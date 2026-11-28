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El presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas para fortalecer al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), ampliar el financiamiento de la educación en Colombia y aliviar las deudas de estudiantes afectados por dificultades económicas y por el terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el cual impactó a 16 departamentos.

Según explicó, la entidad atiende a más de 613.000 personas en más de 1.000 municipios de Colombia, y el 92% de sus beneficiarios pertenece a los estratos uno, dos y tres. “Esta institución desde siempre ha apoyado los estudios de cerca de 5,8 millones de colombianos. Gracias a ese respaldo, millones de jóvenes han podido acceder a una formación profesional que en muchos casos sus familias no habrían podido financiar”, precisó el jefe de Estado.

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Con el objetivo de fortalecer al instituto, el Gobierno ha puesto en marcha algunas acciones, una de ellas es la apertura de una convocatoria por 15.000 cupos de crédito. Según el presidente, esta es una cifra tres veces superior a la que ofrecía la administración anterior, que era de 5.000 nuevos cupos semestrales, aproximadamente.

De la Espriella aseguró que la ampliación busca impedir que las limitaciones económicas excluyan a los jóvenes de la educación superior. “Hemos multiplicado por tres la oferta de nuevos créditos para los colombianos que necesitan financiar sus estudios”, detalló.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una alianza entre ell Icetex y el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Colprensa - Luisa González/Reuters)

El Gobierno también restableció en forma temporal los subsidios a las tasas de interés. Según el presidente, desde octubre de 2026, la medida está beneficiando a cerca de 138.000 estudiantes y profesionales que pagan créditos educativos y que tienen obligaciones vigentes.

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La administración también estableció condiciones preferenciales para carreras técnicas y tecnológicas, además del restablecimiento del crédito de sostenimiento para alumnos de instituciones privadas. “No había razón alguna para excluirlos de esos beneficios. Las necesidades de manutención de un estudiante no desaparecen por el hecho de haber escogido una universidad privada”, indicó De la Espriella.

Asimismo, implementó un programa de alivios para 44.411 beneficiarios de cinco departamentos afectados por el terremoto (Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca), con una inversión de más de $107.000 millones. Los alivios contemplan el congelamiento temporal de cuotas, la suspensión de intereses y la interrupción de los procesos de cobro.

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“No vamos a exigirles a quienes han sufrido las consecuencias del terremoto que atiendan sus obligaciones económicas como si nada hubiese pasado”, expresó el mandatario.

El Gobierno implementó un programa de alivios para 44.411 beneficiarios del Icetex de cinco departamentos afectados por el terremoto (Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca), con una inversión de más de $107.000 millones (Reuters)

Las nuevas iniciativas que contempla el Gobierno

Tras exponer las acciones que el Gobierno ya ha adelantado, el presidente De la Espriella presentó otras iniciativas que ejecutará. Por un lado, informó que la campaña Sin estrés con el Icetex se extenderá hasta el 19 de diciembre para personas que tengan cuotas vencidas por más de 30 días y menos de un año. De acuerdo con su explicación, cerca de 78.000 beneficiarios podrán negociar acuerdos de pago y obtener condonaciones de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

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De igual manera, indicó que la amnistía para créditos con mora prolongada y clasificados como cartera de difícil recuperación continuará durante los primeros meses del próximo año. La medida está dirigida a cerca de 60.000 beneficiarios que llevan más de un año sin cumplir sus obligaciones y permite condonar hasta el 80% del capital y el 100% de los intereses.

Incentivos al pago anticipado y proyectos universitarios

Otra medida que se pondrá en marcha está dirigida a quienes han cumplido con sus obligaciones con el Icetex. El jefe de Estado informó que la condonación parcial de capital por pago anticipado continuará durante 2027 y tendrá un porcentaje mayor. Podrán solicitarla los beneficiarios que estén al día con sus créditos y que hayan pagado puntualmente sus cuotas durante los últimos 12 meses.

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Por otro lado, el Icetex seleccionó cuatro iniciativas universitarias que recibirán $250 millones cada una, por una inversión total de $1.000 millones. Según De la Espriella, los recursos se destinarán a proyectos de instituciones de educación superior.

El Icetex seleccionó cuatro iniciativas universitarias que recibirán $250 millones cada una, por una inversión total de $1.000 millones (Luis González/Reuters)

También se creará una alianza entre la entidad, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Binacional Fulbright para apoyar la recuperación de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con el mandatario, el acuerdo permitirá desarrollar hasta cinco proyectos con el acompañamiento de especialistas estadounidenses.

Las universidades participarán en iniciativas de recuperación económica, emprendimiento, turismo e infraestructura en los cinco departamentos alcanzados por el programa. El presidente planteó que las instituciones aporten su capacidad de investigación a la reconstrucción de las zonas dañadas.

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“Espero que las decisiones anunciadas se ejecuten oportunamente. Estaré muy atento a ello y encima, como siempre, y que los beneficiarios reciban la atención que merecen. Para eso cuentan con mi apoyo y tendrán los funcionarios que responder, como me gusta a mí, con resultados para nuestros estudiantes”, concluyó el mandatario colombiano.