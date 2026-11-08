María Jimena Duzán recordó cuando denunció supuestas adicciones de Gustavo Petro: “Casi muere por una sobredosis”

María Jimena Duzán recordó su columna de opinión de noviembre de 2023 donde denunció supuestas adicciones de Petro (María Jimena Duzán/Facebook - Hugo Sierra/Presidencia)

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El expresidente Gustavo Petro quedó en el centro de la polémica después de que Deicy Jiménez denunciara que recibió contratos estatales a cambio de supuestos favores sexuales y de que también fuera señalado por presuntas adicciones, acusaciones que rechazó.

Por estos motivos, la periodista María Jimena Duzán recordó en su más reciente columna de opinión una denuncia publicada en noviembre de 2023, según la cual varias fuentes le confirmaron que tenía un problema de adicción, razón que lo llevaba a ausentarse de actos oficiales de gobierno, según Duzán.

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La periodista defendió su escrito y aseguró que no se trató de un chisme, sino de una investigación de un año en la que recogió testimonios de personas cercanas a Gustavo Petro.

Gustavo Petro quedó en el centro de la polémica después de que Deicy Jiménez denunciara que recibió contratos estatales a cambio de supuestos favores sexuales (@petrogustavo/X)

Según Duzán una de las fuentes le expresó lo siguiente: “Si tu sales a decir lo que te hemos contado, los primeros en negarlo vamos a ser nosotros”.

María Jimena Duzán recordó que uno de los episodios ocurrió antes de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia de Colombia. Según el relato de la periodista, el entonces mandatario electo se habría encerrado en la suite de un lujoso hotel, a la que “entraron prostitutas y travestis”. La columnista aseguró que Petro fue retirado del lugar en malas condiciones y que el episodio estuvo a punto de trascender a los medios de comunicación.

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Además, aseguró que el entorno de Gustavo Petro decidió arrendar casas y apartamentos en distintos sectores de Bogotá. Según ella, puede constatar que uno de esos inmuebles estaba cerca de Corferias y otro, en La Calera.

María Jimena Duzán aseguró que dos fuentes a las que atribuye total credibilidad le contaron que el expresidente Gustavo Petro estuvo a punto de morir por una presunta sobredosis.

La periodista indicó en su escrito que, tiempo después, otras fuentes le confirmaron que a quienes asistían a las fiestas en los inmuebles mencionados supuestamente les pagaban con contratos para comprar su silencio.

La columnista también denunció que personas como Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Manuel Grau y Xavier Vendrell habrían aprovechado esa situación para extorsionar al expresidente Petro. Además, indicó que fuentes consultadas por ella le confirmaron que la exesposa Verónica Alcocer también habría extorsionado al exmandatario.

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Discusión entre Vicky Dávila y María Jimena Duzán

Luego de publicarse la columna de opinión de María Jimena Duzán en Cambio, la presidenta de Semana, Vicky Dávila, quien reveló el caso de Deicy Jiménez, recordó que Duzán votó por Gustavo Petro y que supuestamente atacó a quienes lo denunciaron durante sus cuatro años de mandato.

“María Jimena Duzán escribe hoy una columna en la que olvida mencionar que celebró en el Movistar Arena el triunfo de Petro como presidente en el 2022, como cualquier militante, y eso que ya en SEMANA habíamos publicado los “Petrovideos”. Ella votó por Petro. Luego lo defendió sin decoro alguno y nos atacó a quienes lo denunciamos durante 4 años y lo seguimos denunciando", expresó.

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Vicky Dávila cuestionó a María Jimena Duzán y recordó que votó por Gustavo Petro y que supuestamente atacó a quienes lo denunciaron durante sus cuatro años de mandato (@VickyDavilaH-X)

También rechazó que no mencionara en su columna de opinión que hizo parte de la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, reconoció que “haya saltado de ese barco de corrupción”.

“Tampoco pone de presente María Jimena en su columna en la que se aplaude, que en representación de Petro y su Gobierno podrido, fue negociadora en la mesa con los terroristas del ELN. Cositas que no se olvidan. Pero se le abona que haya saltado de ese barco infestado de corrupción, ladrones y criminales de todo tipo, llamado Gobierno Petro”, aseveró.

María Jimena Duzán rechazó las declaraciones de Dávila. Aseguró que asistió a los eventos en calidad de periodista y directora de un documental. Afirmó que ante todo es periodista, así haya votado por Petro, motivo por el cual indicó que no podía quedarse callada.

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María Jimena Duzán rechazó las declaraciones de Vicky Dávila, presidenta de Semana (@MJDuzan/X)

“Vicky, eso no es cierto. Yo fui a ese lugar en calidad de periodista y directora de un documental. Fui con mi equipo. Y no fui a celebrar fui a grabar. El documental ya salió. Fui también a Cali a grabar el estallido social y a muchas partes del país. El documental se llama “Después del Frío”. La invito a verlo. Y de antemano le digo: no es sobre Petro, es sobre cómo cambió Colombia tras el proceso de paz. Yo soy ante todo periodista. Así haya votado por Petro, lo desnude cuando creo que debía hacerlo. Sabiendo lo que sabía en ese momento no me podía quedar callada. No me arrepiento. Entiendo que le duela que yo haya contado una historia que ahora usted está contando. Deje la inquina", aseveró.

Al respecto, Vicky Dávila respondió lo siguiente: “María Jimena, usted tiene derecho a dar su versión, la respeto. Vimos otra cosa. Y lo del ELN? ¿Fue usted negociadora en la mesa con esos criminales, en representación del Gobierno Petro?"

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