Línea 1 del metro de Bogotá alcanza un 84% de avance, pero su entrega enfrenta retrasos

La administración distrital aseguró que dispone de recursos y una ruta de trabajo, pero señaló que el traslado y la renovación de servicios condicionan la recuperación del espacio público en la zona. (@CarlosFGalan/X)

Guardar

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el viernes 13 de noviembre de 2026 que la Línea 1 del Metro, con un avance general del 84%, tendrá afectaciones en su cronograma por problemas de cimentación, la ampliación de las redes de servicios públicos que deben intervenirse y la falta de trabajadores.

La obra pasó del 28% recibido por la actual administración en enero de 2024 al nivel registrado el 31 de octubre, pero entró en la fase de integración de sus componentes.

PUBLICIDAD

El déficit de mano de obra asciende a 1.500 trabajadores, según las advertencias de la Contraloría General de la República durante un seguimiento especial al proyecto. El organismo también identificó retrasos en estaciones, sistemas, equipos, malla vial y obras de espacio público.

La Alcaldía Mayor de Bogotá no presentó una nueva fecha oficial para completar las actividades afectadas. La administración aseguró que ya gestionó recursos y definió una ruta de trabajo para atender los frentes adicionales, aunque reconoció que requerirán más tiempo de ejecución.

La estación 16 y las redes que modificaron las previsiones

La Alcaldía Mayor de Bogotá no definió una nueva fecha oficial para culminar las actividades que sufren retrasos en el proyecto. (Empresa Metro de Bogotá)

La estación 16, en el sector de El Lago y cerca de la calle 72, enfrenta dificultades de cimentación en particular en su edificio oriental. Los suelos blandos de la zona obligaron a replantear intervenciones y afectaron el calendario previsto para esa estructura.

PUBLICIDAD

Galán afirmó que ya existe una solución técnica en marcha: “Ya se encontró la hoja de ruta de solución del problema, ya se está avanzando en eso, pero, obviamente, eso afectó el cronograma”.

El traslado y la renovación de redes subterráneas constituyen el segundo obstáculo. El proyecto contemplaba inicialmente intervenir 130 kilómetros, pero durante la ejecución se determinó que la necesidad real alcanza 320 kilómetros.

“Es casi 2,5 veces lo que se proyectó originalmente”, señaló el alcalde. La ampliación exige nuevos recursos, más tiempo de trabajo y condiciona la recuperación del espacio público, ya que esas obras solo pueden avanzar cuando se resuelva la intervención sobre las redes.

PUBLICIDAD

La administración distrital indicó que obtuvo los recursos para asumir esa diferencia y estableció una hoja de ruta para ejecutar las tareas pendientes. Sin embargo, la magnitud de los trabajos tendrá consecuencias sobre los tiempos generales de construcción.

La integración de trenes, viaducto y estaciones

El alcalde Carlos Fernando Galán solicitó al concesionario Metro Línea 1 aumentar el personal para terminar los acabados en las estaciones. (Alcaldía de Bogotá)

La falta de personal afecta los acabados de las estaciones, los cuartos técnicos y la integración de los sistemas de comunicación. El alcalde pidió al concesionario Metro Línea 1 reforzar la contratación para poder ejecutar simultáneamente los frentes de obra que aún siguen abiertos.

La etapa actual requiere conectar el viaducto, los trenes, las estaciones, las redes, el espacio público y los sistemas que permitirán operar el servicio.

Galán describió ese proceso como el tramo más exigente de la construcción: “El proyecto enfrenta la etapa más difícil de su construcción, tenemos que lograr que todos los sistemas que han venido avanzando: viaducto, redes, espacio público, estaciones y trenes, se integren, por eso es la etapa más compleja de todas”.

PUBLICIDAD

El mandatario sostuvo que los problemas técnicos y operativos son propios de una obra de esta magnitud, pero admitió que la disponibilidad de trabajadores, la cimentación de la estación 16 y las intervenciones adicionales sobre las redes concentran los principales desafíos pendientes para poner en funcionamiento la primera línea del Metro de Bogotá.

El consorcio de la Línea 1 convoca a 1.500 técnicos chinos por falta de personal calificado

El Consorcio Línea 1 convocó a 1.500 técnicos chinos ante la falta de mano de obra calificada en la región. (Empresa Metro de Bogotá)

El Consorcio Línea 1 del Metro de Bogotá convocó a 1.500 ciudadanos chinos para instalar los equipos técnicos de operación del proyecto, ante la falta de mano de obra calificada en Colombia y otros países de la región. La Empresa Metro acompañó cerca de 600 solicitudes de visa para facilitar su ingreso al país.

PUBLICIDAD

La Contraloría General de la República advirtió que la llegada de trabajadores extranjeros podría generar demoras o sobrecostos en la obra. El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, aseguró que el cronograma se mantiene y prevé la marcha blanca en septiembre de 2027 y el inicio de la operación total en marzo de 2028.

El traslado de redes de servicios elevó su extensión de 130 a 320 kilómetros, lo que obligó a tramitar una reasignación de recursos. “Estamos en el trámite para adicionar esos recursos al contrato de concesión para poder cumplir con estas mayores cantidades de redes y de esa manera, cumplir con el espacio público de la malla vial, que es un componente del proyecto que se paga por unidades de ejecución”, afirmó Narváez.

PUBLICIDAD

La obra registraba un avance general de 84% al 31 de octubre, con el viaducto, el patio taller y los trenes cerca de concluir. La malla vial y el espacio público no alcanzaban el 25% de ejecución, mientras que en sistemas y equipos faltaba más de la mitad de los trabajos y las estaciones 11 y 15 continuaban en una etapa inicial.

Los ciudadanos cuyas visas fueron acompañadas por la Empresa Metro tienen previsto ingresar en diciembre, enero y febrero. La entidad mantendrá la interventoría de la concesión Línea Metro 1 junto con los organismos de control.