El secretario general Miguel Ángel Sánchez leyó el artículo 73 de la Ley 5.ª, que permite retirar el uso de la palabra y excluir a un congresista de la sesión. (Canal del Congreso)

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El representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón fue suspendido de la plenaria de la Cámara de Representantes el miércoles 25 de noviembre, después de que la mesa directiva concluyera que incurrió en faltas de respeto durante el debate sobre la adición presupuestal para 2026. La medida, ordenada por el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, le impidió participar del resto de la jornada legislativa.

La discusión se produjo en el Salón Elíptico, mientras la Cámara analizaba recursos para el Fondo Milagro. Barguil realizó cuatro llamados al orden antes de aplicar la sanción, en medio de reclamos de la bancada del Pacto Histórico y de otros congresistas que pidieron correctivos contra Mondragón.

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“Señor Secretario, en virtud del artículo setenta y tres, por favor, léalo. El representante Mondragón está haciendo y faltándole el respeto a la plenaria y a la Mesa Directiva”, fueron las palabras de Barguil.

El conflicto comenzó cuando el representante se apartó de la discusión presupuestal para cuestionar a la congresista de Alianza Verde Catherine Juvinao. Ella respondió que Mondragón no conocía los proyectos debatidos, lo trató de “burro” y “bruto” y le dijo: “Estudie, vago”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, suspendió a Alfredo Mondragón por faltas de respeto durante la sesión. (www.sindesena.org)

Mondragón replicó a Juvinao, elevó el tono de sus reclamos y exigió garantías a la mesa directiva junto con otros integrantes de su bancada. Barguil advirtió entonces que bloquearía las intervenciones del Pacto Histórico si continuaban los desórdenes.

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Por su parte, el representante Liberal José Octavio Cardona fue uno de los legisladores que pidió la suspensión. “¡Mondragón, respete!”, le reclamó, antes de reprocharle que creyera que, por gritar más y hacer más escándalo, los demás debían quedarse callados.

Así mismo, Jhon Jairo Berrío, representante del Centro Democrático, también cuestionó el comportamiento de Mondragón y afirmó que no era la primera vez que miembros del Pacto Histórico se dirigían a sus colegas con un tono irrespetuoso. Jorge Tovar, representante de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, se sumó a los llamados para que la mesa directiva aplicara medidas.

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Barguil solicitó al secretario general de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez, la lectura del artículo 73 de la Ley 5.ª de 1992, el reglamento del Congreso. La disposición establece sanciones para quien irrespete a la corporación o ultraje verbalmente a alguno de sus integrantes.

“Sanciones por irrespeto al congresista que faltare al respeto debido a la corporación o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta por el presidente según la gravedad de la falta a alguna de las sanciones siguientes: llamamiento al orden, declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido, suspensión en el ejercicio de la palabra, suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión y suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por más de un día o hasta por un mes, previo concepto favorable de la Mesa Directiva”, expresó Sánchez.

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Las medidas previstas incluyen el llamado al orden, la declaración pública de que un congresista faltó al respeto, la suspensión del uso de la palabra y la prohibición de intervenir durante el resto del debate o de la sesión. La sanción más extensa puede impedir la participación en los debates por más de un día y hasta un mes, con concepto favorable de la mesa directiva.

Tras la lectura de la norma por parte del secretario , Barguil anunció: “El representante Mondragón queda suspendido por la sesión del día de hoy”. La presidencia ordenó continuar el orden del día y la plenaria siguió con el debate de la adición presupuestal.

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Las versiones enfrentadas de Mondragón y Juvinao

Catherine Juvinao argumentó su rechazo a la asignación de $2,7 billones para el Fondo Milagro mediante proposiciones radicadas. (@CathyJuvinao/X)

Juvinao celebró la decisión y sostuvo que Mondragón intentó “injuriarme y calumniarme”. La congresista lo calificó de violento y escribió: “Váyase con sus ofensas a otra parte y deje el show. Vago”.

La representante también relacionó la disputa con las diferencias sobre el Fondo Milagro. Afirmó que el Pacto Histórico estaba molesto porque el día anterior otros congresistas habían expuesto su posición, y rechazó que su bancada hubiera abandonado el debate para impedir la aprobación de $ 2,7 billones para esa partida.

Según Juvinao, ella y otros legisladores radicaron proposiciones para evitar esos recursos, las sustentaron durante la discusión y votaron en contra. “Lo de ellos es mezquindad pura: están convencidos de que hacer control político es sabotear porque sí, aún llevándose a los más pobres por delante”, afirmó.

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El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón Garzón se refirió a las discusiones ocurridas durante la sesión en el Congreso y las razones por las cuales se enfrentó con varios congresistas. (@AlfreMondragon/X)

Mondragón sostuvo una versión distinta y dijo que Juvinao lo insultó primero. “Juvinao me insultó personalmente y ahora dice que fui yo el que la insulté. Es una mentirosa y una falsa víctima. Respete, si quiere respeto”, declaró.

Fuera del recinto, el representante del Pacto Histórico calificó su expulsión como una arbitrariedad y cuestionó que la medida no se hubiera aplicado contra Juvinao por tratarlo de “burro” y “bruto”. También afirmó que ella utilizó “las mismas formas machistas que se reprochan en el 25 de noviembre” y aseguró que nunca le faltó al respeto.