiva”, expresó en su mensaje.

También afirmó que el Estado continuará la búsqueda de los cabecillas, el desmantelamiento de estructuras y las acciones contra las finanzas de los grupos armados. “El Estado ejercerá toda su fuerza legítima para proteger a los colombianos y garantizar que los responsables de estos crímenes respondan ante la justicia”, sostuvo.

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