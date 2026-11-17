Vicky Dávila salió en defensa del presidente luego de las criticas que recibió por la forma en la que se dirigió a alias Primo Gay (@VickyDavilaH)

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Un juez de control de garantías de Antioquia ordenó enviar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que evalúe las expresiones del presidente Abelardo de la Espriella durante un video en el que confrontó a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, tras su captura.

La decisión motivó la reacción de la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, que respaldó al mandatario y sostuvo que los calificativos dirigidos contra el detenido corresponden a la gravedad de los hechos que le atribuyen.

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“Un juez ordenó compulsar copias contra el presidente Abelardo de la Espriella por encarar a alias Primo Gay, un asesino de todos los quilates. Le dijo miserable. Es miserable. Le dijo porquería. Es una porquería, porque un tipo que es capaz de asesinar a trece policías es una porquería”, afirmó Dávila en un video.

La periodista cuestionó los reparos por el trato que recibió Uñates López durante la grabación. “Aquí tenemos que cambiar esa percepción de tener que condolernos de los más asesinos y de los más malvados y de los más criminales”, expresó.

Vicky Dávila en defensa del presidente De la Espriella por tratos a Primo Gay (@VickyDavilaH)

También aludió a las familias de las víctimas. “Pregúntenles a todas esas madres que perdieron a sus hijos a manos de Primo Gay, o a todas esas esposas o a todos esos hijos huérfanos. ¿Cuándo decidimos en Colombia condolernos de los peores criminales?”.

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En sus redes sociales, Dávila publicó un mensaje en el que replicó los términos usados por De la Espriella. “¡Tienen huev…! ‘Primo Gay’ sí es una porquería, una basura, un asesino, un despreciable, como le dijo Abelardo De La Espriella”, escribió.

El juez pidió examinar la exhibición de los detenidos ante los medios

Durante la audiencia, el juez sostuvo que la presentación pública de los capturados pudo afectar su dignidad. Por esa razón, dispuso que la Comisión de Investigación y Acusación examine las presuntas intervenciones del jefe de Estado.

El video documenta la presentación y el traslado de alias Primo Gay y alias Pata de Palo, capturados bajo custodia por miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Compulsar copias a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional examine las presuntas intervenciones del presidente de la República y la exhibición pública del ciudadano Néider Yesid Uñates López y de Esneider Errón Serna”, afirmó.

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El funcionario también solicitó a la Procuraduría General de la Nación establecer si servidores públicos ordenaron, autorizaron, organizaron o ejecutaron la presentación de los detenidos ante medios de comunicación en Montería.

Aunque el juez evaluó declarar ilegales las detenciones, validó las capturas de Uñates López y Henry Sneyder Herrón Serna. El caso continuará con las audiencias de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.

En el video, De la Espriella calificó a alias Primo Gay como “miserable, asesino” y “despreciable”. También lo responsabilizó por muertes de integrantes de la fuerza pública, población civil y el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

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El presidente afirmó además que Uñates López tendría vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)

Captura de alias Primo Gay

Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, fue capturado el 15 de noviembre en una vía rural entre Briceño y Yarumal, en el norte de Antioquia. En el procedimiento también detuvieron a Herny Sneyder Herrón Serna, alias Cherry, señalado como su jefe de seguridad.

Según la Fiscalía, ambos se movilizaban en una motocicleta y portaban dos pistolas calibre nueve milímetros, proveedores y munición. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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A “Primo Gay” le imputaron cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, porte de armas de uso restringido e utilización ilegal de uniformes e insignias, además del delito relacionado con las armas incautadas.

Las autoridades lo señalan como presunto cabecilla de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo. También le atribuyen antecedentes en las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y presunta participación en extorsiones, homicidios y secuestros en municipios de Antioquia.

Entre los hechos bajo investigación figura el secuestro de dos campesinos en 2022, a quienes habrían retenido durante 15 días en una vivienda rural de Briceño. La Fiscalía anunció que adelanta otras investigaciones por posibles violaciones a los derechos humanos.

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