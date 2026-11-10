Así sería el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia con la cifra de inflación de octubre de 2026 que reveló el Dane

Para 2026, el salario mínimo tuvo un aumento de 23,7% y no tuvo en cuenta la inflación, sino el concepto de "salario móvil y vital" - Colprensa

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La inflación en Colombia se ubicó en 6,30% anual en octubre de 2026, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El resultado estuvo en línea con las previsiones del mercado financiero y del Banco de la República, que esperaba una continuidad de la tendencia alcista. La entidad atribuyó buena parte de la variación a los aumentos en restaurantes y hoteles, educación, salud y alimentos.

Con este resultado se abrió una vez más la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2027, aunque la cifra final dependerá también de la inflación de noviembre y del indicador de productividad. Y es que esta es una referencia para el salario mínimo porque mide el encarecimiento de los bienes y servicios que compran los hogares. Si los precios suben 6,3% y el incremento salarial queda por debajo de ese porcentaje, el trabajador pierde capacidad de compra en términos reales.

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Además, el impacto no afecta por igual a todos los hogares. Las familias vulnerables o pobres destinan una porción mayor de su presupuesto a alimentos y servicios básicos, por lo que un alza en esos rubros puede deteriorar con mayor rapidez su poder adquisitivo. Al mismo tiempo, un aumento elevado del salario mínimo puede elevar los costos de las empresas, sobre todo en restaurantes, alojamiento, salud y comercio, donde la mano de obra tiene un peso alto. Parte de ese encarecimiento puede trasladarse a los precios que pagan los consumidores.

La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6% - Dane

Al respecto, el profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana Wilson Rodríguez señaló que el dato de precios constituye una base inicial, pero no permite cerrar todavía una proyección definitiva. Resaltó que el primer paso es aguardar la información de noviembre, que suele considerarse antes de la discusión salarial.

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“Primero habría que esperar a ver qué pasa en noviembre, porque normalmente se esperan hasta que se sepa la inflación de noviembre”, afirmó. Para el académico, el dato de inflación cumple una función precisa en ese proceso: “Ese es como el efecto principal, es que va dando como esa base de un primer número sobre el cual hacer la negociación”.

Inflación y productividad en la negociación salarial

La inflación anual sirve como punto de partida para evitar que el alza de precios erosione el ingreso real de los trabajadores. Rodríguez indicó que la definición del salario mínimo incorpora también el comportamiento de la productividad, cuyo dato oficial divulgará el Dane al terminar noviembre.

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“La idea es que el salario mínimo aumenta con base en ese dato de inflación y con base en el dato de productividad”, sostuvo el académico. El indicador permitirá establecer cuánto puede añadirse al alza de precios dentro de la fórmula que discutirá el Gobierno con trabajadores y empleadores.

Con una inflación de 6,3%, Rodríguez estimó que el incremento del salario mínimo podría moverse en un rango superior al registrado por el índice de precios. “En este caso estaríamos hablando de un aumento del salario que podría ser de 8,5% a 9%, efectivamente como lo plantean los gremios”, señaló. Con esto, se podría decir que el aumento podría, por una parte, $148.827, lo que dejaría el nuevo salario básico en $1.899.732, sin auxilio de transporte. Por otrar parte, podría ser de $157.581, lo que dejaría el uevo salario básico en $1.908.486, sin auxilio de transporte.

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El cálculo toma como referencia una dinámica previa a los aumentos salariales de mayor magnitud de los últimos años. En ese período, el ajuste del salario mínimo se situaba cerca de dos puntos porcentuales por encima de la inflación.

La estimación actual considera que la productividad puede sumar entre dos y tres puntos porcentuales al dato de precios. Entonces, el resultado sería de la suma de “6,3% de inflación más dos a tres puntos porcentuales de productividad que se sabrá terminando noviembre cuando el Dane publique ese dato”.

Rubros que impulsaron la inflación de octubre

Restaurantes y hoteles registró la mayor variación anual entre las divisiones de gasto medidas en octubre, con 9,39%. Por encima del promedio nacional le siguieron:

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Educación: 7,44%.

Salud: 7,37%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 7,31%.

En el otro extremo:

Prendas de vestir y calzado: 3,14%.

Información y comunicación: 4,47%.

Recreación y cultura: 4,52%.

Transporte: 5,19%.

Bienes y servicios diversos: 5,37%.

El Dane precisó que alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte y educación aportaron conjuntamente 5,19 puntos porcentuales a la inflación total. Esos grupos concentraron la mayor contribución al aumento anual del costo de vida.

Ante esto, el economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, observó que el resultado de octubre mantuvo una trayectoria similar a la de septiembre y se alejó de la meta de inflación.

“Estamos viendo entonces una inflación que básicamente no termina teniendo cambios en términos anuales, es decir, muy pegada a lo que teníamos en el dato de septiembre. Y aquí vemos entonces de nuevo, a pesar de que no cambia mucho, una inflación que está muy por encima de lo que es el rango establecido por el Banco de la República”, afirmó a La República.

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Como se recordará, el banco central tiene una meta de inflación de 3%, mientras sus previsiones apuntan a un cierre de año de 7,1%. Cubides anticipó que la reducción de los precios podría comenzar después del primer trimestre de 2027: “Para 2027 estamos esperando que la inflación, más allá del primer trimestre del año, empiece a descender y que, por tanto, podamos ver algo cercano a 5,3% a cierre del próximo año”.

Las proyecciones de inflación anual para el cierre de 2026 en Colombia se ubican entre el 6,2% y el 7,0% - Infobae Colombia

Proyecciones de inflación e impacto del salario mínimo

Las proyecciones de inflación para el cierre de 2026 se ubican entre el 6,2% y el 7,0%, por encima del objetivo del Banco de la República:

Fedesarrollo y la Bolsa de Colombia: 6,82%.

BBVA Research: 7,0%.

Visión Davivienda: 6,91%.

Corficolombiana: 6,8%,

Fondo Monetario Internacional (FMI): 6,0%.

El Banco de la República ha advertido sobre la persistencia de las presiones sobre los precios y mantiene la tasa de interés de intervención en 12,25%. La autoridad monetaria busca con ese nivel anclar las expectativas de inflación hacia el mediano plazo.

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Ante esto, proyecciones de entidades muestran que el salario mínimo no debería superar un aumento del 10% de cara a 2027:

Bancolombia: sugiere un incremento responsable del salario mínimo para 2027 situado entre el 8,4% y el 9%, llevando el básico cerca de los $1.900.000 con base en una inflación de 6,29% y baja productividad.

Davivienda: proyectan un aumento del 8,5% que elevaría el salario básico a aproximadamente $1.899.732