La continuidad de los equipos de descongestión es una de las principales preocupaciones de la Rama Judicial de cara al 2027. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, aseguró que el Gobierno nacional se comprometió a estudiar alternativas de financiación para garantizar la operación de los despachos y evitar afectaciones en la administración de justicia.
Tras una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, el magistrado se refirió a las conversaciones que se han adelantado durante los últimos meses para resolver las necesidades presupuestales del sector. En declaraciones a medios de comunicación desde el Hotel Intercontinental de Cali, destacó la disposición del Ejecutivo para revisar las propuestas presentadas por la Rama Judicial.
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Lenis explicó que, además de los recursos que ya fueron asignados, se necesitan al menos $1,5 billones adicionales para mantener la capacidad de funcionamiento de la justicia durante 2027.
Uno de los puntos más sensibles es la permanencia de más de 2.500 funcionarios judiciales vinculados a los programas de descongestión. Si no se consigue el dinero requerido, estos trabajadores podrían perder sus empleos a partir del primero de enero del próximo año, lo que tendría consecuencias en la atención de los procesos que tramitan los despachos.
“Estamos buscando mecanismos para que el presupuesto de la Rama, al menos por el otro año, pueda tener un financiamiento distinto y que no dependa del presupuesto nacional. Entonces estamos buscando esas alternativas y yo creo que con la buena voluntad del Gobierno y con las propuestas que hemos hecho vamos a encontrar esos recursos que nos permitirán funcionar el próximo año”, manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
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El magistrado también advirtió sobre las consecuencias que tendría no conseguir la financiación necesaria y la salida de los trabajadores que actualmente apoyan las labores judiciales. “Si no tenemos esos recursos, esos funcionarios perderían su puesto de trabajo a partir del primero de enero del 2027 y, por supuesto, eso afectaría la administración de justicia”, señaló Lenis.
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