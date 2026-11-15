Colombia

Abelardo de la Espriella reportó operativo de control en cárcel El Buen Pastor: decomisaron celulares, armas y drogas

El despliegue de las autoridades incluyó el apoyo de 200 uniformados de la Policía Nacional

El presidente Abelardo de la Espriella informó que dio la orden de hacer el operativo de registro y control (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Un operativo de registro y control en la Reclusión de Mujeres de Bogotá, conocida como El Buen Pastor, dejó la incautación de 58 teléfonos celulares, 12 armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

La intervención fue realizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con apoyo de la Policía Nacional. De acuerdo con el jefe de Estado, participaron 200 unidades y el objetivo fue reforzar los controles para impedir comunicaciones no autorizadas y posibles actividades delictivas desde el centro de reclusión.

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El balance divulgado por el mandatario incluyó 58 terminales móviles, 47 cargadores, 14 auriculares Bluetooth y 2 parlantes. También fueron halladas 12 armas cortopunzantes.

Las autoridades reportaron la incautación de 119,4 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 1,7 gramos de tusi, para un total de 122,6 gramos de sustancias estupefacientes.

El Inpec coordinó un operativo nacional en 122 cárceles para evitar la corrupción y el uso de prisiones como plataformas políticas en época electoral - crédito Paula Naranjo/Infobae Colombia
El Inpec coordinó un operativo nacional en 122 cárceles para evitar la corrupción y el uso de prisiones como plataformas políticas en época electoral - crédito Paula Naranjo/Infobae Colombia

“No voy a permitir que sigan delinquiendo ni coordinando delitos desde el interior de los penales”, escribió De la Espriella en su cuenta de X al divulgar los resultados del procedimiento.

El mandatario señaló que la instrucción de su Gobierno es fortalecer la vigilancia penitenciaria y reducir las posibilidades de que las cárceles sean usadas para coordinar delitos.

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El operativo en la cárcel El Buen Pastor se suma a otras intervenciones recientes en centros de reclusión del país.

Las autoridades incautaron 58 celulares, 47 cargadores y 14 auriculares Bluetooth durante el procedimiento (captura @ABDELAESPRIELLA/X)
Las autoridades incautaron 58 celulares, 47 cargadores y 14 auriculares Bluetooth durante el procedimiento (captura @ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella ordenó trasladar a otras regiones a presos oriundos de Boyacá recluidos en Cómbita

El presidente Abelardo de la Espriella, de manera paralela, ordenó avanzar en la identificación y posterior traslado de los internos oriundos de Boyacá que están recluidos en la cárcel El Barne de Cómbita, con el fin de enviarlos a establecimientos penitenciarios de otras regiones del país.

La instrucción fue anunciada tras un Consejo de Seguridad realizado el 9 de noviembre en Boyacá, con participación de mandos militares, policiales y autoridades departamentales. El mandatario pidió al gobernador y a los alcaldes del departamento elaborar una caracterización de los detenidos que cumplan esa condición.

Según explicó, la medida responde a una política dirigida a evitar que personas privadas de la libertad permanezcan recluidas en las zonas donde son oriundas o donde habrían cometido delitos.

“Donde los delincuentes hacen sus fechorías, donde delinquen y de donde son oriundos, ahí no se pueden quedar. Tenemos que trasladarlos a otra ciudad”, afirmó el presidente durante su intervención.

El Inpec y la Policía Nacional realizaron un operativo de registro y control penitenciario con 300 funcionarios. Durante la inspección, las autoridades requisaron a los internos e incautaron 264 teléfonos celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, entre otros objetos (@ABDELAESPRIELLA/X)

El mandatario sostuvo que los centros de reclusión no pueden convertirse en “universidades del crimen” y relacionó la iniciativa con su propósito de reforzar los controles penitenciarios frente a extorsiones, amenazas y otras conductas delictivas que puedan coordinarse desde las cárceles.

El anuncio ocurrió después de un operativo en la cárcel El Barne

La decisión se conoció dos días después de un operativo de registro y control en El Barne, realizado el 7 de noviembre con la participación de 300 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía Nacional.

Según el balance divulgado por el Gobierno, el procedimiento permitió incautar 264 celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, 91 armas cortopunzantes y $7.028.000 en efectivo.

Las autoridades también reportaron el hallazgo de 3,5 kilogramos de marihuana, 2,6 kilogramos de cocaína y 800 litros de licor artesanal. En las celdas fueron encontrados 232 cargadores, 25 auriculares Bluetooth, siete parlantes, una tableta, dos proyectores, una tarjeta microSD, un reloj inteligente, tres cadenas y dos anillos que serían de oro.

En ese sentido, el Gobierno nacional deberá definir los procedimientos administrativos y penitenciarios para materializar los traslados anunciados por el jefe de Estado, a la vez que el Inpec se encargará de establecer las condiciones de seguridad, disponibilidad de cupos y destinos de los internos que sean incluidos en la medida.

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