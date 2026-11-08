Por presunta suplantación del Estado en instancias internacionales, denunciaron al abogado de Gustavo Petro: el jurista se defendió

Alejandro Carranza fue denunciado por Víctor Mosquera ante el Consejo Superior de la Judicatura (Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa y Redes sociales de Alejandro Carranza y Víctor Mosquera)

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Pedro Alejandro Carranza Cepeda, abogado del expresidente Gustavo Petro, fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas actuaciones que habrían dado la apariencia de una representación del Estado colombiano ante organismos internacionales.

La denuncia fue presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, según información revelada por Semana.

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El documento, expuesto por el medio citado, sostiene que Carranza habría creado una “falsa ilusión de representación jurídica estatal” en actuaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Corte Penal Internacional (CPI).

La actuación ante la CIDH correspondió al trámite de medidas de seguridad solicitado por los familiares del senador Miguel Uribe Turbay. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

De acuerdo con la denuncia expuesta por el jurista de la familia Uribe Turbay, una de las actuaciones que tienen bajo la lupa al jurista colombiano fue su intervención en un trámite relacionado con el atentado que acabó con la vida del senador del Centro Democrático, caso en el que los familiares del senador habían solicitado medidas de seguridad para su protección.

La denuncia afirma que Carranza “no habría precisado que carecía de representación del Estado colombiano”. Según explica Mosquera en la denuncia, la defensa estatal ante ese organismo corresponde a funcionarios con facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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“El señor Carranza irrumpió en el trámite señalado, presentándose como el abogado del presidente, a sabiendas de que la competencia en dichos procesos para efectuar las manifestaciones pertinentes relativas a la defensa del Estado colombiano es exclusiva de agentes estatales con capacidad de representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, generando así una falsa ilusión de representación estatal ante el organismo internacional”, dice la denuncia mencionada por Semana.

La queja incluye una denuncia radicada ante la CPI contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc. (REUTERS/Piroschka van de Wouw/Archivo)

La segunda actuación señalada ocurrió ante la CPI. Según la queja disciplinaria, Carranza presentó una denuncia contra Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

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Allí, según la denuncia de Mosquera, Carranza habría hecho una referencia al “Estado colombiano por intermedio de su Presidente”, una fórmula que, de acuerdo con los denunciantes, podía sugerir una representación institucional.

Asimismo, recalcó que la queja incluye respuestas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Cancillería, entidades que indicaron que Carranza no tenía contrato ni representación estatal.

La denuncia plantea la posible comisión de faltas contra la dignidad de la profesión, previstas en el Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 de 2007).

El recurso legal expone posibles faltas contra la dignidad profesional, según el abogado y coronel retirado Carlos Soler (@CarlosSolerPa/X)

Al respecto, varios juristas respaldaron la denuncia de Mosquera. Uno de ellos fue el coronel en retiro Carlos Javier Soler Parra que, en un mensaje dirigido a Carranza, cuestionó que, según su apreciación, el abogado desconociera los procedimientos litigiosos ante los dos organismos internacionales.

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“Veo con preocupación que no conoce los procedimientos litigiosos ante organismos internacionales, Cidh y CPI, o peor, está suplantando al Estado”, escribió.

El oficial retirado añadió que la supuesta suplantación del Estado colombiano podría constituir un delito en Colombia. “En el manual de mi Autoría hubieses entendido que se requiere “poder de la Agencia de Defensa” por aquello de Legitimación. En la causa saludes, Recuerda la soberbia. No es buena compañera, y lo que Falta, en espera de la próxima clase Dr., que faltan cositas y bastantes”, indicó.

Pedro Alejandro Carranza aseguró en sus redes sociales que atenderá el requerimiento de la Comisión Seccional de Disciplina. (@HombreJurista/X)

Respuesta de Alejandro Carranza

Tras conocerse la denuncia, Alejandro Carranza se pronunció en su cuenta de X y aseguró que responderá ante la Comisión Seccional de Disciplina para atender el requerimiento del Consejo Superior de la Judicatura. “Me complacerá atender la queja presentada ante la Comisión Seccional de Disciplina, ni más faltaba”, escribió en sus redes sociales.

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El abogado sostuvo que su labor está relacionada con la defensa de “los defensores de la vida” y afirmó que esta se fundamenta en la búsqueda de justicia. “Mi defensa se fundamenta siempre en la búsqueda de la #justicia para este país y no cesará por ningún motivo, a eso vine. Venceremos. No pasarán”, agregó el jurista, con varias críticas hacia el medio de comunicación.

“Mi defensa se fundamenta siempre en la búsqueda de la justicia”, escribió Carranza al responder a la denuncia disciplinaria (@HombreJurista/X)

En otra respuesta en la misma red social, Carranza rechazó el señalamiento de una usuaria identificada como “Paloma” que lo acusó de “defender a narcotraficantes”.

Al respecto, el abogado afirmó que nunca ha ejercido la defensa de una persona procesada por dicho delito. “Jamás en mi vida, por enseñanza de mi padre que en paz descanse, jamás he defendido en ningún proceso por narcotrafi@ a alguien. Jamás, y no me insista, tampoco defenderé los de su familia Paloma (sic)”, sostuvo.

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El jurista desmintió en plataformas digitales cualquier vínculo con la defensa de personas procesadas por narcotráfico. (@HombreJurista/X)