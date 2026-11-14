Iván Cepeda confirmó denuncia penal contra el ministro del Interior, Alejandro Ordoñez: estas son las razones

Iván Cepeda confirmó denuncia penal contra el ministro del Interior, Alejandro Ordoñez - (Ministerio del Interior/Suministrado infobae)

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El 14 de noviembre de 2026, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda confirmó que presentará una denuncia penal contra el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, a quien señala por presuntos delitos de abuso de autoridad, hostigamiento, calumnia y peculado por uso de bienes públicos.

En su mensaje afirmó que también radicará una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Según sostuvo, el funcionario habría utilizado recursos y canales institucionales para fines ajenos a sus funciones.

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“Le anuncio que lo denunciaré ante la Fiscalía por presunta ejecución de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso”, manifestó Cepeda en un pronunciamiento dirigido a Ordóñez publicado en su cuenta de X.

También expuso: “Interpondré en su contra queja disciplinaria ante la Procuraduría por utilizar bienes públicos para fines personales y por realizar actos de difamación contra otro servidor público”.

Cepeda cuestiona el uso de la cuenta oficial del Ministerio del Interior

El excandidato presidencial aseguró que la actuación denunciada se relaciona con publicaciones difundidas desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior. En particular, cuestionó el uso de un montaje de fotografías que, según su versión, pretendía desacreditar sus iniciativas relacionadas con la paz.

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“La cuenta oficial del Ministerio del Interior es un canal institucional del Estado colombiano, no una cuenta personal para que su titular tramite odios y obsesiones personales”, señaló.

El senador del Pacto Histórico cuestionó el uso de un montaje de fotografías en la cuenta oficial de la cartera que, a su juicio, pretendía desacreditar sus iniciativas relacionadas con la paz (@IvanCepedaCast)

Cepeda citó la Ley 2345 de 2023, que regula el uso de las cuentas institucionales, y el artículo 209 de la Constitución Política, que establece el principio de imparcialidad en la administración pública.

“La Ley 2345 de 2023 establece que las cuentas institucionales deben servir para informar sobre el ejercicio de las funciones públicas. Y el artículo 209 de la Constitución exige imparcialidad en la administración pública. ¿En ejercicio de qué función desde la cuenta oficial del Ministerio promueve un montaje de fotografías para deslegitimar los esfuerzos de paz del líder de la oposición?”, preguntó.

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En su criterio, “los recursos y canales del Estado deben servir al interés general, no confundirse con las controversias y obsesiones personales de quienes ejercen temporalmente el gobierno”.

Iván Cepeda criticó a Abelardo de la Espriella por los altos salarios del Fondo Milagro y activó un agarrón con el ministro Alejandro Ordóñez

El 13 de noviembre de 2026, Cepeda y Ordoñez protagonizaron un intercambio de mensajes en redes sociales por los salarios del Fondo Milagro, la entidad creada para administrar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. La disputa se produjo después de que el presidente Abelardo de la Espriella rechazara una nómina de 27 funcionarios cuyo costo rondaría los $765.000.000.

Con este mensaje en sus redes sociales, el senador Iván Cepeda le respondió a Abelardo de la Espriella y recordó sus denuncias en el Congreso, por presuntos negocios del presidente con narcotraficantes. (@IvanCepedaCast)

Los contratos a término indefinido, gestionados a través de Fiducoldex, quedaron bajo cuestionamiento tras un derecho de petición de la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga. Entre las remuneraciones reportadas figuraban $39.400.000 para el saliente gerente, Jaime Andrés Uribe, y pagos de $36.000.000 y $ 33.000.000 para cargos directivos y de coordinación.

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Cepeda replicó el mensaje presidencial con una crítica personal dirigida al mandatario. “A esta declaración altisonante de De la Espriella sobre el ‘Fondo Milagro’, habría que agregar la frase: ‘cuando seamos sorprendidos en flagrancia delinquiendo’”, escribió el senador.

El congresista calificó al presidente de “hipócrita y desvergonzado”, lo que provocó la respuesta de Ordóñez, exprocurador general de la Nación e integrante del gabinete presidencial. El ministro vinculó la discusión con los casos de corrupción que involucraron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración de Gustavo Petro.

Con este hilo publicado en la cuenta del Ministerio del Interior, el titular de la cartera, Alejandro Ordóñez, salió en defensa del Gobierno De la Espriella y atacó al senador Iván Cepeda. (@MinInterior/X)

“El ladrón juzga por su condición”, respondió Ordóñez, frase que atribuyó a su abuela. Sostuvo que era “muy fácil” cuestionar ahora al Fondo Milagro mientras algunos sectores, entre ellos Cepeda, según su señalamiento, habrían guardado silencio ante irregularidades de la anterior administración.

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El titular de la cartera aludió a la investigación por la presunta compra de apoyos en el Congreso con recursos de la Ungrd y cuestionó la reacción del senador frente a las medidas anunciadas por De la Espriella. “Al país no se le engaña con doble moral”, dijo.