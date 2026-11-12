Colsubsidio anunció cambios en la entrega de medicamentos a afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, tras segunda medida cautelar de Supersalud - EFE

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Colsubsidio anunció medidas para normalizar la entrega de medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, después de que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) impusiera una medida cautelar al gestor farmacéutico el martes 11 de noviembre de 2026.

La orden exige atender las solicitudes represadas, responder a los nuevos requerimientos y dar prioridad a los pacientes con mayor riesgo clínico. La contingencia se originó tras el cambio de operador para la dispensación de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud de EPS Sanitas en la capital.

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Cruz Verde finalizó esa operación el 31 de octubre de 2026 y Colsubsidio la asumió al día siguiente, el 1 de noviembre. Desde entonces, usuarios reportaron filas extensas, demoras y entregas incompletas en varios puntos de atención de Bogotá.

La Supersalud también ordenó medidas a EPS Sanitas el 10 de noviembre de 2026 por las dificultades de acceso y los retrasos en la entrega de tratamientos. Un día después, la autoridad extendió la vigilancia a Colsubsidio, al considerar que también debía adoptar correctivos frente a las fallas detectadas en la dispensación y la atención de los afiliados.

El comunicado de Colsubsidio sobre la entrega de medicamentos - (Colsubsidio)

¿Cuándo entregará los medicamentos Colsubsidio?

En un comunicado, Colsubsidio afirmó que trabaja “de manera permanente para normalizar la operación de dispensación de medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá”. La entidad atribuyó la congestión en algunas sedes a una demanda acumulada antes del comienzo de la nueva operación y a un volumen de solicitudes superior al previsto.

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Según el balance divulgado por la caja de compensación, recibe diariamente cerca de 26% más de solicitudes frente a la proyección de una jornada habitual de entrega. Esa estimación era de aproximadamente 44.600 medicamentos solicitados por día.

Además, indicó que en algunas sedes la atención comienza con más de 100 personas esperando la apertura de las puertas, una situación que, según explicó, congestiona el servicio desde las primeras horas.

La medida cautelar de la Supersalud contra Colsubsidio - (@Supersalud/X)

Reporte de Colsubsidio sobre los medicamentos que ya entregó

Colsubsidio informó que desde el 1 de noviembre ha entregado 274.253 medicamentos y dispensado 145.292 fórmulas médicas. También reportó 4.895 entregas a domicilio y una efectividad del 88% en la entrega. La entidad señaló que se había preparado desde julio para recibir la operación bajo una proyección de demanda constante y sin represamientos.

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Entre las acciones anunciadas figuran la apertura de algunas sedes desde las 6:00 a. m., la habilitación de cajas rápidas para usuarios que reclaman fórmulas de hasta dos medicamentos, la vinculación de personal adicional y ajustes operativos para reducir los tiempos de atención. Colsubsidio sostuvo que mantiene un trabajo coordinado con EPS Sanitas para superar las dificultades.

La medida cautelar de Supersalud exige, sin embargo, un plan específico para normalizar la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud pendientes. Colsubsidio deberá resolver las solicitudes acumuladas y garantizar respuestas oportunas para los nuevos requerimientos de los afiliados.

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La **Supersalud supervisa** los dispensarios de EPS Sanitas en Bogotá para controlar la entrega de medicamentos luego del cambio de operador farmacéutico - (@Supersalud/Facebook)

¿A qué pacientes le enfrentegará primero los medicamentos Colsubsidio?

La orden establece atención prioritaria para pacientes con tratamientos continuos, enfermedades crónicas, patologías de alto costo o riesgo clínico elevado. También cobija a menores de edad, adultos mayores y otras personas con protección constitucional reforzada, con el objetivo de evitar interrupciones en terapias que no pueden postergarse.

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Además, el gestor farmacéutico tendrá que presentar reportes periódicos a Supersalud con soportes sobre los medicamentos entregados, las solicitudes atendidas y las acciones previstas para los casos que continúen pendientes. La entidad de control verificará el cumplimiento de las órdenes dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Por su parte, EPS Sanitas anunció medidas de contingencia, entre ellas la ampliación de horarios en puntos de dispensación de Bogotá, refuerzos de personal y la extensión hasta el 30 de noviembre de la vigencia de las fórmulas que vencían ese mes.

La respuesta de Colsubsidio y Sanitas será ahora objeto de seguimiento por parte de Supersalud, mientras los afiliados esperan que la transición del servicio deje de representar una barrera para acceder a sus tratamientos.

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