Colombia

Hombre de 34 años murió tras un ataque con arma blanca en un hotel de Medellín: su pareja se entregó a las autoridades

La víctima recibió lesiones mortales durante una disputa por el cobro del hospedaje, ocurrida en Villa Nueva, donde agentes y funcionarios judiciales practicaron la inspección correspondiente del cuerpo

El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la inspección del cadáver en el sector de Villa Nueva (AFP)
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La adolescente de 17 años que era señalada como pareja de Marcos Nicolás Castro se presentó voluntariamente ante las autoridades después de la muerte del hombre en un hotel del centro de Medellín (Antioquia).

La joven quedó bajo custodia mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido.

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Castro, de 34 años, murió durante la madrugada del viernes 13 de noviembre tras recibir heridas de arma blanca dentro de un hospedaje situado en la carrera 51 con calle 55.

La información preliminar apunta a que una discusión por el pago de la habitación antecedió al ataque, aunque la secuencia precisa de los hechos aún está bajo investigación.

Ciudad de Medellín panorámica-Antioquia-Colombia
Marcos Nicolás Castro falleció tras recibir heridas con arma blanca en un hotel del centro de Medellín (Alcaldía de Medellín)

La pareja había ingresado al establecimiento desde el jueves 12 de noviembre. Al momento de retirarse, surgió un altercado económico porque, al parecer, la víctima no tenía el dinero suficiente para cancelar el alquiler.

El desacuerdo escaló dentro del hotel y el hombre recibió las lesiones que le causaron la muerte en el lugar. Los investigadores no han divulgado detalles sobre la forma en que se produjo la agresión ni sobre las circunstancias previas al enfrentamiento.

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El caso fue conocido por las autoridades tras una llamada a la línea de emergencias 123. Las patrullas del cuadrante acudieron al inmueble, ubicado en el sector de Villa Nueva, para atender la situación.

Luego llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron los actos urgentes y la inspección técnica del cadáver.

La joven quedó a disposición de las autoridades competentes

La adolescente se entregó a los uniformados que atendieron el procedimiento. La joven quedó a disposición de las autoridades encargadas de definir su situación dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
Una adolescente de 17 años quedó bajo custodia de las autoridades después de entregarse de manera voluntaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, la Fiscalía no ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre el proceso que enfrentaría la menor de edad. Tampoco se han conocido decisiones judiciales relacionadas con el caso.

Los reportes iniciales relacionan el hecho con el impago del hospedaje. Esa hipótesis forma parte de las indagaciones, pero todavía no existe información oficial que detalle el desarrollo exacto de la discusión ni la participación de cada persona presente.

Habitantes del sector indicaron que Castro y la adolescente habrían llegado a Medellín desde Marinilla, municipio ubicado en el Oriente antioqueño. Esa versión no ha sido confirmada dentro del informe oficial de las autoridades de la ciudad.

Personas de la zona también señalaron que la joven presuntamente estaría embarazada. Las autoridades aclararon que esa condición médica permanece en verificación y no figura como un dato confirmado.

Las autoridades investigan el presunto embarazo de la joven y las causas del desplazamiento entre municipios (Alcaldía de Medellín)
Las autoridades investigan el presunto embarazo de la joven y las causas del desplazamiento entre municipios (Alcaldía de Medellín)

La investigación busca establecer si el conflicto económico fue el único detonante de la agresión o si existieron otros factores. Por ahora, los elementos confirmados se limitan a la muerte de Castro dentro del hospedaje, la entrega voluntaria de la adolescente y la intervención de las autoridades tras el llamado de emergencia en el centro de la capital de Antioquia.

Cifras de homicidios en Medellín

En la comuna 10 de Medellín, 52 personas han sido asesinadas hasta la fecha, según los registros acumulados de las autoridades. La cifra corresponde al centro de la ciudad, mientras que en toda la capital antioqueña se han contabilizado 63 homicidios vinculados con hechos de intolerancia durante el año.

El crimen en el sector de Villa Nueva fue alertado mediante una llamada a la línea de emergencias 123. Las patrullas del cuadrante acudieron al inmueble y luego llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para realizar los actos urgentes y la inspección técnica del cadáver.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado qué proceso enfrentará la menor involucrada ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

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