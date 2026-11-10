Colombia

Capturaron al empresario Arvey Duque, dueño de Arduvi, en Cúcuta, por presunto lavado de activos

El empresario, además, es señalado por presuntos nexos con grupos armados en la frontera con Venezuela y con dineros, al parecer, ilícitos

Arvey Duque, empresario cucuteño, fue capturado en la capital de Norte de Santander - crédito https://arveyduquevillamizar.com/página web
Arvey Duque, empresario cucuteño, fue capturado en la capital de Norte de Santander - crédito https://arveyduquevillamizar.com/página web
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Una comisión especial del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) capturó en Cúcuta al empresario identificado como Arbey Duque, en medio de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, según información conocida este martes 10 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el reportes preliminares, el empresario fue trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación de la capital norsantandereana bajo custodia de la Policía Nacional.

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La orden contra Duque habría sido emitida desde Bogotá, según la información divulgada por Blu Radio. Las primeras versiones señalan que el procedimiento se relaciona con una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, las autoridades estarían investigando varios hechos en los que estaría involucrado el empresario.

El empresario fundó Empaquetadora del Norte, compañía dedicada a la comercialización de aceites vegetales - crédito https://arveyduquevillamizar.com/sitio web
El empresario fundó Empaquetadora del Norte, compañía dedicada a la comercialización de aceites vegetales - crédito https://arveyduquevillamizar.com/sitio web

Arvey Duque es conocido por sus actividades empresariales en Cúcuta

El empresario es reconocido en la ciudad por el café Arduvi, un establecimiento que vincula laboralmente a jóvenes en condición de discapacidad, y por una red de compañías entre las que figura Empaquetadora del Norte.

Información conocida por Blu Radio indica que, en los últimos días, se conocieron denuncias de personas que aseguraron haber invertido recursos en un proyecto de refinería previsto para el departamento de Norte de Santander y que manifestaron haber sido estafadas.

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Incluso, desde el medio se señaló que en la ciudad circulan versiones según las cuales Arvey Duque habría construido parte de su capital con recursos procedentes de Venezuela y tendría relaciones con el chavismo. También afirmó que se le ha relacionado, de forma presunta, con grupos vinculados a las disidencias Farc.

Ninguna de esas versiones ha sido oficialmente comunicada por la Fiscalía ni la Policía Nacional. No obstante, se conoció que el empresario fue mencionado en un video que circuló durante una campaña electoral y que se hizo viral en redes sociales.

En la grabación aparece el veedor ciudadano José Botello, que fue candidato al Congreso, en una conversación con alias Richard, señalado como financiador del frente 33 de las Farc.

Este es polémico video que involucraría a Arvey Duque, empresario cucuteño, con un presutno envío de dinero de las Farc - crédito tvcucutaestuyo/Instagram

Conforme al informe periodístico, en ese video alias Richard habla de una supuesta entrega de $200 millones para la campaña al Senado de José Botello y menciona a un tercero que, según esa versión, sería Arbey Duque. La conversación aludiría a un posible envío de recursos a través del empresario.

Aún así, la captura y los señalamientos son objeto de indagación por parte de las autoridades, y se desconoce si esa grabación integra el caso que motivó la captura de Duque.

Otros detalles del perfil de Avey Duque

Según su propia página web, es un empresario vinculado al sector agroindustrial de Norte de Santander. Fundó la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC, dedicada a la comercialización de aceites vegetales y registrada como empresa de Beneficio e Interés Colectivo.

Desde esa compañía impulsa Refinorte, un proyecto de complejo agroindustrial para la refinación de aceites comestibles en el municipio de El Zulia. De acuerdo con su presentación institucional, la iniciativa contempla la creación de 2.500 empleos y busca posicionarse como una plataforma de integración productiva entre Colombia y Venezuela.

Duque también preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander, Corpoindustrial - crédito https://arveyduquevillamizar.com/sitio web
Duque también preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander, Corpoindustrial - crédito https://arveyduquevillamizar.com/sitio web

En marzo de 2026, Colombia y Venezuela acordaron avanzar en la creación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte, según la información divulgada en su perfil institucional. El proyecto aparece como uno de los ejes de la apuesta empresarial de Duque en la región de frontera.

Duque también preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial), una organización desde la que representa posiciones del sector productivo en asuntos como seguridad, formalización empresarial y desarrollo económico fronterizo.

Según la misma reseña institucional, Duque recibió en 2025 un reconocimiento como Embajador de Paz por parte de Naciones Unidas.

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