Hollman Morrris y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán (Redes sociales)

Guardar

El periodista Hollman Morris pidió explicaciones al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al Grupo Energía Bogotá (GEB) por un corte de electricidad que, según denunció, mantuvo sin servicio a los barrios Galerías y San Luis, en la localidad de Teusaquillo, desde la noche del 20 de noviembre de 2026.

Morris afirmó que la interrupción comenzó a las 7:00 p. m. del viernes y continuó a las 9:18 [a. m.] del sábado 21 de noviembre. “¿Qué pasa? ¿Por qué se han vuelto costumbre los cortes de luz en esta zona de la capital?”, escribió en una publicación dirigida al alcalde y a la empresa.

PUBLICIDAD

El periodista solicitó una explicación pública sobre las causas de la falla y recogió la inquietud de residentes del sector, quienes relacionan los cortes con la demanda eléctrica que podrían generar los conciertos y otros eventos realizados en la zona.

Morris alertó sobre los riesgos para adultos mayores que dependen de equipos médicos

El comunicador señaló que en Galerías y San Luis reside una cantidad importante de adultos mayores. Advirtió que algunos habitantes requieren respiradores u otros dispositivos médicos que funcionan con energía eléctrica.

El periodista Hollman Morris pidió explicaciones al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al Grupo Energía Bogotá (GEB) por un corte de electricidad que, según denunció, mantuvo sin servicio a los barrios Galerías y San Luis, en la localidad de Teusaquillo (@HOLLMANMORRIS/X)

“Estos barrios de la ciudad se caracterizan por tener una población de adultos mayores importante”, indicó Morris. Añadió que algunos vecinos dependen de aparatos para vivir y que, debido a la falta de electricidad, “su situación es crítica”.

PUBLICIDAD

El periodista pidió el restablecimiento del servicio y una respuesta de la Alcaldía de Bogotá y del Grupo Energía Bogotá sobre la duración y el origen de la interrupción.

Morris sostuvo que los vecinos han expresado preocupación por la recurrencia de los cortes de energía en el sector. “Se necesita una explicación pública sobre lo que pasa en este sector”, señaló.

Hasta el momento de la publicación, no se incluyó una respuesta oficial de la Alcaldía de Bogotá ni del Grupo Energía Bogotá sobre el corte denunciado.

Bogotá y Cota con cortes de luz este sábado 21 de noviembre de 2026

Enel Colombia indicó que los cortes corresponden a actividades de mantenimiento y mejora de las redes del servicio de energía. (@EnelColombia/X)

Los cortes de luz afectarán este sábado a Bogotá y Chía por trabajos de Enel Colombia en las redes de suministro de energía. Las suspensiones están programadas para el 21 de noviembre de 2026, con horarios distintos según cada zona, de acuerdo con la información difundida por Portal Bogotá.

PUBLICIDAD

La interrupción más temprana está prevista entre las 00:00 y las 5:00 en el barrio La Capuchina, desde la calle 11 hasta la calle 13, entre las carreras 12 y 14. En otros sectores, los trabajos se extenderán hasta la tarde, con jornadas de hasta 9 horas y 45 minutos.

Entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. no habrá servicio en la calle 164 a la calle 166, entre las carreras 55 y 59, en Britalia; en la carrera 57 a la carrera 59, entre las calles 164 y 166, en Portales del Norte; en la calle 105 a la calle 107, entre las carreras 12 y 14, en Molinos Norte; en la calle 103 a la calle 107, entre las carreras 8 y 14, en Rincón del Chicó; y en la vereda Siberia.

PUBLICIDAD

El barrio El Chicó tendrá suspensión desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., en el tramo comprendido entre la calle 91 y la calle 93, entre las carreras 11 y 13. El mismo horario regirá en La Pradera, desde la calle 72 sur hasta la calle 74 sur, entre las carreras 48 y 40, y en San Juan Bautista, desde la calle 73 sur hasta la calle 75 sur, entre las carreras 13 y 15.

Los cortes de luz afectarán este sábado a Bogotá y Chía por trabajos de Enel Colombia en las redes de suministro de energía (Enel Colombia)

En Las Acacias, el corte será de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., entre la calle 61 sur y la calle 63 sur, y entre las carreras 19 y 20. La vereda Quiba, correspondiente al barrio Quiba Bajo, tendrá la suspensión de 8:45 a. m. a 5:45 p. m.

PUBLICIDAD

Enel Colombia indicó que los cortes corresponden a actividades de mantenimiento y mejora de las redes del servicio de energía.