Iván Cepeda aseguró que radicó en Estados Unidos denuncia contra Abelardo de la Espriella por presuntos vínculos con aliado de ‘Jorge 40’: “Estamos corroborando una realidad”

Cepeda llevó a Estados Unidos su denuncia contra De la Espriella por presuntos nexos con alias Barbie (AP)

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El senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, denunció presuntos vínculos comerciales entre Abelardo de la Espriella y Hugues Rodríguez, alias Comandante Barbie, mientras campesinos instalados en una finca del Cesar reportaron amenazas para abandonar el predio que perteneció al exparamilitar.

Cepeda afirmó que adelanta verificaciones sobre una relación comercial entre el jefe de Estado y Hughes Manuel Rodríguez Fuentes, condenado por vínculos con estructuras paramilitares.

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La denuncia fue expuesta durante una visita a la finca La Alquería, en el departamento del Cesar. El predio fue extinguido a Rodríguez Fuentes y hoy está ocupado por el asentamiento campesino Tierra de Paz, integrado por 75 familias y asociaciones que desarrollan actividades rurales.

Campesinos denunciaron amenazas para abandonar el predio

Los habitantes aseguraron que personas armadas han llegado a la finca para exigirles que detengan los cultivos y abandonen las tierras. Mónica Hinojosa, de la Asociación Comunidades Sin Tierra del Cesar, dijo que varios campesinos vieron a hombres con armas que preguntaban por los líderes de la comunidad.

“Vienen con esa idea de intimidarnos”, afirmó Hinojosa en declaraciones recogidas por Noticias Uno. Según su relato, quienes los presionan aseguran que las tierras pertenecen a Hughes Rodríguez y que los ocupantes no tienen capacidad para enfrentarlos.

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Leonardo Polanco, integrante de la Asociación Campesina del Cesar, señaló que los campesinos recibieron advertencias para que no cosechen porque “esas tierras son del patrón”. También afirmó que la comunidad teme nuevos hechos de violencia en la zona.

Cepeda dijo que llevó la denuncia a autoridades de Estados Unidos

El congresista afirmó que remitió copias de su denuncia al Congreso y a autoridades judiciales de Estados Unidos, con el objetivo de que se investiguen los presuntos vínculos entre De la Espriella y alias Comandante Barbie.

El senador sostuvo que existirían intereses familiares en tierras, minería y otros negocios, y mencionó un posible lavado de activos.

En conversación con el medio de comunicación, expresó que “Nosotros estamos corroborando una realidad. Este señor tiene sociedad comercial con el otro señor. Su familia tiene intereses de muy diversa índole, en tierras, en minería, en negocios que han adelantado, en lavado de activos muy probablemente. Entonces, no, aquí el presunto lo podemos ir eliminando, que hay una realidad. Y bueno, a esa realidad hay que oponerse. Una situación que ha cambiado y que creo debe ser objeto de mucha atención es que en Estados Unidos, en donde estos temas son muy sensibles, pues hay hoy una realidad política que se ha configurado muy distinta.

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Estas afirmaciones forman parte de la denuncia del legislador y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Los ocupantes pidieron medidas de protección

Los campesinos afirmaron que el Estado les entregó el predio en mayo de este año, pero denunciaron que las presiones aumentaron desde entonces. Polanco expresó preocupación por un eventual desplazamiento de las familias.

“El temor que tenemos es que el vínculo que hay entre Abelardo de la Espriella y Hughes Rodríguez finalmente termine desplazándonos nuevamente”, dijo.

La comunidad de Tierra de Paz solicitó al Gobierno Nacional medidas de protección e investigaciones por las denuncias de presencia armada y presiones para desalojar la finca. En la información suministrada no figura una respuesta de De la Espriella ni de las autoridades frente a los señalamientos.

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