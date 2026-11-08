Colombia

Ciclistas del Team Medellín EPM se encontró ante un toro en plena carretera bloquendo la vía hacia Hidroituango: todo quedó en video

Los corredores de la campaña sobre ahorro de agua buscaron resguardo en el vehículo acompañante luego de que el animal los siguiera durante la caravana con aficionados y retomara la persecución

Las imágenes, captadas en parte desde un vehículo que los acompañaba, muestran a los deportistas observando al animal a corta distancia mientras permanece sobre el asfalto, antes de retomar la marcha por el borde del camino (team_medellin_epm/IG)

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Los ciclistas del Team Medellín EPM llegaron a Hidroituango después de una rodada marcada por la aparición de un toro que bloqueó la vía y obligó al grupo a modificar su recorrido.

El episodio ocurrió durante una salida organizada para promover la campaña Tour del Ahorro: cada gota cuenta, una iniciativa que busca incentivar el uso consciente del agua.

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La caravana avanzaba por la carretera hacia Hidroituango a un ritmo relajado, acompañada por aficionados que saludaban a los corredores y por el vehículo de apoyo. La jornada combinaba actividad deportiva y una visita a la central hidroeléctrica para conocer su operación.

El imprevisto surgió cuando el animal apareció en la calzada e impidió el paso de los deportistas. Los corredores, liderados por Óscar Sevilla, retrocedieron mientras evaluaban cómo continuar sin acercarse al toro.

Uno de los integrantes consiguió esquivarlo y avanzar, pero el animal comenzó a seguir al resto del pelotón. La situación provocó risas y nervios entre los ciclistas, que buscaron protección cerca del automóvil acompañante.

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La UCI determinó una suspensión de 30 días a los dos pedalistas nacionales por irregularidades en su pasaporte biológico - crédito Team Medellín-EPM/Facebook
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El Team Medellín EPM difundió el registro del momento a través de sus redes sociales. “Y cuando se te atraviesa un toro 🐂 en la carretera y no te deja pasar, ¿qué se hace? 😱Y hasta nos persiguió. Miren hasta el final 😂“, fue el mensaje.

Además, la entidad publicó un video, en el que se ve a un grupo de 6 deportistas vestidos con una licra gris y verde claro, y se logra escuchar a varios de ellos alertarse entre sí ante el movimiento del toro y pedir que nadie quedara rezagado.

Las voces registradas reflejaron la reacción inmediata del grupo. Los corredores avisaron que el animal se acercaba por el lado derecho y aceleraron para alejarse de la zona.

El conductor del vehículo de apoyo colaboró para que el equipo pudiera superar el obstáculo. Tras encontrar espacio en la carretera, los ciclistas emprendieron una aceleración para retomar el trayecto.

La intervención del conductor permitió a los ciclistas esquivar al animal y continuar el trayecto (Captura video)
La intervención del conductor permitió a los ciclistas esquivar al animal y continuar el trayecto (Captura video)

El toro volvió a correr detrás de ellos durante algunos metros. Esa segunda persecución obligó al grupo a aumentar nuevamente la velocidad, pese a que la rodada había comenzado como una actividad recreativa.

El animal finalmente dejó de seguirlos y regresó en dirección contraria. Los corredores continuaron hasta el destino previsto, todavía entre risas por el incidente que alteró la jornada.

La visita incluyó un recorrido por la central de Hidroituango

Una vez en Hidroituango, los integrantes del equipo realizaron un recorrido para conocer el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica. La actividad puso el foco en el papel que cumple el agua para la generación de energía en el país.

La campaña Tour del Ahorro plantea la necesidad de moderar el consumo del recurso hídrico. El mensaje apunta a evitar escenarios de racionamiento mediante hábitos cotidianos de ahorro.

El video del cruce con el toro también generó comentarios entre seguidores del equipo. La medallista olímpica María Luisa Calle reaccionó a la publicación con la palabra “montañeros” y emojis de risa.

El Team Medellín EPM difundió en sus plataformas digitales el video que registró el encuentro con el toro (Captura video)
El Team Medellín EPM difundió en sus plataformas digitales el video que registró el encuentro con el toro (Captura video)

“Los hombres más valientes que he visto 😂😂“; ”Así gritan los hombres a veces 😂💅“; ”Jajajaja, oleeee🐂“; ”Pero alguien llamó a alguna entidad para verificar de donde venía el animal ???? Muchas risa y poca accion"; " y se siente miedo, también me a pasado 😂😂😂😂“; ”Un sprint y listo🔥🔥“: fueron algunos de los mensajes.

La anécdota quedó como el momento más llamativo de un recorrido que tenía un objetivo ambiental.

Después del incidente, los integrantes del equipo recorrieron las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Hidroituango. La visita buscó resaltar la importancia del agua para el funcionamiento del país y reforzar el llamado al consumo responsable del recurso, ante la posibilidad de racionamientos.

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