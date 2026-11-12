Colombia

Colsubsidio anunció cambios en la entrega de medicamentos a afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, tras segunda medida cautelar de Supersalud

La entidad amplió horarios, habilitó cajas rápidas y reforzó su personal para reducir las filas y atender las solicitudes pendientes

Colsubsidio anunció cambios en la entrega de medicamentos a afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, tras segunda medida cautelar de Supersalud - EFE
Colsubsidio anunció cambios en la entrega de medicamentos a afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, tras segunda medida cautelar de Supersalud - EFE
Guardar

Colsubsidio anunció medidas para normalizar la entrega de medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá, después de que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) impusiera una medida cautelar al gestor farmacéutico el martes 11 de noviembre de 2026.

La orden exige atender las solicitudes represadas, responder a los nuevos requerimientos y dar prioridad a los pacientes con mayor riesgo clínico. La contingencia se originó tras el cambio de operador para la dispensación de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud de EPS Sanitas en la capital.

PUBLICIDAD

Cruz Verde finalizó esa operación el 31 de octubre de 2026 y Colsubsidio la asumió al día siguiente, el 1 de noviembre. Desde entonces, usuarios reportaron filas extensas, demoras y entregas incompletas en varios puntos de atención de Bogotá.

La Supersalud también ordenó medidas a EPS Sanitas el 10 de noviembre de 2026 por las dificultades de acceso y los retrasos en la entrega de tratamientos. Un día después, la autoridad extendió la vigilancia a Colsubsidio, al considerar que también debía adoptar correctivos frente a las fallas detectadas en la dispensación y la atención de los afiliados.

El comunicado de Colsubsidio sobre la entrega de medicamentos - (Colsubsidio)
El comunicado de Colsubsidio sobre la entrega de medicamentos - (Colsubsidio)

¿Cuándo entregará los medicamentos Colsubsidio?

En un comunicado, Colsubsidio afirmó que trabaja “de manera permanente para normalizar la operación de dispensación de medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá”. La entidad atribuyó la congestión en algunas sedes a una demanda acumulada antes del comienzo de la nueva operación y a un volumen de solicitudes superior al previsto.

PUBLICIDAD

Según el balance divulgado por la caja de compensación, recibe diariamente cerca de 26% más de solicitudes frente a la proyección de una jornada habitual de entrega. Esa estimación era de aproximadamente 44.600 medicamentos solicitados por día.

Además, indicó que en algunas sedes la atención comienza con más de 100 personas esperando la apertura de las puertas, una situación que, según explicó, congestiona el servicio desde las primeras horas.

La medida cautelar de la Supersalud contra Colsubsidio - (@Supersalud/X)
La medida cautelar de la Supersalud contra Colsubsidio - (@Supersalud/X)

Reporte de Colsubsidio sobre los medicamentos que ya entregó

Colsubsidio informó que desde el 1 de noviembre ha entregado 274.253 medicamentos y dispensado 145.292 fórmulas médicas. También reportó 4.895 entregas a domicilio y una efectividad del 88% en la entrega. La entidad señaló que se había preparado desde julio para recibir la operación bajo una proyección de demanda constante y sin represamientos.

Entre las acciones anunciadas figuran la apertura de algunas sedes desde las 6:00 a. m., la habilitación de cajas rápidas para usuarios que reclaman fórmulas de hasta dos medicamentos, la vinculación de personal adicional y ajustes operativos para reducir los tiempos de atención. Colsubsidio sostuvo que mantiene un trabajo coordinado con EPS Sanitas para superar las dificultades.

La medida cautelar de Supersalud exige, sin embargo, un plan específico para normalizar la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud pendientes. Colsubsidio deberá resolver las solicitudes acumuladas y garantizar respuestas oportunas para los nuevos requerimientos de los afiliados.

ASS

La **Supersalud supervisa** los dispensarios de EPS Sanitas en Bogotá para controlar la entrega de medicamentos luego del cambio de operador farmacéutico - (@Supersalud/Facebook)
La **Supersalud supervisa** los dispensarios de EPS Sanitas en Bogotá para controlar la entrega de medicamentos luego del cambio de operador farmacéutico - (@Supersalud/Facebook)

¿A qué pacientes le enfrentegará primero los medicamentos Colsubsidio?

La orden establece atención prioritaria para pacientes con tratamientos continuos, enfermedades crónicas, patologías de alto costo o riesgo clínico elevado. También cobija a menores de edad, adultos mayores y otras personas con protección constitucional reforzada, con el objetivo de evitar interrupciones en terapias que no pueden postergarse.

Además, el gestor farmacéutico tendrá que presentar reportes periódicos a Supersalud con soportes sobre los medicamentos entregados, las solicitudes atendidas y las acciones previstas para los casos que continúen pendientes. La entidad de control verificará el cumplimiento de las órdenes dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Por su parte, EPS Sanitas anunció medidas de contingencia, entre ellas la ampliación de horarios en puntos de dispensación de Bogotá, refuerzos de personal y la extensión hasta el 30 de noviembre de la vigencia de las fórmulas que vencían ese mes.

La respuesta de Colsubsidio y Sanitas será ahora objeto de seguimiento por parte de Supersalud, mientras los afiliados esperan que la transición del servicio deje de representar una barrera para acceder a sus tratamientos.

Temas Relacionados

ColsubsidioEPS SanitasMedicamentosSupersaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Ángela Aguilar salió al escenario con regional mexicano y troba, emocionando a los jurados

Tres imitadores buscan el respaldo de los televidentes para convertirse en el nuevo ganador del formato musical infantil

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Ángela Aguilar salió al escenario con regional mexicano y troba, emocionando a los jurados

Contraloría reveló presuntas irregularidades en contratos de la DNI durante el Gobierno Petro: millonario sistema biométrico nunca habría funcionado

La auditoría financiera también identificó presuntas deficiencias en los diseños de un edificio de la entidad en Funza y retrasos en la implementación de una plataforma para procesar información de contrainteligencia

Contraloría reveló presuntas irregularidades en contratos de la DNI durante el Gobierno Petro: millonario sistema biométrico nunca habría funcionado

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

La creadora tolimense se mostró satisfecha tras cumplir la meta antes de enfrentar a Beba de la Cruz, tras semanas de dieta estricta, cardio nocturno y largas jornadas de boxeo

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

Alertan por multimillonario sobrecosto en compra de lote en Puerto Gaitán: la Alcaldía pagaría $12.870 millones por un predio vendido en $180 millones

Infobae Colombia conoció documentación suministrada desde el Concejo municipal sobre la denuncia. Este 11 de noviembre se aprobó el proyecto de acuerdo que da vía libre a la compra

Alertan por multimillonario sobrecosto en compra de lote en Puerto Gaitán: la Alcaldía pagaría $12.870 millones por un predio vendido en $180 millones

Producir arroz en Colombia se volvería más caro con los impuestos de la nueva reforma del Gobierno De la Espriella: “Reduciría la capacidad competitiva”

Fedearroz alertó que el proyecto, que regiría desde el 1 de enero de 2028 si se aprueba, encarecería los alimentos y pondría presión sobre el empleo rural

Producir arroz en Colombia se volvería más caro con los impuestos de la nueva reforma del Gobierno De la Espriella: “Reduciría la capacidad competitiva”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Ángela Aguilar salió al escenario con regional mexicano y troba, emocionando a los jurados

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Ángela Aguilar salió al escenario con regional mexicano y troba, emocionando a los jurados

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Chayanne en Colombia: ‘setlist’ del cantante y todo lo que debe tener en cuenta para asistir a sus presentaciones en el país

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

Deportes

Inglaterra vs. Croacia: hora y canal de televisión en Colombia para ver el partido por la Nations League

Inglaterra vs. Croacia: hora y canal de televisión en Colombia para ver el partido por la Nations League

Guillermo Paiva y las estadísticas que describen su 2026 con Junior de Barranquilla: esto se sabe sobre su continuidad

El estadio Atanasio Girardot está cerca de iniciar su ampliación: se abrirá la licitación para las obras

La colombiana Evelin Trejos disputará la final de boxeo de los Juegos Olímpicos de Juventud 2026: un incidente con su pasaporte casi le impide viajar

Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"