Colombia

Hombre que se fugó de una estación de Policía mató a su novia, dejó que su hija durmiera tres días al lado del cadáver y luego asesinó a su nueva pareja en frente de otra menor

Las familias de las víctimas no entiende cómo Diego Murillo Ramírez terminó en una ocasión con casa por cárcel

(Policía Nacional-Facebook)
(Policía Nacional-Facebook)
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El caso de dos hombres que se fugaron de la Estación de Policía Pereira hacia las 03:45 de la madrugada del sábado 24 de octubre, después de forzar la estructura metálica que aseguraba la celda fue noticia nacional, a raíz de uno de los prófugos, condenado por dos crímenes: Diego Murillo Ramírez.

Uno de los homicidios fue el de Olga Lucía Peñuela Bojacá, asesinada el 5 de diciembre de 2024 en Caicedonia, Valle del Cauca, tras recibir cerca de 30 heridas con arma cortopunzante.

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Por el crimen fue capturado Diego Murillo Ramírez, quien para ese momento cumplía en prisión domiciliaria una condena previa por homicidio.

La muerte de Peñuela, madre de cuatro hijos y paciente de leucemia, fue reconstruida por Séptimo Día. Su hija menor presenció el ataque, pidió ayuda y vio cómo el presunto agresor escapó del lugar.

Murillo fue detenido el 3 de marzo de 2025 por el delito de feminicidio, no aceptó cargos.

Olga conoció a Murillo por redes sociales en 2023

La relación comenzó en octubre de 2023. Según la familia, Murillo contactó a Olga a través de redes sociales con mensajes constantes, reacciones, flores y regalos.

Un mes después, el hombre le contó que estaba privado de la libertad, pero le habría dicho que se encontraba en prisión por hurto.

“Mi mamá me dijo que lo quería ver, que estaba preso por hurto”, relató Andrea Romero, hija de Olga.

La versión ocultaba que Murillo había sido condenado por el homicidio de una expareja, según la reconstrucción presentada en el programa.

En diciembre de 2023, el hoy prófugo de la justicia fue trasladado desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, a la vivienda de sus padres en Chicoral, Tolima, donde cumpliría el último año de su condena bajo prisión domiciliaria.

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Olga decidió vivir con él. Durante los primeros meses, Murillo acompañó a la mujer a controles médicos en Bogotá y mantenía una relación cercana con la familia.

Nueve meses después del inicio de la relación, una sobrina de Olga reconoció a Murillo en un capítulo de Séptimo Día emitido en 2015 sobre el asesinato de Tatiana Grueso.

Olga confrontó a Murillo, quien habría intentado presentar el crimen anterior como un accidente.

La mujer decidió terminar la relación. A partir de ese momento, su familia afirma que comenzaron los mensajes insistentes y las amenazas de suicidio por parte del hombre.

Olga se trasladó a Caicedonia para vivir con su madre. Sin embargo, Murillo habría viajado hasta ese municipio del Valle del Cauca, pese a que la medida de prisión domiciliaria le exigía permanecer en un lugar específico de Chicoral.

La hija menor de Olga presenció el ataque

La noche del 5 de diciembre de 2024, Olga se encontraba con su hija menor en un establecimiento de Caicedonia, donde veían un partido de fútbol.

Murillo llegó al sitio y, según el relato de la niña, ambos salieron a caminar.

A pocas cuadras, el hombre habría atacado a Olga. La menor pidió ayuda mientras el señalado agresor se alejaba. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.

“Visualizamos que ya el cuerpo se encontraba sin vida y presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante”, indicaron las autoridades que atendieron el caso.

El reporte inicial estableció un aproximado de 30 lesiones.

La familia cuestiona cómo Murillo pudo desplazarse hasta Caicedonia mientras estaba bajo prisión domiciliaria.

Gloria Bojacá, madre de Olga, pidió una revisión de los controles sobre condenados por delitos violentos que reciben ese beneficio.

Peñuela tenía 36 años, desde 2017 enfrentaba un diagnóstico de leucemia, trabajaba de manera virtual y sostenía a sus hijos.

Sus allegados afirman que su estado de salud había mejorado y que asistía de forma regular a controles médicos.

“Fue como si el mundo se quedara paralizado. Ya no hay nada que hacer”, expresó Andrea Romero tras el asesinato de su madre.

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