Los Satanás estarían detrás del audio con amenaza a grupo de taxistas por no pagar extorsiones en el sur de Bogotá: “Lo voy a matar”

Las amenazas fueron advertidas por parte del concejal Jairo Avellaneda, del Pacto Histórico (Notiflash Ciudad Verde/Facebook-Imagen ilustrativa Infobae)

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Un aterrador audio que se reveló el miércoles 11 de noviembre de 2026 provocó que un grupo de taxistas que labora en el sector del centro comercial Gran Plaza, ubicado en el sector de Bosa Centro (suroccidente de Bogotá) no saliera a trabajar por miedo a ser asesinados.

La mañana del jueves 12 de noviembre las calles del sector lucieron desoladas, y sin la presencia de los vehículos amarillos por cuenta de las declaraciones del señalado líder criminal que envió la grabación, que se hace llamar con el alias de Pedrito, y que se autodenomina como el principal cabecilla de la organización criminal Los Satanás.

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“Señores taxis de Gran Plaza, les estoy haciendo este comunicado. Ya les dejé primero un mensaje, se hicieron los desentendidos. Les volví a dejar otro mensaje y ese día, bueno, hubo un herido, pero no dejé víctimas inocentes. Tampoco atendieron el llamado”, inicia el mensaje por parte del líder criminal.

El audio se conoció el 11 de noviembre de 2026, y seis días antes un taxista fue asesinado en inmediaciones al centro comercial Gran Plaza, ubicado en la localidad de Bosa (suministrado a Infobae Colombia-Oficina de prensa concejal Jairo Avellaneda)

“Esta semana les acabo de dejar una víctima inocente. ¿Por qué? Porque no están atendiendo el llamado, mis hermanos", señaló “Pedrito”, haciendo alusión al homicidio de un conductor (de 26 años) de un taxi, y que fue impactado de bala en varias ocasiones por un sicario mientras aguardaba en su vehículo por un pasajero en la zona mencionada.

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Pese a que el joven alcanzó a ser trasladado a un centro médico, minutos después se confirmó su muerte.

“Ahora les voy a hacer este comunicado de nuevo. Mis hermanos, si ustedes no se comunican conmigo y no buscan la manera de solucionar de una manera pacífica y cancelarme a mí lo que yo les estoy pidiendo, les pido de consejo y se lo voy a dar de gratis el consejo, no salgan a trabajar”, menciona “Pedrito” en el audio.

Lo anterior precedió a la sentencia que provocó que ningún conductor saliera a trabajar el jueves 12 de noviembre: “Porque taxi que yo agarre trabajando sin que ustedes cuadren conmigo lo voy a matar. Y esto comienza a partir de mañana temprano”.

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El crimen del taxista de 26 años se presentó la tarde del 5 de noviembre (Notiflash Ciudad Verde/Facebook)

“Taxi que yo agarre mañana, jueves 12, lo voy a matar (...) si no busca(n) la manera de reunirse, buscar un líder que hable directamente conmigo. Que pasen buenas noches. Bendiciones”, finaliza la grabación.

El caso tiene en vilo a los taxistas de la zona, porque como ya se evidenció con la víctima de 26 años, las advertencias pasaron de las palabras a los hechos.

Ese mismo jueves, se llevó a cabo la discusión en el Concejo de Bogotá sobre la militarización de la capital por cuenta de los hechos de inseguridad, algo a lo que no accedió el alcalde Carlos Fernando Galán, pero sí reconoció el aumento del delito de extorsión, en parte, por cuenta de los subregistros, y que según su visión, con el aumento de las denuncias

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“A mí no me va a preocupar que aumenten las denuncias porque vamos a tener un panorama mucho más claro y real de lo que está pasando”, dijo Galán en medio del cabildo abierto.

La mañana del jueves 12 de noviembre ningún taxista sacó su vehículo como solían hacerlo de forma habitual en inmediaciones al centro comercial Gran Plaza, en Bosa (Notiflash Ciudad Verde/Facebook)

El caso de los taxistas en Bosa provocó la reacción por parte del concejal de Bogotá Jairo Avellaneda (Pacto Histórico), que el viernes 13 de noviembre cuestionó las palabras del mandatario en medio de la sesión.

El cabildante expuso en sus cuestionamientos al alcalde: “Ayer Carlos Fernando Galán reconoció que estaban ocultando el delito de la extorsión y hoy vemos cómo la ciudadanía está asustada, está atemorizada, porque bandas criminales están enviando audios de WhatsApp para extorsionarlos, porque si no les pagan la cuota que le tienen que pagar, están amenazando con matarlos, los están amenazando con quitarles la vida, como ha pasado en municipios cercanos. Alcalde, por favor, ¿qué más nos está ocultando?”

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“La falta de postura, la falta de decisión, tener los pantalones que tiene que tener un alcalde está poniendo en riesgo a la ciudadanía. Y esto lo estamos viendo grabado, cómo están asesinando a los taxistas en el municipio cercano de Soacha y ya vienen a Bogotá y Carlos Fernando Galán ocultando este tipo de delitos que tanto daño le están haciendo a esta sociedad”, añadió el concejal Avellaneda durante su intervención en la sesión del viernes.

Al final, el cabildante le lanzó otra pulla al mandatario distrital: “Necesitamos un alcalde de verdad que proteja a la ciudadanía, que no nos deje en vilo, que no nos deje expuestos ante estas bandas criminales”.

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Declaraciones de Jairo Avelleneda, cabildante del Pacto Histórico (equipo de prensa concejal Jairo Avellaneda)

Qué más señaló el alcalde Galán en el cabildo abierto: el reto de impactar el delito de extorsión

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió durante la segunda sesión del Cabildo Abierto apoyo de las Fuerzas Militares para reforzar a la Policía frente a los problemas de seguridad, aunque descartó que los soldados asuman las funciones propias de esa institución.

El mandatario reclamó más efectivos para la capital ante la reducción histórica del reclutamiento en la Policía y las Fuerzas Militares.

La participación del alcalde en las dos sesiones fue defendida por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, e indicó que Galán escuchó a los dos promotores de la iniciativa, a 39 ciudadanos y a 32 concejales.

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Sumado a lo anterior, y en medio de la polémica por varios concejales que cuestionaron a Galán por retirarse antes de la finalización de la sesión del jueves, el mandatario respondió a los argumentos planteados durante las intervenciones, pero lo señalaron de no quedarse a escuchar las réplicas de algunos cabildantes, como Juan David Quintero y Julián Espinosa.

Quintero explicó que Galán continuó con su agenda distrital, mientras él permaneció para oír intervenciones adicionales de algunos concejales.

El secretario afirmó que la presencia del alcalde cubrió toda la duración formal de la jornada. “Esta Administración siempre ha sido y seguirá siendo demócrata, porque así es el Alcalde y es la instrucción que nos ha dado. Pero hay que ser claros con la ciudadanía: el Cabildo Abierto ya había acabado y el Alcalde estuvo presente durante toda su duración”, dijo el funcionario.

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La intervención del mandatario se realizó en la segunda sesión del cabildo abierto el jueves 12 de noviembre de 2026 (@CarlosFGalan/X)

El respaldo militar sin sustitución de la Policía

Galán planteó que la respuesta a la inseguridad requiere coordinación entre la Alcaldía, la Policía, la Fiscalía y el Gobierno Nacional.

Su posición fue explícita: “Apoyo de las Fuerzas Militares sí, militares reemplazando a la Policía no”.

El alcalde aseguró que ya solicitó al Gobierno Nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella un mayor respaldo para Bogotá.

El pedido está vinculado con la disminución del reclutamiento de nuevos integrantes de las instituciones armadas y con la necesidad de ampliar el pie de fuerza disponible en la ciudad.

La extorsión fue otro de los ejes del debate. Galán advirtió que la falta de denuncias impide establecer la dimensión real del delito, porque la intimidación busca que las víctimas no acudan ante las autoridades.

El mandatario sostuvo que un aumento de los reportes permitiría conocer con mayor precisión la situación, y recordó: “Un objetivo del delincuente es impedir que la persona denuncie”

(@CarlosFGalan/X)

Más motocicletas para la capacidad operativa

La administración distrital entregó más de 1.300 motocicletas a la Policía Metropolitana de Bogotá y mantiene otras 205 motocicletas en proceso de incorporación.

La meta es llegar a 1.500 unidades, sin incluir las acciones previstas para el próximo año mediante los Fondos de Desarrollo Local.

Galán afirmó que la cantidad de motos entregadas supera el doble de las asignadas por la administración anterior.

Los vehículos forman parte del fortalecimiento de la capacidad operativa policial en distintos sectores de la capital.

El alcalde también destacó la reducción del hurto de vehículos y de personas, junto con la disminución de los homicidios. El desafío planteado es sostener la tendencia descendente que, según indicó, se ha registrado durante las últimas dos décadas.