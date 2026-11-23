Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, explicó que la herramienta cobra especial importancia ante el próximo pago de la prima de diciembre y permite a trabajadores y empleadores verificar valores estimados conforme a la legislación vigente - (Ministerio del Trabajo)

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El Ministerio del Trabajo relanzó el 23 de noviembre de 2026 la Calculadora Laboral, una herramienta digital gratuita que permite a trabajadores y empleadores colombianos estimar salarios, horas extra, recargos, prestaciones sociales y aportes conforme a la normativa vigente, en vísperas del plazo del 20 de diciembre para el pago de la prima de servicios.

La plataforma está disponible en https://calculadoralaboral.mintrabajo.gov.co/inicio y puede ser usada tanto por trabajadores que desean verificar lo que deben recibir como por empleadores de cualquier tamaño que necesitan calcular sus pagos. Los resultados son estimaciones de referencia con carácter pedagógico y orientador; no sustituyen la asesoría jurídica ni los conceptos oficiales del Ministerio.

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Dicho relanzamiento también busca apoyar los cálculos de otras obligaciones próximas:

Intereses a las cesantías: deben pagarse a más tardar el 31 de enero.

Consignación de las cesantías: debe pagarse antes del 15 de febrero.

“Contar con información oportuna contribuye a prevenir errores en las liquidaciones, evitar incumplimientos y reducir conflictos entre trabajadores y empleadores”, insistió la cartera laboral.

En Colombia, tienen derecho a cesantías todos los trabajadores dependientes vinculados mediante un contrato de trabajo (escrito o verbal), sin importar el tipo o la duración del contrato - (Colprensa)

Cómo usar la Calculadora Laboral

Para usar la calcualdora es necesarios seguir los siguientes pasos:

Elija el esquema de trabajador (tiempo completo, integral, por días, etc.). Complete las fechas y el salario (obligatorios). Indique parámetros (ARL, auxilio, exoneraciones) si aplican. Opcional: registre horas de trabajo suplementario. Pulse Calcular liquidación para ver el resultado orientativo.

Cambios de la reforma laboral que incorpora la calculadora

La calculadora incorpora las modificaciones de la Ley 2466 del 25 de junio de 2025, conocida como reforma laboral, que actualizó el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y normas complementarias con objetivos de trabajo digno, formalización y protección social. Dentro de sus parámetros figura la diferenciación entre jornada diurna y nocturna.

La jornada diurna transcurre entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., mientras que la nocturna va de las 7:00 p. m. a las 6:00 a. m.

El trabajo nocturno tiene un recargo del 35%, vigente desde el 25 de diciembre de 2025.

La norma también elevó de manera gradual el pago adicional por labores en domingos y festivos: el recargo pasó al 80% desde julio de 2025, subió al 90% desde el 1 de julio de 2026 y llegará al 100% a partir de julio de 2027.

La reducción de la jornada semanal avanzó sin disminución salarial: pasó a 44 horas en julio de 2025 y quedó fijada en 42 horas desde el 15 de julio de 2026. La legislación permite distribuir ese tiempo en jornadas diarias flexibles de hasta nueve horas.

La Reforma Laboral entró en vigor en julio de 2025 - (Senado)

Al respecto, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, vinculó la actualización digital con la necesidad de que las relaciones laborales se basen en información accesible. Dijo que “conocer cuánto vale nuestro trabajo no puede ser un privilegio”.

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“En la Patria Milagro queremos trabajadores protegidos y empresas que crezcan, y ambas cosas comienzan con información clara y reglas que se cumplen. Estamos poniendo la tecnología al servicio de los colombianos para que cada persona conozca sus derechos y cada empleador tenga herramientas que le faciliten cumplir con la ley. Queremos un Ministerio cercano, que escuche, oriente y ofrezca soluciones concretas”, afirmó.

También invitó a trabajadores y empleadores a comprobar los valores que les correspondan antes de efectuar o recibir los pagos.

“Desde el Ministerio del Trabajo relanzamos la calculadora laboral actualizada con normas vigentes. Si usted es trabajador, compruebe en minutos lo que le corresponde. Si es empleador, pequeño o grande, calcule lo que debe pagar cada mes. Salario, recargos, horas extras, prestaciones y aportes. Sin sorpresas y sin excusas. Y si las cuentas no cuadran, el ministerio está para orientarlo. Los invito a ingresar a mintrabajo.gov.co. Los derechos laborales existen para cumplirse”, señaló.

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La Reforma Laboral garantiza los derechos de 10 millones de trabajadores formales en Colombia - (Luisa González/Reuters)

La herramienta es orientadora y no reemplaza asesoría jurídica

Además, la reforma laboral establece el contrato a término indefinido como modalidad general de vinculación y limita el uso de contratos a término fijo y por obra o labor según la naturaleza temporal o específica de cada relación laboral.

Las nuevas disposiciones exigen respetar el debido proceso en los procedimientos disciplinarios y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo. También contemplan medidas frente a la discriminación y las violencias basadas en género, junto con normas sobre trabajo en plataformas digitales, nuevas licencias, inclusión laboral, horas extras y el Día de la Familia.

La calculadora busca que el cálculo de las obligaciones laborales deje menos margen para dudas al momento de pagar. El acceso a información sobre derechos y deberes apunta a que las reglas vigentes se apliquen en cada relación de trabajo.

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