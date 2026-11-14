Colombia

Capturaron a alias Araña y alias Mary por atentado con motobomba que dejó dos policías muertos en Algeciras, Huila

Los detenidos serían integrantes del frente Iván Díaz y habrían participado en la vigilancia y preparación de la motocicleta bomba utilizada el 31 de octubre

Atentado en Algeciras: cayeron dos presuntos responsables de la motocicleta bomba (@ABDELAESPRIELLA/ X)
Atentado en Algeciras: cayeron dos presuntos responsables de la motocicleta bomba (@ABDELAESPRIELLA/ X)
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La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron en Algeciras, Huila, a dos presuntos integrantes del frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc, señalados de participar en el atentado con explosivos del 31 de octubre que dejó dos policías muertos y varias personas heridas en ese municipio.

Los detenidos fueron identificados con los alias Araña y Mary. De acuerdo con la información divulgada por el presidente Abelardo De La Espriella, ambos integrarían esa estructura armada, que las autoridades atribuyen al mando de alias Calarcá.

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La investigación los relaciona con las labores previas al ataque y con el acondicionamiento de la motocicleta que habría sido empleada para detonar el artefacto explosivo en la zona rosa de Algeciras. El hecho ocurrió durante la noche de Halloween, cuando varios uniformados realizaban controles de vigilancia cerca del establecimiento comercial Las Palmitas.

“Nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a alias Araña, experto en explosivos, y alias Mary, integrantes del grupo narcoterrorista Frente Iván Díaz, de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá”, afirmó el jefe de Estado a través de su cuenta de X.

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El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre las capturas a través de su cuenta de X (@ABDELAESPRIELLA/ X)
El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre las capturas a través de su cuenta de X (@ABDELAESPRIELLA/ X)

Según De La Espriella, los dos capturados habrían cumplido funciones de observación y preparación del vehículo utilizado en el atentado. Las autoridades deberán establecer durante el proceso judicial el grado de participación de cada uno de los detenidos, así como la posible intervención de otras personas en la planeación y ejecución del ataque.

“Estos sujetos son responsables de las labores de vigilancia y del acondicionamiento de la motocicleta utilizada en el cobarde atentado terrorista del pasado 31 de octubre, en el que fueron asesinados dos de nuestros policías (...) Durante la operación incautamos 3 armas de fuego, 114 cartuchos, una motocicleta, 34 panfletos citatorios, un radio, 5 celulares y un computador”, añadió el presidente.

La explosión ocurrió durante controles policiales en la zona rosa del municipio

La detonación se registró hacia las 23:49 del 31 de octubre, en el barrio Centro de Algeciras. La motocicleta cargada con explosivos fue activada cerca de un punto comercial donde había presencia de ciudadanos por las celebraciones de Halloween.

En el sector, integrantes de la Policía adelantaban labores de registro, control y vigilancia. La onda expansiva alcanzó a uniformados y civiles que permanecían o transitaban por la zona.

El primer balance reportó la muerte de un policía y siete personas heridas, entre ellas seis civiles. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras para recibir atención médica. Algunos de los afectados requirieron valoración especializada debido a la gravedad de las heridas.

Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia tras el ataque ocurrido en la zona rosa de Algeciras, Huila. - crédito Captura de video
Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia tras el ataque ocurrido en la zona rosa de Algeciras, Huila. - crédito Captura de video

La primera víctima mortal fue el patrullero Julián Esmith Castaño López, quien falleció en el lugar de los hechos. El atentado dejó además herido al patrullero Jaime Andrés García Moreno, quien fue remitido a un centro hospitalario de Neiva.

García Moreno murió el 3 de noviembre a causa de las lesiones sufridas en la explosión. Con su fallecimiento, el ataque perpetrado en Algeciras dejó dos integrantes de la Policía Nacional muertos, además de los civiles y uniformados que resultaron lesionados.

Las autoridades investigan el tipo de explosivo utilizado, el mecanismo de activación y los movimientos previos de las personas que dejaron la motocicleta en el sector. También buscan establecer si existieron apoyos logísticos en el municipio o en zonas cercanas.

Incautaron armas, cartuchos, equipos de comunicación y panfletos

Durante el operativo que permitió las capturas de alias Araña y alias Mary, las autoridades incautaron tres armas de fuego, 114 cartuchos, una motocicleta, 34 panfletos, un radio de comunicaciones, cinco celulares y un computador.

El material quedó a disposición de los investigadores, que deberán establecer si los elementos tienen relación con el atentado del 31 de octubre o con otras acciones atribuidas al frente Iván Díaz en el sur del Huila.

Alias Araña fue presentado por las autoridades como una persona con conocimientos en explosivos. Alias Mary, por su parte, también estaría vinculada a las tareas de vigilancia y preparación del ataque, según la información inicial conocida tras las capturas.

Incautaron armas, cartuchos, equipos de comunicación y panfletos (Policía Nacional)
Incautaron armas, cartuchos, equipos de comunicación y panfletos (Policía Nacional)

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La Fiscalía deberá definir los delitos que les imputará y solicitar las medidas correspondientes ante un juez de control de garantías.

El presidente sostuvo que la investigación continuará para ubicar a los demás responsables. “Seguiremos persiguiendo a los responsables de este crimen hasta llevarlos ante la justicia. ¡No habrá impunidad ni refugio para los narcoterroristas”, manifestó tras conocerse el resultado de la operación.

También afirmó que las acciones violentas contra integrantes de la Fuerza Pública tendrán respuesta institucional. “No habrá escondite ni refugio para quienes atenten contra nuestros uniformados y la tranquilidad de los colombianos”, señaló.

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