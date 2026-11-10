Colombia

Cabalgatas en Colombia tendrían límite de ocho kilómetros y pruebas de alcoholemia: así podrían cambiar las reglas

Una iniciativa legislativa busca establecer condiciones nacionales para la realización de estos eventos, con obligaciones para alcaldías y organizadores. El proyecto también pone el foco en el estado de salud de los animales y en las medidas necesarias para evitar situaciones que comprometan su bienestar

Andrea Padilla sostiene: "Persistiremos en la lucha contra las cabalgatas. Ya tenemos un proyecto de ley en trámite" - crédito Colprensa
El proyecto de ley 314 de 2026 propone que los organizadores soliciten autorización ante las alcaldías con al menos un mes de anticipación (Colprensa)
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La organización de las cabalgatas podría cambiar si avanza una iniciativa que busca fijar condiciones comunes para estos encuentros. La propuesta establece límites de distancia y duración, controles a quienes montan y obligaciones para proteger a los caballos. El objetivo es ordenar una actividad que combina tradiciones locales e intereses económicos y turísticos.

El proyecto, identificado como 314 de 2026 y radicado en el Senado, plantea que las cabalgatas tengan recorridos de máximo ocho kilómetros y no superen las seis horas. Además, fija la medianoche como hora límite para terminar los eventos. La iniciativa pretende que su desarrollo no comprometa la convivencia ciudadana, el orden público ni la integridad de los animales.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proyecto de Ley 314 de 2026 fue radicado en el Senado y busca establecer una regulación nacional para las cabalgatas, con requisitos de organización, seguridad y bienestar animal (Prensa Senado)

Aunque propone restricciones, el texto reconoce el valor cultural y económico de estas actividades, en regiones donde hacen parte de las costumbres y del turismo. Por eso, establece obligaciones diferenciadas según el tipo de encuentro y la cantidad de animales que participen.

Permisos, horarios y controles para los participantes

Las cabalgatas oficiales necesitarían autorización de las alcaldías. Los organizadores tendrían que presentar la solicitud con al menos un mes de anticipación e incluir datos sobre el trayecto, la cantidad de caballos, los horarios y los lugares previstos para el embarque y desembarque.

La propuesta deja en manos de las alcaldías la revisión de esos requisitos antes de autorizar las cabalgatas oficiales en cada municipio y exige que los organizadores anticipen la información para cada jornada prevista.

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La documentación también debería contemplar la disponibilidad de atención veterinaria y una póliza de responsabilidad civil. Así, las autoridades conocerían previamente las condiciones del evento y habría respaldo ante situaciones que afecten a participantes, asistentes o animales.

Las cabalgatas son actividades tradicionales en distintas regiones de Colombia y hacen parte de las celebraciones culturales y de la oferta turística de varios municipios (Luisa González/REUTERS)
Las cabalgatas son actividades tradicionales en distintas regiones de Colombia y hacen parte de las celebraciones culturales y de la oferta turística de varios municipios (Luisa González/REUTERS)

El comportamiento de los jinetes tendría controles específicos. El proyecto prohíbe que participen bajo los efectos del alcohol y que consuman bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas durante el recorrido. La Policía podría practicar pruebas aleatorias de alcoholemia para verificar esa restricción.

También quedarían prohibidos la pólvora, las armas de fuego y otros elementos que puedan provocar lesiones a los caballos. La medida busca reducir riesgos durante los recorridos.

Requisitos veterinarios y reglas según el tipo de cabalgata

La condición física de los animales sería determinante para autorizar su participación. Solo podrían hacerlo caballos que se encuentren en buen estado de salud. Quedarían excluidos los équidos menores de 36 meses, aquellos con problemas nutricionales o cascos en malas condiciones, así como los que estén bajo los efectos de estimulantes.

El proyecto plantea, además, impedir el uso de espuelas, látigos y fustas cuando puedan causar dolor. La protección de los animales se extendería a todo el recorrido, por lo que cada evento tendría que disponer de al menos tres puntos de control y bienestar: uno al comienzo, otro en la mitad y el último al finalizar.

En esos lugares se revisaría el estado de los caballos y se debería garantizar el acceso a agua, alimento, descanso y atención veterinaria cuando hiciera falta. Las verificaciones acompañarían distintas etapas de la actividad.

Los caballos participantes deberán estar en buenas condiciones físicas y contar con acceso a agua, alimento, descanso y atención veterinaria durante los recorridos (Julio Castaño)
Los caballos participantes deberán estar en buenas condiciones físicas y contar con acceso a agua, alimento, descanso y atención veterinaria durante los recorridos (Julio Castaño)

La propuesta incluye reglas para las cabalgatas ecológicas y los paseos a caballo. Cuando participen hasta 30 animales, no sería necesario tramitar un permiso formal. Sin embargo, los responsables sí tendrían que informar previamente a las autoridades la fecha, el horario, el recorrido y el número de participantes.

Si la actividad supera ese límite, los organizadores deberán gestionar la autorización correspondiente. El trámite variaría según el tamaño del encuentro, pero se mantendría el deber de informar los datos básicos de las jornadas pequeñas.

Para las cabalgatas con fines turísticos, las exigencias serían específicas: se necesitaría autorización municipal, tener vigente el Registro Nacional de Turismo y certificar que se cumplen las condiciones de bienestar animal previstas en la iniciativa.

El proyecto de Ley 314 de 2026 reúne disposiciones sobre duración, trayectos, seguridad, permisos y cuidado veterinario. Sus medidas todavía hacen parte de una propuesta radicada en el Senado y plantean un marco nacional para organizar las cabalgatas, con obligaciones para quienes las promueven y controles sobre las condiciones en que participan los animales.

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