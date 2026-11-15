Colombia

Universidad de Magdalena respondió a presuntas irregularidades en la emisión del título de especialista de Jaime Vives, presidente de Coljuegos

La institución respondió a una denuncia pública que hizo la congresista Jennifer Pedraza. Aseguró que el otorgamiento del diploma se ajustó a su normativa

La Universidad de Magdalena explicó como la expedición del título de Jaime Vives se ajustó al Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes (seguimiento.co - Universidad de Magdalena)
La Universidad de Magdalena explicó como la expedición del título de Jaime Vives se ajustó al Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes (seguimiento.co - Universidad de Magdalena)
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La Universidad del Magdalena se pronunció ante la denuncia pública que hizo la senadora Jennifer Pedraza, relacionada con presuntas irregularidades en la emisión de un título de posgrado del Jaime Gregorio Vives Pinedo, presidente de Coljuegos. Según la congresista, el título de especialista en Alta Gerencia que posee el funcionario fue generado de manera exprés por la universidad.

El verdadero milagro: un título de posgrado en 21 días. Jaime Vives, director de @ColjuegosCo, pagó casi 15 millones de pesos (ver facturas) por un posgrado exprés para que @ABDELAESPRIELLA lo pudiera nombrar en su cargo”, señaló Pedraza en una publicación en su cuenta de X.

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La congresista Jennifer Pedraza Sandoval aseguró que Jaime Vives no aparece graduado de la especialización en el Ministerio de Edudación (@JenniferPedraz/X)
La congresista Jennifer Pedraza Sandoval aseguró que Jaime Vives no aparece graduado de la especialización en el Ministerio de Edudación (@JenniferPedraz/X)

La institución explicó bajo qué criterios expidió el título de especialista Jaime Vives. Según detalló, este documento fue emitido el 8 de septiembre de 2026 y está respaldado por un proceso de reconocimiento académico, matrícula y normas institucionales vigentes.

Una política de reconocimiento de aprendizajes previos desde 2018

El presidente de Coljuegos logró su título de especialista gracias al Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, que fue creado mediante el Acuerdo Superior 26 de 2018 y actualizado por el Acuerdo Superior 02 de 2025, según explicó la universidad.

“Este programa responde a una concepción de la educación a lo largo de la vida, promovida internacionalmente por organismos como la Unesco, que reconoce que las personas pueden adquirir conocimientos y desarrollar competencias mediante sus experiencias educativas, laborales, profesionales, culturales y sociales”, precisó la institución en el comunicado.

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La universidad explicó que su autonomía, reconocida por la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, le permite establecer procedimientos para valorar esos aprendizajes de acuerdo con las competencias y los resultados requeridos en cada programa.

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La universidad aclaró que tiene la autonomía de valorar esos aprendizajes de acuerdo con las competencias y los resultados requeridos en cada programa (Colprensa)

Por otro lado, indicó que la Especialización en Alta Gerencia tiene 26 créditos distribuidos en nueve asignaturas. El Plan Académico de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes de ese posgrado fue aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas el 12 de agosto de 2026 y estableció un reconocimiento ordinario de hasta 17 créditos, además de uno excepcional de hasta 23 créditos.

El título de Jaime Vives: explicación de su caso

En el caso de Jaime Vives, la universidad hizo un reconocimiento ordinario de 23 créditos. “Con base en el concepto técnico-académico emitido, el Consejo de Facultad aprobó el 19 de agosto de 2026 el reconocimiento de 23 créditos correspondientes a ocho asignaturas, equivalentes al 88,46% del programa, porcentaje de reconocimiento que cumple estrictamente con el marco establecido en el Acuerdo Superior 02 de 2025″, detalló.

La institución aclaró que la Coordinación Académica examinó las funciones y responsabilidades profesionales que documentó el presidente de Coljuegos, sus certificaciones laborales, sus respaldos de formación y la documentación complementaria que anexó. La valoración incluyó una rúbrica académica y herramientas para analizar la relación entre las funciones acreditadas, las competencias y los resultados de aprendizaje de las materias.

La asignatura pendiente y el grado por ventanilla

En la Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes quedaron excluidos tres créditos correspondientes a la asignatura de Finanzas Sostenibles y Fintech. Eso quiere decir que Vives debía aprobarlas. La materia se desarrolló mediante un curso dirigido, articulado con la cohorte XVI, Grupo I, del período 2026-II.

Jaime Gregorio Vives Pinedo posee formación en administración de empresas y una especialización en Alta Gerencia - crédito @jaimevivesp/X
Vives cumplió con las actividades académicas presenciales de la asignatura que le faltaba: Finanzas Sostenibles y Fintech (@jaimevivesp/X)

Según el informe académico, Vives cumplió con las actividades académicas presenciales de esa asignatura, que se realizaron el 28 y 29 de agosto de 2026. Además, aprobó dos productos exigidos para culminar el curso.

El grado de Vives quedó consignado en el Acta de Grado 162-9-2026 y en el Registro 89-162. “Es fundamental entender que este es un proceso riguroso y diferente al de un estudiante regular”, aseguró.

Por otro lado, la institución indicó que el grado por ventanilla es un procedimiento distinto del reconocimiento de créditos y permite otorgar títulos de posgrado fuera de las fechas ordinarias. La Secretaría General registró 1.251 grados por ventanilla entre 2022 y 2026. Dentro de los posgrados, 16 fueron de la especialización en Alta Gerencia.

De igual manera, se refirió al hecho de que Vives no aparece como graduado en los datos del Ministerio de Educación. Explicó que los registros internos de la Universidad del Magdalena y los datos reportados al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) corresponden a procedimientos diferenciados, con categorías, períodos y plazos definidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Jennifer Pedraza Sandoval reveló el diploma de Jaime Vives de la especialización en Alta Gerencia (@JenniferPedraz/X)
Jennifer Pedraza Sandoval reveló el diploma de Jaime Vives de la especialización en Alta Gerencia (@JenniferPedraz/X)

El título otorgado el 8 de septiembre de 2026 cuenta con el acta y registro de grado institucional antes identificados”, afirmó.

“La Universidad responde por sus decisiones académicas y administrativas. Los vínculos políticos, familiares o personales de un egresado no constituyen criterios para reconocer o negar créditos, ni corresponden al ámbito de valoración académica de la institución. La flexibilidad académica no significa ausencia de rigor, ni la diligencia administrativa sustituye los requisitos para obtener un título universitario”, añadió.

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