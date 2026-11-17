El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional, y el derecho al buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Raúl Arboleda/AFP-Registraduría- Colprensa)

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El Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar 12 publicaciones de su cuenta en la red social X, en las que, entre junio y agosto de 2026, hizo señalamientos contra el registrador Nacional, Hernán Penagos, y la Registraduría Nacional del Estado Civil por un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de ese año.

La decisión se produjo al resolver una acción de tutela presentada por Penagos, quien acudió a la justicia en nombre propio y en representación de la entidad.

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La sentencia fue proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales. La corporación concluyó que las afirmaciones de Petro vulneraron los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del registrador, así como el buen nombre de la Registraduría, debido a que las acusaciones de fraude electoral y de conductas delictivas se difundieron sin contar con elementos que permitieran atribuirle esas actuaciones a Penagos.

El fallo establece que el expresidente tendrá cinco días, contados a partir de la notificación de la providencia, para eliminar los mensajes identificados en la decisión. También deberá retirar de cualquier cuenta o medio que administre el contenido de las declaraciones que hizo sobre las mismas acusaciones durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026.

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La controversia se originó en las publicaciones realizadas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ejercía la Presidencia de la República. Según el expediente, los señalamientos se relacionaban con presuntas modificaciones de los formularios E-14, problemas de trazabilidad, cambios en el software electoral y supuestas irregularidades en el procesamiento de los resultados.

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