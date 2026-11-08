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Luis Matorel habría sido retirado del panel de árbitros de la Liga BetPlay por permitir a equipo jugar con 12 futbolistas

Wilmer Barahona sostuvo que la actuación frente a Millonarios fue la última equivocación, mientras Carlos Antonio Vélez y Tito Puccetti cuestionaron decisiones técnicas y penales atribuidas al colegiado en encuentros anteriores

- crédito Catalina Olaya / Colprensa
Luis Matorel ha dirigido 12 partidos en el 2026 con un balance de 74 partidos, cuatro rojas y ocho penaltis - crédito Catalina Olaya / Colprensa
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El árbitro Luis Matorel habría sido apartado de las designaciones de la Liga BetPlay tras permitir que 12 futbolistas de Jaguares de Córdoba permanecieran simultáneamente en el campo ante Millonarios el 17 de octubre. La Federación Colombiana de Fútbol no anunció una sanción formal, por lo que su salida del resto del campeonato aún no ha sido confirmada.

La versión fue difundida por el exárbitro Wilmer Barahona, que afirmó que el juez del departamento de Bolívar habría sido retirado del arbitraje nacional debido a “reiterados errores”.

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La ausencia del árbitro en la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 es el indicio más concreto de un posible castigo. Las designaciones publicadas por la Federación Colombiana de Fútbol el 5 de noviembre incluyeron 10 partidos, pero no contemplaron a Matorel en ninguno de ellos.

Su último partido fue Millonarios vs. Jaguares FC - crédito Wilmer Barahona/X
Su último partido fue Millonarios vs. Jaguares FC - crédito Wilmer Barahona

Barahona sostuvo que la decisión respondió a una acumulación de errores y describió el episodio de los 12 jugadores como la última equivocación del árbitro. “El árbitro Luis Matorel, del Departamento de Bolívar, habría sido retirado del arbitraje nacional tras sus reiterados errores. Su última equivocación: permitir que un equipo jugara con 12 futbolistas en el terreno de juego”, publicó en X.

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El comentarista Carlos Antonio Vélez cuestionó que Matorel continuara dirigiendo luego de otras actuaciones discutidas. “Matorel es un invento de alguien, yo creo que del señor Machado, y sigue dirigiendo campante después de haberse equivocado 3427 veces. ¿Cómo puede ser posible que se juegue con 12 jugadores en el campo?”, expresó.

El narrador Tito Puccetti también vinculó el episodio con antecedentes arbitrales del bolivarense: “Era lo único que le faltaba hacer porque se ha equivocado con penales, ha sancionado penales que no son, no ha dado penales y se ha equivocado en lo técnico”.

Los 12 jugadores de Jaguares durante una sustitución

La situación que expuso a Matorel ocurrió en el estadio Nemesio Camacho El Campín, cuando Millonarios venció 4-1 a Jaguares de Córdoba por la fecha 15. En el minuto 77, Santiago Cubides ingresó por Jonathan Lovera, aunque ambos permanecieron durante unos segundos dentro del terreno de juego.

La imagen fue advertida por futbolistas de Millonarios y por periodistas presentes en el estadio. El periodista Alejandro Gamboa publicó una fotografía panorámica en X y escribió: “Hoy, por un momento, Jaguares jugó con 12 futbolistas. Eso resume el nivel de Matorel y su equipo arbitral esta noche en El Campín”.

Momento en el que Jaguares tuvo 12 jugadores en el campo de juego vs. Millonarios FC - crédito @AlejoGamboaJ_/X
Momento en el que Jaguares tuvo 12 jugadores en el campo de juego vs. Millonarios FC - crédito @AlejoGamboaJ_/X

La transmisión televisiva mostró luego al árbitro mientras contaba a los jugadores de Jaguares antes de reanudar el encuentro. Aunque la irregularidad no modificó el resultado, permitió que un equipo tuviera un jugador adicional en una acción de juego, una falla que cuestionó el control del cuerpo arbitral sobre las sustituciones.

El partido terminó con una victoria de 4-1 para Millonarios. Andrey Estupiñán abrió el marcador en el minuto 34 tras una asistencia de David Mackalister Silva, mientras que Leonardo Castro amplió la ventaja seis minutos después con un centro rastrero de Juan Guillermo Cuadrado.

Cristian Álvarez descontó para Jaguares en el primer minuto de adición mediante un tiro libre. En el complemento, Estupiñán anotó de cabeza al minuto 63 tras un centro de Castro y Daniel Ruiz selló el resultado siete minutos más tarde con un remate dentro del área.

Luis Matorel fue el árbitro del partido Deportivo Cali vs. Independiente Medellín - crédito Colprensa
Luis Matorel es árbitro en el fútbol profesional colombiano desde 2019 - crédito Colprensa

Matorel mostró 11 tarjetas amarillas y sancionó 25 faltas en el encuentro. Las críticas también alcanzaron otras decisiones del juez durante el partido y reabrieron los cuestionamientos sobre su proceso para obtener la acreditación FIFA.

El capitán de Millonarios, Mackalister Silva, evitó profundizar sobre la actuación arbitral. “Ya devolvernos o quedarnos en una cosa u otra, pues realmente ahorita no marca una diferencia o no tiene una razón contundente. Creo que todos vimos el partido y cada quien puede sacar sus conclusiones. Ellos también se evalúan, ellos también tienen gente que los evalúan. Entonces, creo que al final todos estamos buscando es la mejoría del fútbol colombiano”, afirmó.

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