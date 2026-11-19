El ministro de Defensa, general Mora, respondió a Gustavo Petro por la financiación y las compras de sistemas antidrones (Colprensa)

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El ministro de Defensa, el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, negó que el gobierno de Gustavo Petro hubiera dejado financiada la compra de sistemas antidrones y afirmó que, al 7 de agosto de 2026, no existían contratos suscritos, recursos asignados ni una solución técnica definida para proteger a la fuerza pública.

La respuesta del jefe de la cartera de Defensa surgió tras un mensaje del expresidente Petro en sus redes sociales, que aseguró que había dispuesto una partida de $800.000 millones para 2026 y atribuyó al comité técnico del Ministerio de Defensa la decisión de no avanzar con las adquisiciones.

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El exmandatario también afirmó que esa determinación incidió en la falta de equipos para enfrentar ataques con drones.

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