Colombia

Multas impuestas a motociclistas el 29 de octubre en Bogotá: así será la devolución de dinero para quienes ya pagaron

El Distrito reembolsará los cobros aplicados durante las restricciones nocturnas tras anular cientos de sanciones viales por un fallo normativo, permitiendo tramitar el reintegro de recursos y gastos de patios de forma presencial

Estacionar en lugares prohibidos en Bogotá implica una multa de $604.100 y puede llevar a la suspensión de la licencia en caso de reincidencia - crédito Secretaría de Movilidad
La Alcaldía Mayor de Bogotá anuló 567 multas impuestas a motociclistas y autorizó el reembolso del dinero cobrado (Secretaría de Movilidad)
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Los motociclistas que pagaron el comparendo impuesto durante la restricción de Halloween en Bogotá podrán solicitar la devolución del dinero. La Alcaldía Mayor de Bogotá dejó sin efecto 567 multas y tramitará el reintegro de los pagos realizados, luego de determinar que el decreto que sustentaba la medida aún no había entrado en vigencia cuando se hicieron varios controles.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que contactará a cada ciudadano que ya canceló el comparendo para indicarle el procedimiento de devolución. Además, quienes estén en esta situación pueden acudir a las instalaciones de la entidad para pedir el reintegro. Por ahora, el Distrito no ha divulgado un enlace de registro ni un formulario público para iniciar el trámite.

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La medida se aplica a los comparendos por la infracción C14, relacionada con transitar por zonas restringidas o durante horarios prohibidos, impuestos el jueves 29 de octubre entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. También abarca las actuaciones administrativas derivadas de las inmovilizaciones de motocicletas efectuadas en ese lapso.

El incumplimiento masivo en el pago de multas de tránsito en Bogotá genera una acción coactiva sin precedentes - crédito Simit
La Alcaldía Mayor de Bogotá anuló 567 multas impuestas a motociclistas y autorizó el reembolso del dinero cobrado (Simit)

El decreto entró en vigor después de los controles del 29 de octubre

La decisión se originó en una falla temporal del aplicativo del Registro Distrital, que impidió completar el proceso de aprobación para publicar el Decreto Distrital 472 de 2026. Aunque el documento fue expedido el 27 de octubre, solo fue publicado el 29 de octubre y empezó a regir el 30 de octubre.

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Esto significa que los procedimientos realizados durante la noche del 29 de octubre ocurrieron antes de que la restricción tuviera vigencia jurídica. Por ello, la Administración Distrital anunció el archivo o la exoneración de los procesos, según el estado en el que se encuentre cada caso.

El Decreto 472 establecía restricciones temporales y preventivas a la circulación de motos durante Halloween, con el argumento de preservar la seguridad y el orden público en la capital. La Alcaldía señaló que los controles se adoptaron para proteger la vida de quienes se movilizan en la ciudad, en particular de los motociclistas.

Suba, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Barrios Unidos figuran entre las localidades con más recaudo por fotomultas y con alta siniestralidad en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
La medida cobijó las infracciones C14 registradas el 29 de octubre entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. (Secretaría de Movilidad)

Durante la celebración se impusieron 1.020 comparendos a vehículos y motocicletas, de los cuales 326 estuvieron asociados con el incumplimiento de la restricción distrital. Además, las autoridades registraron 101 motocicletas inmovilizadas.

Qué deben hacer quienes ya pagaron la multa

Los ciudadanos que pagaron la sanción recibirán instrucciones de la Secretaría Distrital de Movilidad sobre la forma de pedir la devolución. Mientras la entidad comunica el procedimiento individual, los afectados también pueden acercarse a sus instalaciones para consultar el trámite y solicitar el reintegro de los recursos.

El Distrito indicó que gestionará la devolución de los valores pagados por concepto de comparendo. En el caso de los cobros por patios y grúas, el reembolso se realizará conforme a los actos administrativos y los procedimientos que se expidan para cada situación.

No se informó un plazo para que la entidad contacte a los motociclistas ni se detallaron los documentos que deberán presentar. Por esa razón, quienes hicieron el pago deben conservar el comprobante de la transacción, el número del comparendo y los soportes relacionados con una eventual inmovilización.

La Alcaldía de Bogotá prohibió el parrillero en motocicleta y restringió la circulación en 19 corredores viales hasta el 3 de noviembre. (@Secmovilidadbog / X)
Una falla en el Registro Distrital retrasó la entrada en vigencia del Decreto 472 hasta el 30 de octubre (@Secmovilidadbog / X)

ABC para los comparendos emitidos durante la restricción

La ruta definida por la Alcaldía depende de si el ciudadano pagó la multa, la impugnó o aún no tomó una decisión frente al proceso.

A. Comparendo pagado: la Secretaría Distrital de Movilidad adelantará el mecanismo de devolución del dinero. La entidad se comunicará con los ciudadanos y estos podrán acercarse a sus sedes para solicitar orientación sobre el reintegro.

B. Comparendo sin pago ni impugnación: el Distrito expedirá un acto administrativo para archivar el proceso contravencional. Ese documento también ordenará la devolución de los costos que se hayan pagado por patios y grúas.

C. Comparendo impugnado: se emitirán actos administrativos para exonerar a los ciudadanos de la responsabilidad contravencional y del pago por patios y grúas, cuando corresponda.

Para los conductores que iniciaron una impugnación, la recomendación es asistir a la audiencia programada, ya sea presencial o virtual. Si la diligencia se realiza en línea, el ciudadano recibirá el enlace de conexión en su correo electrónico.

Bogotá reporta más de 110.000 comparendos en 2025 por comportamientos que afectan la convivencia ciudadana - crédito Secretaría de Seguridad
La Administración Distrital ordenó también el reintegro de los costos asociados a los servicios de patios y grúas (Secretaría de Seguridad)

En la audiencia deberá presentar su documento de identidad y la información oficial de la Secretaría de Movilidad sobre la pérdida de efectos del comparendo. Estos elementos deberán ser expuestos ante el inspector de tránsito para que el proceso quede resuelto dentro de la actuación administrativa.

La Alcaldía reportó menos siniestros y muertes en los horarios restringidos

La Administración Distrital sostuvo que la restricción de Halloween respondió a una estrategia de seguridad vial. Según sus cifras, durante los horarios en que operó la medida no hubo motociclistas fallecidos.

El balance divulgado por el Distrito señala una reducción del 75% en las fatalidades y del 42% en los siniestros viales frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, la cancelación de los 567 comparendos se relaciona con la entrada en vigencia del decreto y no con los resultados de seguridad reportados durante la jornada.

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