Soldados localizaron el depósito ilegal en un inmueble rural del municipio caucano y señalaron que los artefactos podían poner en peligro a civiles y miembros de la fuerza pública. (Ejército Nacional)

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El Ejército Nacional ubicó un depósito ilegal con 32 dispositivos explosivos improvisados en una vivienda abandonada de la zona rural de El Tambo, Cauca. Según la institución, el material sería de la estructura Carlos Patiño y podía ser usado contra civiles y la fuerza pública en el Cañón del Micay

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional, hallaron el material durante operaciones en el municipio de El Tambo, en el departamento de Cauca. De acuerdo con información de inteligencia militar, el depósito pertenecería a la estructura Carlos Patiño, señalada por las autoridades como una organización al servicio de alias Iván Mordisco.

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Además de los explosivos, los uniformados encontraron tres granadas, dos de las cuales presuntamente habían sido destinadas para su empleo desde drones. En el lugar también había munición, un proveedor para fusil y otros elementos de guerra que, según el Ejército, podrían servir para acciones violentas en corredores rurales de la región.

La institución informó que los artefactos estaban ocultos dentro de una casa abandonada. El hallazgo ocurrió en desarrollo de la Operación Perseo, con la que las Fuerzas Militares buscan afectar las capacidades de las estructuras armadas que tienen presencia en el Cañón del Micay.

El material habría sido utilizado contra comunidades y fuerza pública

El Ejército Nacional halló 32 dispositivos explosivos en una vivienda deshabitada de El Tambo, Cauca. (Ejército Nacional)

El Ejército sostuvo que los dispositivos explosivos improvisados representaban una amenaza para las comunidades rurales de El Tambo y otros sectores del Cañón del Micay. La institución indicó que estos elementos podían emplearse en ataques contra habitantes de la zona, tropas militares y corredores de movilidad.

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En un comunicado, la Tercera División señaló que la ubicación del depósito reduce los medios disponibles para la estructura Carlos Patiño y disminuye la posibilidad de ataques con explosivos en caminos veredales, viviendas y otras zonas frecuentadas por la población civil.

Las autoridades militares también advirtieron que los explosivos instalados o abandonados en áreas rurales afectan de forma indiscriminada a niños, mujeres, adultos mayores, campesinos y miembros de la fuerza pública. Por esa razón, insistieron en que las denuncias de los habitantes resultan determinantes para localizar estos elementos antes de que sean activados o trasladados.

El coronel Jesús Garzón, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, afirmó que el material hallado mantenía en riesgo a los habitantes de la región. “Estos artefactos siguen haciéndole daño a la población civil. Le pedimos a la población que siga denunciando y ayudando a ubicarlos para destruirlos”, manifestó el oficial.

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Las autoridades militares atribuyeron el depósito a la estructura Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco. (Ejército Nacional)

Más de 900 explosivos han sido destruidos en el Cañón del Micay durante 2026

El operativo en El Tambo se suma a las intervenciones que el Ejército ha realizado este año en el Cañón del Micay. De acuerdo con el balance oficial, las tropas han ubicado y destruido de forma controlada más de 900 dispositivos explosivos durante 2026 en esa zona del Cauca.

La institución atribuyó parte de esos hallazgos a las acciones de grupos armados ilegales que buscan mantener control sobre áreas rurales y rutas estratégicas. Las operaciones militares se han concentrado en retirar explosivos, destruir medios de lanzamiento e incautar munición y otros insumos que podrían ser empleados en ataques.

En las últimas 24 horas, antes del hallazgo del depósito con 32 artefactos, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 también ubicaron y destruyeron de forma controlada tres medios de lanzamiento con explosivos en la zona rural del mismo municipio.

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Según el Ejército, esos elementos podían afectar a más de 350 familias de la región. La institución señaló que las acciones buscan prevenir hechos de intimidación y constreñimiento contra los habitantes de las veredas.

Las Fuerzas Militares destruyeron más de 900 artefactos explosivos en el Cañón del Micay durante 2026. (Ejército Nacional)

El Ejército pidió denunciar actividades sospechosas

El coronel Garzón pidió a los integrantes de la estructura Carlos Patiño que abandonen el uso de explosivos y se sometan a la justicia. El oficial afirmó que las Fuerzas Militares mantendrán las operaciones en el departamento para limitar las acciones de los grupos armados ilegales.

La Tercera División del Ejército Nacional aseguró que continuará con los operativos en Cauca para proteger a la población civil y reducir la capacidad de ataque de las estructuras que operan en el Cañón del Micay.

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La institución invitó a la ciudadanía a reportar movimientos sospechosos, la presencia de artefactos o información que pueda evitar hechos violentos a través de la línea gratuita 107.