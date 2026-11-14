Grave accidente vial: al menos ocho muertos y más de 20 heridos tras volcamiento de bus que viajaba de Florencia a Bogotá

El siniestro vial se presentó cerca de Neiva, en la vía con el municipio de Rivera - crédito Informativo724Caqueta/Facebook

Guardar

Un bus de servicio intermunicipal de Cootranscaquetá, que cubría la ruta entre la ciudad Florencia, Caquetá, y Bogotá, se volcó en la madrugada de este sábado 14 de noviembre de 2026 en la Ruta 45, cerca del peaje del municipio de Rivera, en el departamento del Huila.

Según estos reportes, el accidente ocurrió en las inmediaciones del peaje Los Cauchos, en el corredor vial entre Neiva y Campoalegre. El vehículo, identificado en algunos reportes como parte de la línea Destinos 24000, terminó sobre uno de sus costados, al parecer, tras perder el control.

PUBLICIDAD

Al parecer, el incidente se registró cerca de la 1:00 a. m., en el kilómetro 6+500 de la Ruta 45. Otros informes sitúan la emergencia hacia las 3:45 a. m. en el kilómetro 94+750 de la vía Neiva-Garzón, dentro de la jurisdicción de Rivera.

El saldo preliminar es de ocho personas muertas y más de 20 heridas, de acuerdo con información de testigos que presenciaron la escena. También se informó que entre los fallecidos habría dos menores de edad y seis adultos.

Así quedó el vehículo accidentado, que se volcó sobre el costado de la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera - crédito @Melquisedec70/X

Las autoridades y los organismos de socorro atendieron a los pasajeros en el lugar.

Los pasajeros que sobrevivieron al volcamiento recibieron atención inicial en la carretera y luego fueron remitidos a distintas instituciones de salud de Neiva y Garzón.

PUBLICIDAD

Entre los centros que recibieron pacientes figuran las clínicas Mediláser y Emcosalud, además del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

En publicaciones difundidas durante las primeras horas fueron mencionados como lesionados Larios Sarmiento y Misael Mesa, ambos militares; el cantante Darlinson Quinto, conocido como DQ; y el abogado Frank Ramírez Sáenz.

El conductor del bus, de 26 años, al parecer, resultó herido y sufrió politraumatismos, de acuerdo con información divulgada por medios informativos digitales.

Entre los fallecidos se conoce que habrían menores de edad - crédito @Melquisedec70/X

Entre las versiones iniciales surgió la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un microsueño antes de perder el control del vehículo.

Las autoridades deberán establecer si existieron fallas mecánicas, condiciones adversas en la carretera u otros factores que incidieran en el volcamiento.

Colombia registró más de una muerte por hora en las vías durante el primer semestre de 2026

Entre enero y junio de 2026, 4.751 personas murieron en siniestros viales en Colombia, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansav). El registro equivale a un promedio de 26,2 fallecimientos diarios, es decir, más de una víctima por hora.

PUBLICIDAD

La cifra representa un aumento de 20% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 3.959 muertes. Son 792 víctimas adicionales en 181 días. Si ese ritmo se mantuviera durante el segundo semestre, el país podría cerrar el año con cerca de 10 mil muertes en calles y carreteras.

Los motociclistas concentraron más del 70% de las muertes

Los motociclistas fueron el grupo con mayor afectación durante el primer semestre. Según los datos divulgados por las organizaciones, estuvieron involucrados en más del 70% de los siniestros fatales y registraron 693 muertes más que en el mismo lapso del año anterior.

El promedio fue de 17,2 motociclistas fallecidos cada día. Las cifras ubican a este actor vial como el principal foco de la mortalidad en las carreteras y zonas urbanas del país.

PUBLICIDAD

Los buses y las motocicletas están entre los vehículos más accidentados - crédito Tevecentro/Fecebook

Del total de personas que murieron en las vías, 3.846 eran hombres, equivalentes al 80,9%, mientras que 905 eran mujeres.

Incluso, los datos indican que cada año mueren más de 500 niños, niñas y adolescentes en las vías del país, de acuerdo con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, que también pide medidas específicas para reducir los riesgos que enfrentan los menores de edad en los desplazamientos cotidianos.

“Detrás de estas víctimas están familias y comunidades afectadas para siempre. Muchas pierden a quienes aportaban los ingresos al hogar. La siniestralidad vial es también una trampa de pobreza”, afirmó Ricardo Montezuma, director de la Fundación Ciudad Humana, citado por el medio Ecos Políticos.

PUBLICIDAD