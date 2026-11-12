Colombia

Agmeth Escaf podría perder su investidura como senador: Consejo de Estado admitió una acción en su contra por declaraciones de Eva Ferrer

La solicitud, presentada por Juan Carlos Calderón España, se fundamentó en señalamientos de Eva Ferrer sobre una presunta intervención del senador en decisiones de entidades estatales

Agmeth Escaf se fue con todo contra el Gobierno por pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos - crédito agmethescaf/Instagram
La acción judicial pidió incorporar la entrevista de la exasesora de Verónica Alcocer, además de recaudar testimonios y documentos oficiales (agmethescaf/Instagram)
Guardar

El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de pérdida de investidura contra el senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf, por señalamientos sobre una presunta intervención en nombramientos y decisiones de entidades públicas nacionales.

Según informó Semana, la decisión del alto tribunal sobre la acción presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control). El recurso se apoya, entre otros elementos, en declaraciones de la exasesora Eva Ferrer sobre la posible influencia de Escaf en organismos del Estado.

PUBLICIDAD

El demandante considera que las actuaciones atribuidas al congresista podrían constituir tráfico de influencias, causal contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política. La demanda sostiene que Escaf habría intervenido en nombramientos y decisiones administrativas cuando ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Agmeth Escaf
El recurso se apoya, entre otros elementos, en declaraciones de la exasesora Eva Ferrer sobre la posible influencia de Escaf en organismos del Estado (@agmethescaf/Instagram)

La admisión de la acción no representa una decisión de fondo ni establece responsabilidad del senador. El proceso deberá analizar los hechos planteados, los argumentos de las partes y el material probatorio que llegue al expediente antes de resolver si existe lugar para decretar la pérdida de investidura.

La demanda incorporó afirmaciones de Eva Ferrer

El recurso incluyó los señalamientos de Eva Ferrer, quien fue asesora de la entonces primera dama Verónica Alcocer. En una entrevista concedida a Semana, Ferrer habló de una presunta incidencia de personas cercanas a Alcocer en asuntos de varias entidades del orden nacional.

PUBLICIDAD

Eva Ferrer habló de una presunta incidencia de personas cercanas a Alcocer en asuntos de varias entidades del orden nacional (Presidencia de Colombia)
Eva Ferrer habló de una presunta incidencia de personas cercanas a Alcocer en asuntos de varias entidades del orden nacional (Presidencia de Colombia)

Entre las instituciones mencionadas figuran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ProColombia. Ferrer nombró a Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, al referirse a presuntos cambios de directivos y movimientos administrativos.

La exasesora hizo alusión a la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF. También mencionó decisiones relacionadas con el Dapre y supuestas presiones contra Carmen Caballero, quien estuvo al frente de ProColombia.

“Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime (Fernández), que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario (Fernández Alcocer). Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel”, afirmó Ferrer en la entrevista.

Las manifestaciones fueron incorporadas como sustento de la demanda. No obstante, los señalamientos deberán ser evaluados dentro de la actuación judicial y no corresponden a hechos que hayan sido probados por una decisión del Consejo de Estado.

El demandante pidió declaraciones y documentos oficiales

Calderón España solicitó que Ferrer sea citada ante el alto tribunal para ratificar y ampliar sus afirmaciones. Además, pidió que la entrevista de la exasesora sea incorporada como prueba dentro del proceso.

El recurso también requirió los testimonios de antiguas directivas de las entidades mencionadas por Ferrer, así como información oficial de distintos organismos estatales. Las solicitudes buscan establecer si las conductas atribuidas a Escaf pueden tener relevancia jurídica frente a la causal de tráfico de influencias.

Ferrer se refirió, además, a supuestas gestiones relacionadas con La Guajira y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). “Una, la estrategia de Mario y Agmeth, que ella se tenía que meter por ahí”, dijo al hablar sobre la presunta incidencia de esas personas en temas de emergencias.

La exasesora también mencionó viajes de Alcocer a Venezuela. Según su relato, en uno de ellos habrían participado Manel Grau, Mario Fernández Alcocer y Escaf. “Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela”, sostuvo.

Verónica Alcocer aseguró que se pondrá a disposición de la justicia ante la investigación que se adelante por las acusaciones de Eva Ferrer en su contra (Andrea Puentes/Presidencia - Presidencia)
Verónica Alcocer aseguró que se pondrá a disposición de la justicia ante la investigación que se adelante por las acusaciones de Eva Ferrer en su contra (Andrea Puentes/Presidencia - Presidencia)

El Consejo de Estado deberá decidir sobre la demanda

La pérdida de investidura es una sanción aplicable a congresistas cuando se configura alguna de las causales previstas en la Constitución. En este caso, la demanda plantea que las actuaciones señaladas podrían ajustarse a la figura de tráfico de influencias.

El expediente se encuentra en una fase inicial, luego de la admisión de la demanda. El Consejo de Estado deberá valorar las declaraciones, los documentos y los demás elementos que se recauden para establecer si existe sustento jurídico para una decisión sobre la investidura de Escaf.

Temas Relacionados

Agmeth EscafConsejo de EstadoEva FerrerDemanda contra Agmeth EscafColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de noviembre

Álvaro Uribe presentó las propuestas del Centro Democrático para la Ley de Rescate Fiscal: estos son los puntos que llevará al Gobierno y Congreso

La colectividad revisó el informe de la subcomisión encargada de estudiar el proyecto del gobierno de Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe presentó las propuestas del Centro Democrático para la Ley de Rescate Fiscal: estos son los puntos que llevará al Gobierno y Congreso

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será testigo de la 27.ª entrega de los premios, con la Bichota como una de las principales favoritas de la velada, nominada en las tres categorías principales. Aria Vega compite como Mejor Nuevo Artista, y el Grupo Niche se presentará en el tributo a Willie Colón

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

Hallaron el cuerpo del joven que desapareció tras asistir a una fiesta a bordo de una embarcación en la represa de Betania, Huila

La Fiscalía asumió las indagaciones para esclarecer qué ocurrió con Daniel Alberto Arce, cuyo cadáver apareció en una zona próxima al sitio donde entró al agua

Hallaron el cuerpo del joven que desapareció tras asistir a una fiesta a bordo de una embarcación en la represa de Betania, Huila

Hallaron la lujosa camioneta en la que se movilizaban dos mujeres que luego desaparecieron en Barranquilla: qué se sabe

El operativo suma un avance luego de recuperar el automotor, al que le retiraron el GPS y que presuntamente iba a ser comercializado, según las indagaciones oficiales

Hallaron la lujosa camioneta en la que se movilizaban dos mujeres que luego desaparecieron en Barranquilla: qué se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

Latin Grammy 2026: estos son los colombianos que buscan imponerse en las cuatro categorías principales

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelaron detalles de su luna de miel: hablaron hasta de juguetes sexuales

Ana Karina Soto reveló su experiencia con una mujer que se enamoró de ella: “Me dejó flores y chocolates”

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Deportes

El TAS le quitó los puntos al América y se los dio a Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado: hay cambios en la tabla de posiciones

El TAS le quitó los puntos al América y se los dio a Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado: hay cambios en la tabla de posiciones

Presidente de Independiente Medellín reveló la posición de la institución sobre el futuro de Luis Amaranto Perea como técnico del “Poderoso de la Montaña”

Conmebol entregó novedades sobre boletería de la Copa Sudamericana, entre Mineiro y Boca, que se jugará en Barranquilla: colombianos se verán beneficiados

Néstor Lorenzo reveló lo que espera del encuentro entre Colombia vs. Chile: “El rival nos pondrá a prueba”

Daniel Ruíz no podrá jugar con Millonarios: se perderá partido clave por la clasificación a las finales de la Liga BetPlay ante Alianza FC