Colombia

Presidente de la JEP anunció que en diciembre se realizará la última imputación en contra de los “máximos responsables” de las Farc: “Deberán decidir si aceptan su responsabilidad”

Danilo Rojas sostuvo que quienes no reconozcan responsabilidad van a los juicios adversariales o debate oral y publico

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas expuso balances sobre los macrocasos, las imputaciones a comparecientes y los plazos procesales previstos para la justicia transicional en Colombia - (Universidad de los Andes)
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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, anunció que el tribunal espera concluir antes del 15 de diciembre de 2026 las imputaciones contra los máximos responsables identificados en 11 macrocasos. El cierre incluye procesos relacionados con exintegrantes de las antiguas Farc-EP, miembros de la fuerza pública, terceros civiles y otros agentes del Estado sometidos a esa jurisdicción.

Rojas, quien asumió la presidencia de la JEP el 5 de noviembre para el periodo 2026-2028, señaló que la Sala de Reconocimiento atraviesa la etapa final de las decisiones de imputación. Después de ese plazo, el tribunal deberá avanzar hacia los procedimientos en los que los comparecientes definan si aceptan o rechazan los hechos y responsabilidades que les atribuye la justicia transicional.

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“Un primer resultado que quiero contarles: a diciembre de este año, la sala encargada de avanzar en estos macrocasos habrá hecho la última imputación. En diciembre de este año se hará la última imputación. No habrá más imputaciones que cobijan los once macrocasos. Se acaban las imputaciones para los máximos responsables”, expuso en un foro sobre los diez años del Acuerdo de Paz.

Danilo Rojas, nuevo presidente de la JEP
Danilo Rojas sostuvo que quienes no reconozcan responsabilidad van a los juicios adversariales o debate oral y publico - (Infobae Colombia)

El magistrado explicó que los comparecientes que reconozcan su responsabilidad pasarán a un proceso dialógico, que puede derivar en sanciones propias con un componente restaurativo. En cambio, quienes rechacen los cargos serán remitidos a un juicio adversarial, que puede concluir con penas de hasta 20 años de prisión.

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Conforme a sus declaraciones, “el año entrante, entonces, se espera que se hagan los reconocimientos de responsabilidad a los imputados para iniciar los juicios dialógicos hacia las sanciones propias y quienes no reconozcan responsabilidad van a los juicios adversariales. Los imputados deberán decidir si aceptan su responsabilidad”.

La ruta anunciada busca trasladar el trabajo de la JEP desde la etapa de investigación y definición de responsabilidades hacia los juicios y las sanciones. La entidad tiene más de 17.000 comparecientes sometidos a su jurisdicción, según información divulgada por el tribunal.

“Yo creo que juzgar 18.000 comparecientes que hay en este momento en la JEP, más de 12.000 miembros de las antiguas Farc y cerca de 5.500 miembros de la Fuerza Pública, la mayoría del Ejército, es una labor importante, no solamente para Colombia, sino para el mundo, que nosotros demos cuenta de un juzgamiento apropiado de los máximos responsables, pero también de un cierre apropiado para quienes no son máximos responsables”, indicó.

La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP

La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP - (Reuters)
La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP - (Reuters)

La JEP imputó a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP crímenes de guerra y de lesa humanidad por violencia sexual, esclavitud sexual, agresiones basadas en género y persecución contra civiles. La decisión abre un procedimiento que puede conducir a sanciones restaurativas con restricciones de libertad o, si los responsables rechazan los cargos, a penas de hasta 20 años de prisión.

La Sala de Reconocimiento de Verdad sustentó el Subcaso 01 del Caso 11 en los relatos de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, y las versiones entregadas por 54 antiguos integrantes de la guerrilla. La investigación estuvo a cargo del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

La investigación judicial acreditó a 743 víctimas, de las cuales 272 eran menores de edad en el momento de los hechos - crédito @JEP_Colombia/X
La investigación judicial acreditó a 743 víctimas, de las cuales 272 eran menores de edad en el momento de los hechos -(@JEP_Colombia/X)

Entre las personas afectadas hay 573 mujeres, incluidas 18 mujeres trans, y 81 hombres, entre ellos seis hombres trans. Además, 272 víctimas eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos.

La Jurisdicción atribuyó a los comparecientes los crímenes de guerra de violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento forzado de civiles. También les imputó los crímenes de lesa humanidad de violación, violencia sexual, esclavitud sexual, persecución, asesinato, tortura y deportación o traslado forzoso de población.

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